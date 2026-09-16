麥當勞聯乘GD推韓辣牛油醬脆爆雞腿飽 必搶限量珍藏卡/PEACEMINUSONE聯乘潮物

韓國直送韓辣牛油醬 全新脆爆雞腿飽



今次企劃的美食焦點是韓國直送的全新韓辣牛油醬（Gochujang Butter Sauce）。醬汁以韓式辣椒醬為基底，融合濃郁牛油香氣，呈現微辣微甜的層次風味。麥當勞將這款醬汁注入全新的脆爆雞腿飽，打造出「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」，同時推出韓辣牛油麥樂雞醬，讓麥樂雞粉絲都能一嚐韓味。



濟州蜜柑梳打清新登場 全新Shake Shake薯條

飲品有全新濟州蜜柑椰果梳打，以韓國濟州蜜柑的清甜果香，配搭爽口椰果粒，為整個套餐增添消暑感。小食都有兩款Shake Shake薯條同步亮相，全新韓式烤肉味，以及人氣回歸的蜂蜜牛油味。