麥當勞聯乘GD推韓辣牛油醬脆爆雞腿飽 必搶限量珍藏卡/PEACEMINUSONE聯乘潮物

GD粉絲準備衝！香港麥當勞將於明日（9月17日）上午9時30分，首次與韓國麥當勞同步t推出「麥當勞與G-DRAGON攜手呈獻亞洲限定企劃」，一口氣帶來多款韓風限定美食，更分階段推出限量珍藏卡及G-DRAGON個人品牌PEACEMINUSONE聯乘潮物，即睇以下詳情。
韓國直送韓辣牛油醬 全新脆爆雞腿飽
今次企劃的美食焦點是韓國直送的全新韓辣牛油醬（Gochujang Butter Sauce）。醬汁以韓式辣椒醬為基底，融合濃郁牛油香氣，呈現微辣微甜的層次風味。麥當勞將這款醬汁注入全新的脆爆雞腿飽，打造出「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」，同時推出韓辣牛油麥樂雞醬，讓麥樂雞粉絲都能一嚐韓味。
濟州蜜柑梳打清新登場 全新Shake Shake薯條
飲品有全新濟州蜜柑椰果梳打，以韓國濟州蜜柑的清甜果香，配搭爽口椰果粒，為整個套餐增添消暑感。小食都有兩款Shake Shake薯條同步亮相，全新韓式烤肉味，以及人氣回歸的蜂蜜牛油味。
此外，選購任何超值套餐後，只需加$9.5即可升級為「韓式大大啖組合」，一次過品嚐濟州蜜柑椰果梳打及任選一款Shake Shake薯條，相當抵食。
期間限定甜品：甜心脆脆OREO麥旋風＋鹽味焦糖迷你脆條
甜品控同樣有驚喜。期間限定的甜心脆脆OREO®麥旋風，以經典新地為底，加入OREO®碎粒及粉紅心型脆脆，賣相與味道兼備。另一款甜品是韓國直送的鹽味焦糖迷你脆條，內裏藏著鹽味焦糖醬，鹹甜交織，一試難忘。
主題包裝滿滿聯乘感 小雛菊X金色拱門超吸睛
除了食物本身，今次一系列限定美食亦會換上專屬主題包裝，以G-DRAGON個人品牌PEACEMINUSONE的標誌性小雛菊圖案，配搭麥當勞金色拱門標誌，以及印有「MCD」字樣的紅色心形圖案，收藏價值十足，未食先打卡。
GD限量珍藏卡及PEACEMINUSONE聯乘潮物分階段推出
企劃不止於美食。麥當勞將於9月21日率先推出「I'M M FAN 珍藏卡」，供粉絲收藏；緊接9月23日再加推G-DRAGON個人品牌PEACEMINUSONE的聯乘潮物系列，包括復古帽、金屬襟章及帆布袋，將成為各位GD粉絲必搶目標。鑑於過往聯乘商品往往極速售罄，有興趣的朋友記得密切留意麥當勞官方公布的發售詳情，做好準備。
麥當勞App多款優惠 套餐減$3至$5
麥當勞App同步推出多項優惠，包括：
韓辣牛油醬脆爆雞腿飽套餐配甜心脆脆OREO®麥旋風：減$5
韓辣牛油醬脆爆雞腿飽配鹽味焦糖迷你脆條：減$5
選購指定超值套餐加$10：4件麥樂雞配韓辣牛油麥樂雞醬
韓辣牛油醬脆爆雞腿飽超值套餐：減$3
鹽味焦糖迷你脆條：$18.5
甜心脆脆OREO®麥旋風：$17.5
3款脆雞套餐優惠價$39
韓式甜辣麥炸雞、脆爆雞腿飽及脆辣雞腿飽亦會回歸，三款套餐優惠價均為$39，到餐廳直接選購或使用麥當勞App優惠券均可享優惠。
升級版脆辣雞腿飽亦已登場，以加大版原塊雞腿肉配搭羅馬生菜及芝麻麵包，芝麻麵包帶有微甜焦糖香氣。