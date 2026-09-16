秋季旅遊博覽會2026｜即睇會場優惠攻略 大抽獎贏走東京雙人來回機票！首設本地遊專區/工作坊/打卡區

適逢中秋佳節將至，由展覽集團主辦、香港旅遊業議會協辦的「香港秋季旅遊博覽會2026」，將於2026年9月25日至27日一連三日假灣仔香港會議展覽中心(Hall 5BCD)舉行！今次博覽會陣容非常鼎盛，行程覆蓋超過150個國家及地區、介紹逾1,000條旅遊路線。除了集結各國領事館、旅遊局及各大旅行社外，大會更首設「本地遊專區」及「創意工作坊專區」，並備有總值超過40萬港元的9,500份豐富禮品。即睇現場精選優惠、打卡熱點及入場攻略！
巨型玉兔空降會展 打卡即送燈籠
今年博覽會正值中秋，大會特別於現場打造極具節日氣氛的「乘月啟航：跟著玉兔遊世界」主題打卡區(展位：5B-A15)。屆時將有兩大超萌吹氣玉兔隆重登場，絕對是一家大小及情侶不可錯過的拍照熱點。此外，大會更推出限時迎節禮遇！於9月25日及26日入場的人士，只要現場讚好「香港旅遊博覽會」官方社交平台專頁，並將現場相片分享至個人社交平台，即可免費獲贈「迷你玉兔燈籠」乙隻，名額有限，先到先得。
會展現場限定！精選震撼旅遊優惠一覽
各大參展商(包括永安旅遊、香港中國旅行社、美麗華旅遊、KKday、Klook、Trip.com 等)於展期內推出多項「破低價」限定優惠，由平價短綫團、奢華郵輪到早鳥滑雪班應有盡有：
Hong Kong Chinese Orchestra 香港中樂團（展位：5B-E52）： 即場購票享正價7折；長者、殘疾人士及全日制學生更享半價再8折。
JapSnow日本中文滑雪學校（展位：5B-E55）： 2026-2027雪季早鳥，私人滑雪班教練費9折、裝備租借8折，最高可減22,000日圓。
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Klook Travel（展位：5B-C19）： 全線旅遊活動優惠低至港幣5Multiple imagesaddexpandmore-dots Title HighlightAttach images $8 起。
Trip.com（展位：5C-H15）： 限量買一送一、半價起程；現場疊加優惠碼最高減 $600，再送 $350 機票代碼；玩樂門票低至 $9.9。
CHINA TRAVEL SERVICE (HK) 香港中國旅行社（展位：5B-C01）： 台灣 3 日掃食快閃團優惠價 $699 起（原價 $1,699）；維京郵輪 9 晚東地中海套票優惠價 $31,999 起，享早鳥免費升級房型。
EAT PLAY TRAVEL 食玩假期（展位：5C-J51）： 順德純玩 2 天團折後 $499 起；南美 4 國 21 天團每位勁減萬蚊，折後 $119,999 起。
GO WORLD 世界通國際旅行社（展位：5C-K19）： 日本東北雪國列車 6 天團現場減 $1,000，折後 $8,999 起。
Jebsen Travel 捷成旅遊（展位：5B-D07）： 預訂指定郵輪套票每房最高減 $2,000；精選歐亞澳套票每房減高達 $1,000。
KK TRAVEL 米蘭假期（展位：5B-D01）： 不丹 6 天深度遊折後 $20,999（原價 $25,999）；貝加爾湖 9 天藍冰之旅優惠價 $18,999。
Miramar Travel 美麗華旅遊（展位：5C-J01）： 全線震撼勁減，指定南美團每位最高減 $12,000；北歐極光玻璃屋團勁減 $3,000。
NexTrip 新旅途（展位：5B-F55）： 晉陝雙省 8 天團優惠價 $4,480 起；聖誕東莞豪歎自助餐 2 天純玩團優惠價 $520 起。
Pet Travel 寵物旅遊（展位：5C-L37）： 預訂寵物私人飛機旅行，豁免 $10,000 寵物文件費；寵物移民減 $1,000。
Premium Holidays 尊賞假期（展位：5C-G16）： 2027 最新 18 天瑰麗非洲行程會場價 $183,998（原價 $209,998）。
Sunflower Travel 新華旅遊（展位：5C-K29）： 西歐三國 10 天團優惠價 $29,899 起（原價 $39,899）。
Taste Travel 味力之旅（展位：5C-K16）： 川藏房車 15 天團即減 $3,000，會場價 $33,888；越國 9 天團優惠價 $5,999。
TCI勝景遊（展位：5B-F29）： 南極半島及南美 33 天皇者巡遊最高減 $13,000。
Travel Expert 專業旅運（展位：5C-G15）： 預訂港航悉尼/墨爾本機票送一晚酒店及貴賓室通行證；皇家加勒比海洋光譜號海景露臺房會場價 $2,003 起。
UCRUISING 國際繽紛郵輪（展位：5C-K51）： 元旦跨年煙火 6 天日本沖繩郵輪船票優惠價 $6,998。
Wanlong Paradise Ski Resort 萬龍度假天堂（展位：5C-G36）： 雙人 3 天 2 晚滑雪體驗優惠價 $2,388 起（原價 $4,528 起）。
WING ON TRAVEL 永安旅遊（展位：5B-E01）： 2027 南美洲三國 17 天團優惠價 $159,499（原價 $189,999）。
CSL Mobile（展位：5B-F15）： 現場選用指定 5G 黃金漫遊，送保額高達 $1,000,000 的 Club Care 全年旅保。
FWD 富衛金融（展位：5B-C07）： 每日首 1,000 名入場送 3 日大灣區旅保；即場登記會員送摺疊手提袋及旅保低至 7 折。
HKTVmall CASHBACK 篤篤賺（展位：5B-D15）： 經平台訂酒店賺高達 20% Mall Dollar；消費滿指定金額送彩豐及全福急救套裝。
環島中港通（展位：5B-D08）： 大灣區酒店套票人均低至 $337.5 起，落單送保溫杯及充電寶。
抽獎贏機票 每日首1,500名送SIM卡/旅保
入場人士於指定攤位以Mastercard信用卡單一消費滿每$500，即可獲得1次抽獎機會(單張發票最多10次），頭獎可贏取東京雙人來回機票，二獎及三獎分別為首爾及台北雙人來回機票！每日首1,500名合資格入場人士，有機會隨機獲贈免費旅遊保險或旅遊SIM卡乙份，先到先得。
首設「本地遊專區」+工作坊
今年博覽會全新打造「本地遊專區」，邀得 Klook、鴨靈號、龍華酒店等品牌進駐，提供星級酒店自助餐優惠、經典美食及在地文化體驗。同場更設有「創意工作坊專區」(展位：5B-Z15)，大家可即席參與手作霓虹燈牌、Worry Stone貓咪彩繪及DIY手機鏈等，親手製作節日紀念品帶回家。
在9月26及27日15:00，現場更會舉辦「吉祥物巡遊大聚會」，包括防騙吉祥物「提子」、入境處「1868大使阿邦」、熊本縣「熊本熊」及鹿兒島「Greboo」等十多隻人氣吉祥物將閃亮登場與大家合照打卡！
香港秋季旅遊博覽會2026
展覽日期：2026年9月25日至27日
開放時間：11:00 - 20:00
展覽地點：香港會議展覽中心 Hall 5BCD
門票售價：$30(65歲或以上長者、持傷殘人士證或身高1米以下小童免費入場)
購票途徑：現場購票或經KKday、Klook、U Lifestyle、01空間網上預購