新店關注組｜八八折歎九龍東帝苑酒店度假風意菜Ponentino 嘗味餐單/半自助餐

位於九龍東帝苑酒店47樓天台頂層的全新意菜餐廳Ponentino，景觀開揚，露天海景座位對正將軍澳跨灣大橋，看日落一流。室內環境也充滿輕鬆度假風，難得置身酒店無拘束寫意吃一餐意菜，而且消費性價比高，官網預購更有八八折優惠。

姊妹酒店Sabatini作軍師 餐廳店名Ponentino，意指羅馬夏日午後的舒爽海風，走從容雅緻、悠然格調的餐飲體驗路線。餐廳靈感源自姊妹酒店尖沙咀帝苑酒店的著名意大利老字號餐廳Sabatini，其廚藝團隊替新餐廳給予指導，共用八成同款貨源食材。

精細做法優雅演繹 行政總廚屈繼棕 (Joe Wat)曾任職多間國際酒店主力高級法國菜，並朝聖歐洲多家米芝蓮星級餐廳，汲取世界各地廚藝精髓，形成獨門創意烹調風格。這裡的意大利菜融合西班牙紅蝦、法國龍脷柳、加拿大牡丹蝦、澳洲和牛等優質食材，配合精細做法以及優雅悅目的擺盤。

每日兩次自製長麵包條 最多客人惠顧陣容豐盛的嘗味套餐，午市有5道菜(每位$528)，晚市共6道菜(每位$788)，均附上自家製麵包及餐飲。我日前來試了午市嘗味套餐，先奉上一籃麵包，用意大利麵粉每天製作的意大利長麵包條Grissini、Focaccia及薄脆片，麵粉香味鮮活，伴隨三款天然醬汁：香草青醬、橄欖醬及番茄醬。粗身的Grissini鬆脆不死硬；Focaccia厚實鬆軟帶有橄欖香氣。

Grissini每餐前夕新鮮拉製 Chef Joe透露Grissini必須每日午餐及晚餐前兩小時新鮮製作，「Grissini是加入橄欖油拉製出來的麵糰，再切成長條，條條粗度一致。一定要新鮮做，不可做定放在急凍雪櫃保存再拿出來，否則麵條芯會硬及死實，吃下軟度不夠柔韌。所以每日廚房做這款麵包條就像生時時速一般，麵包師傅每日拉到手痛。」最初為了鑽研配方，共花上十多日不停試不停改良。

特選七日限期Burrata軟滑芝士 嘗味套餐前菜「無花果絲滑芝士沙律」，特選七日限期的意大利 Burrata芝士，因為夠新鮮質感特別軟滑。「每星期逢星期二及五會來兩次浸著水的冰鮮飛機貨，如果急凍貨就像成個冰般硬，口感死實，沒奶香。我們用陳12年的黑醋煮至濃縮，比較醇，入口不酸不嗆喉，配時令土耳其無花果。

2小時吊牛肉清湯 第二道前菜「牛肉清湯配燉蛋」，工序繁複，清湯要分三個步驟進行：首先用牛骨、牛肉燒香，加蔬菜煲牛肉湯；第二個步驟將牛肉湯放涼，放雪櫃至第二日備用；然後用免治牛肉、雞蛋煲湯，一邊煲一邊轉動，蛋及所有雜質會浮上面，花上2小時吊出清湯，再用咖啡紙慢慢隔渣。清湯清澈，充滿骨頭的味道。意大利傳統牛肉清湯配蛋花，他加入新意，放燉蛋代替蛋花，取其滑溜感。

龍蝦殼煲湯煮汁燴意粉 「波士頓龍蝦扁意粉配龍蝦汁」用坑扒爐將龍蝦燒香，切肉之餘，將龍蝦殼煲湯用來煮意粉，令意粉條條吸收龍蝦的鮮甜，不失al dente；龍蝦肉也彈牙。主菜「香烤澳洲M5和牛肉眼扒配時令蔬菜」，靈魂在於紅酒牛肉汁， 一大煲汁落足八支紅酒一齊煮至濃縮，紅酒汁香味夠醇，大大提升肉香。最後奉上甜品「自家製蘋果批配雲呢拿雪糕」，豐富飽肚。

$358位起半自助餐 Chef Joe說嘗味菜單會半年轉款，熟客來甚至會提供廚師發辦，給客人新意驚喜。大家入門也可試下試午市及晚市的半自助餐，包括自助沙律吧、餐湯、自選一款主菜、自助甜品、咖啡或茶，午市$358位起；晚市$528起。大家上官網預購半自助餐或嘗味套餐，均享有八八折優惠。

Ponentino 地址：將軍澳唐德街3號九龍東帝苑酒店47樓 電話：3983 0638 酒店網上商店