日本旅遊｜岡山秋冬必玩攻略 士多啤梨任食放題/蒜山雪祭/賞楓健行聖地

提到日本秋冬好去處，除了熱門的京阪神之外，位於中國地區的「晴天之國」岡山縣絕對是首選地方之一。由10月開始，岡山便被鋪天蓋地的紅葉染紅；踏入冬季更化身雪國，有超震撼的冰紋奇觀、浪漫雪祭，更有「晴苺」士多啤梨放題！記者為大家精選了岡山秋冬必玩攻略，由紅葉健行、採摘體驗、雪祭到名湯溫泉一網打盡！
鮮甜多汁！「晴苺」士多啤梨採摘+任食放題
岡山不單止白桃與葡萄出名，冬季更絕對要來一試士多啤梨。岡山縣所生產的品牌「晴苺」以色澤鮮紅飽滿、甜度高且果香濃郁見稱，酸甜平衡極佳。縣內多個農園由12月起陸續開放採摘體驗，不少更設有40至50分鐘「放題任食」，即採即食超過癮，以及附設咖啡廳，能夠品嘗各類美味士多啤梨甜品。！此外，於2027年1月至4月期間，著名景點倉敷亦會舉辦「倉敷冬日下午茶」，多間合作Café及餐廳會推出以岡山士多啤梨為主角的精緻鹹甜點(需預先網上預約)。
水車村水果樂園
地址：岡山縣小田郡矢掛町東三成3974-20
營業時間：09:00 - 17:00(逢周三休)
任食體驗： 1月上旬至5月下旬；成人 2,500日圓、小學生 2,200日圓
交通方式：從山陽自動車道「鴨方IC」自駕約20分鐘；或由井原鐵道「矢掛站」轉乘的士約5分鐘。
BASE 101% -NISHIAWAKURA-
地址： 岡山縣英田郡西粟倉村長尾461-1
營業時間： 10:00 - 17:00(逢周二及每月第4個周一休)
任食體驗： 12月下旬至5月下旬；成人 2,500日圓、小學生 1,600日圓
交通方式： 智頭急行「西粟倉站」步行約5分鐘；或從鳥取自動車道「西粟倉IC」自駕約3分鐘。
Kamome Farm
地址：岡山縣岡山市南區西七區469
營業時間：10:00 - 17:00(逢周一、五休)
任食體驗：1月上旬至5月下旬(50分鐘)；成人平日2,600日圓/週末2,800日圓
交通方式：JR岡山站搭乘往「深山公園入口」方向公車至「七區入口」下車，步行約15分鐘。
農丸園藝 吉備路農園
地址：岡山縣總社市西郡411-1
營業時間：09:00 - 18:00(1-2月至17:00，元旦休)
任食體驗：1月至5月(40分鐘，建議預約) 成人平日2,200日圓/週末2420日圓
交通方式：JR「總社站」或「清音站」轉乘的士約10-15分鐘。
倉敷冬日下午茶
活動期間：2027年1月 - 4月舉行(日期待定)
奧津溪楓紅健行+恩原湖金黃樹海
位於鏡野町的「奧津溪」是西日本數一數二的賞楓熱點，全長約3公里的溪谷兩旁佈滿紅葉，溪流與奇岩怪石相映成趣。秋季期間更有本地嚮導帶領「楓紅健行」，沿著完善的步道邊行邊欣賞「壺穴」等天然奇觀。
不遠處的「恩原湖」海拔約700米，秋天時周圍的白樺林與落葉松轉為金黃與深紅，倒映在湖面上極度詩意。更奇特的是，12月下旬至2月期間，結冰的恩原湖面會出現名為「冰紋」的自然現象，無數個直徑數米至數十米的青白色冰漩渦圖案鋪滿湖面，科幻感十足！
奧津溪
地址： 岡山縣苫田郡鏡野町奧津川西
最佳賞楓期： 10月下旬至11月中旬
交通方式： 從JR「院莊站」搭乘往石越方向公車至「小畑」站，步行約20分鐘；自駕由中國自動車道「院莊IC」出發約25分鐘。
恩原湖
地址： 岡山縣苫田郡鏡野町上齋原
賞期： 楓葉10月下旬至11月上旬；冰紋12月下旬至2月
交通方式： 從JR「院莊站」搭乘的士約45分鐘；或由中國自動車道「院莊IC」自駕約50分鐘。
冬季限定！蒜山雪戀祭夢幻點燈
岡山的冬日活動同樣精彩。2027年1月30日至31日預計舉行的「蒜山雪戀祭」，會搭建高達3米的巨型雪屋，入場更可以體驗DIY迷你雪屋、坐雪橇及玩雪鞋。入夜後，無數迷你雪屋點亮燭光，配合GREENable HIRUZEN由建築大師隈研吾設計的「風之葉」地標燈光秀，夢幻指數爆燈！
蒜山雪戀祭
地址：GREENable HIRUZEN(真庭市蒜山上福田1205-220)及蒜山高原中心
舉辦日期：2027年1月30日(10:00-19:00)及1月31日(10:00-18:00)
交通方式：從米子自動車道「蒜山IC」自駕約3分鐘。
兩大雪場推介
至於滑雪愛好者，推薦「恩原高原滑雪場」與「伊吹之里滑雪場」。前者具備夜滑設施及多條高低難度雪道；後者配備人工造雪機保障雪量，設有兒童專用雪上樂園，旁邊更有溫泉旅館，滑完雪就能即刻浸溫泉！
恩原高原滑雪場
地址：岡山縣苫田郡鏡野町上齋原 2037
開放時間：12月下旬至3月上旬(纜車 08:30 - 16:30)
交通方式：從中國自動車道「院莊IC」自駕約50分鐘。
伊吹之里滑雪場
地址：岡山縣新見市千屋花見1336-1
營業時間：08:00 - 17:00(雪季期間無休)
交通方式： 從JR「新見站」搭乘直達接駁巴士約60分鐘；或由「新見IC」自駕約30分鐘。
「美作三湯」名湯巡禮
旅行舟車勞頓，最好就是浸溫泉消解疲勞。岡山著名的「美作三湯」由三個各有特色的歷史名湯組成：
湯原溫泉：以溫泉街深處的天然露天風呂「砂湯」聞名，曾被評為日本露天溫泉「西之橫綱」。
奧津溫泉：自古以來以「美人之湯」著稱，泉質滋潤皮膚，沿溪谷而建，景色幽靜。
湯鄉溫泉：開湯超過1,000年的歷史療養泉，除了美肌功效，周邊更打造為充滿童心的「玩具之街」，非常適合親子同遊。
湯原溫泉
地址： 岡山縣真庭市湯原溫泉
賞楓期： 11月上旬至中旬
交通方式： JR「中國勝山站」搭乘往蒜山高原公車至「湯原溫泉」站，步行10分鐘。
奧津溫泉
地址： 岡山縣苫田郡鏡野町奧津
交通方式： JR「院莊站」搭乘往石越方向公車至「奧津溫泉」站（約40分鐘）。
湯鄉溫泉
地址： 岡山縣美作市湯鄉
交通方式： JR「林野站」搭乘公車至「湯鄉溫泉上」站；或於JR岡山站西口乘搭直達接駁巴士。