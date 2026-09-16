秋季旅遊博覽會2026｜即睇會場優惠攻略 大抽獎贏走東京雙人來回機票！首設本地遊專區/工作坊/打卡區

適逢中秋佳節將至，由展覽集團主辦、香港旅遊業議會協辦的「香港秋季旅遊博覽會2026」，將於2026年9月25日至27日一連三日假灣仔香港會議展覽中心(Hall 5BCD)舉行！今次博覽會陣容非常鼎盛，行程覆蓋超過150個國家及地區、介紹逾1,000條旅遊路線。除了集結各國領事館、旅遊局及各大旅行社外，大會更首設「本地遊專區」及「創意工作坊專區」，並備有總值超過40萬港元的9,500份豐富禮品。即睇現場精選優惠、打卡熱點及入場攻略！

今年博覽會正值中秋，大會特別於現場打造極具節日氣氛的「乘月啟航：跟著玉兔遊世界」主題打卡區(展位：5B-A15)。屆時將有兩大超萌吹氣玉兔隆重登場，絕對是一家大小及情侶不可錯過的拍照熱點。此外，大會更推出限時迎節禮遇！於9月25日及26日入場的人士，只要現場讚好「香港旅遊博覽會」官方社交平台專頁，並將現場相片分享至個人社交平台，即可免費獲贈「迷你玉兔燈籠」乙隻，名額有限，先到先得。

抽獎贏機票 每日首1,500名送SIM卡/旅保

入場人士於指定攤位以Mastercard信用卡單一消費滿每$500，即可獲得1次抽獎機會(單張發票最多10次），頭獎可贏取東京雙人來回機票，二獎及三獎分別為首爾及台北雙人來回機票！每日首1,500名合資格入場人士，有機會隨機獲贈免費旅遊保險或旅遊SIM卡乙份，先到先得。

首設「本地遊專區」+工作坊

今年博覽會全新打造「本地遊專區」，邀得 Klook、鴨靈號、龍華酒店等品牌進駐，提供星級酒店自助餐優惠、經典美食及在地文化體驗。同場更設有「創意工作坊專區」(展位：5B-Z15)，大家可即席參與手作霓虹燈牌、Worry Stone貓咪彩繪及DIY手機鏈等，親手製作節日紀念品帶回家。