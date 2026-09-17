打卡兼掃貨！KALOS BLOCKS | 可口可樂™期間限定店登陸又一城 (有片)

本地「粒粒」品牌 KALOS與可口可樂™首度聯名推出一系列橫跨產品。為配合系列登場，由即日起至 10 月 4 日於九龍塘又一城 LG2 開設「KALOS BLOCKS | 可口可樂™期間限定店」，以美式復古便利店為主題，讓大家在購物、打卡與收藏之間，重拾熟悉又帶點新鮮感的快樂時刻。 自 1971 年成立以來, KALOS 近年以「粒粒」作為創作語言，透過不同形狀與色彩拼砌出具玩味的生活物件。今次遇上可口可樂™這個陪伴不少人成長的品牌，雙方以懷舊街角、便利店、汽水籃和自動販賣機等日常場景作靈感，把「一罐可樂」延伸成可收藏、可分享、可擺設的生活小品，適合一家大小、玩具收藏迷及喜歡復古風格的讀者慢慢發掘。

重點收藏： EPIX Series －可口可樂 ™ 自動販賣機 系列焦點之一，是限定發售的 EPIX Series 可口可樂™粒粒自動販賣機，備有紅色及黑色兩款。KALOS 將街頭常見的汽水機重新演繹成可投幣操作的收藏作品，外形以「粒粒」砌出鮮明機身線條，既有展示效果，亦加入互動玩法。販賣機可放入 4 罐 330ml 或 5 罐 200ml 罐裝可樂，不論放在家中、辦公室或聚會場合，都能為分享飲品增添儀式感。

盲盒系列：把城市回憶收進小盒子 今次聯名亦帶來兩大盲盒系列，分別從復古交通工具與城市日常場景入手。復古汽車盲盒系列款式包括經典貨車、配汽水籃貨車、經典迷你車、復古貨車、經典廂型車，以及隱藏版經典巴士等。每款車型均融入可口可樂的經典色彩，讓收藏者在開盒時組成自己的復古車隊。 另一款「驚喜時刻」盲盒系列則以油站、快餐店、唱片舖、遊戲廳、照相館、搖滾舞台、街角、薄餅店及隱藏版士多為題。系列把城市中常見的相聚畫面濃縮成微型場景，讓人想起放學後與朋友買汽水、假日逛街或在小店停留的片刻，親切而有故事感。

汽水籃與隨身小物延續復古玩味 除了盲盒與販賣機，系列亦有以經典汽水籃為靈感的粒粒汽水籃，推出紅色、黑色及灰色三款。作品以格狀結構重現汽水籃的辨識度，放在客廳、餐桌或工作空間，都能成為一件帶有復古氣息的擺設。 由家居擺設到日常配件 想把聯名元素帶到日常穿搭，亦可留意 LOVE THE LUB 系列、串珠手機掛繩、粒粒燈箱磁貼、可樂罐粒粒鑰匙包、刺繡鎖匙扣、亞加力鎖匙扣及貼紙等小物。系列加入可口可樂™、雪碧及芬達等品牌色彩,無論是自用、交換禮物，或為書桌和手袋加入一點玩味，都容易找到合適款式。

期間限定店資料 「KALOS BLOCKS | 可口可樂™期間限定店」由即日至 10 月 4 日在九龍塘又一城 Festival Walk LG2 舉行。想親身欣賞全系列新品、感受美式復古便利店佈置，或選購限定收藏品的讀者，可趁活動期間到場參觀。 地址：九龍塘又一城 Festival Walk LG2 日期：2026 年 9 月 15 日至 10 月 4 日 時間：上午 11 時至晚上 9 時