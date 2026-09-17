日本旅遊｜岡山秋冬必玩攻略 士多啤梨任食放題/蒜山雪祭/賞楓健行聖地

提到日本秋冬好去處，除了熱門的京阪神之外，位於中國地區的「晴天之國」岡山縣絕對是首選地方之一。由10月開始，岡山便被鋪天蓋地的紅葉染紅；踏入冬季更化身雪國，有超震撼的冰紋奇觀、浪漫雪祭，更有「晴苺」士多啤梨放題！記者為大家精選了岡山秋冬必玩攻略，由紅葉健行、採摘體驗、雪祭到名湯溫泉一網打盡！

岡山不單止白桃與葡萄出名，冬季更絕對要來一試士多啤梨。岡山縣所生產的品牌「晴苺」以色澤鮮紅飽滿、甜度高且果香濃郁見稱，酸甜平衡極佳。縣內多個農園由12月起陸續開放採摘體驗，不少更設有40至50分鐘「放題任食」，即採即食超過癮，以及附設咖啡廳，能夠品嘗各類美味士多啤梨甜品。！此外，於2027年1月至4月期間，著名景點倉敷亦會舉辦「倉敷冬日下午茶」，多間合作Café及餐廳會推出以岡山士多啤梨為主角的精緻鹹甜點(需預先網上預約)。

交通方式：從山陽自動車道「鴨方IC」自駕約20分鐘；或由井原鐵道「矢掛站」轉乘的士約5分鐘。

交通方式：JR岡山站搭乘往「深山公園入口」方向公車至「七區入口」下車，步行約15分鐘。

奧津溪楓紅健行+恩原湖金黃樹海

位於鏡野町的「奧津溪」是西日本數一數二的賞楓熱點，全長約3公里的溪谷兩旁佈滿紅葉，溪流與奇岩怪石相映成趣。秋季期間更有本地嚮導帶領「楓紅健行」，沿著完善的步道邊行邊欣賞「壺穴」等天然奇觀。

不遠處的「恩原湖」海拔約700米，秋天時周圍的白樺林與落葉松轉為金黃與深紅，倒映在湖面上極度詩意。更奇特的是，12月下旬至2月期間，結冰的恩原湖面會出現名為「冰紋」的自然現象，無數個直徑數米至數十米的青白色冰漩渦圖案鋪滿湖面，科幻感十足！