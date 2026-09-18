NikeSKIMS首登香港 機能、塑形、時尚一次過

連卡佛宣佈 NikeSKIMS 正式登陸香港，由即日起在海港城連卡佛獨家發售。由 Nike 與 SKIMS 聯手打造的 NikeSKIMS，結合 Nike 的運動機能科技及 SKIMS 對現代女性身形的理解，透過貼身剪裁、塑形設計與穩定支撐，為日常訓練及生活穿搭帶來兼具效能與美感的運動服裝。最新 Fall '26 Edit 01 系列以無懼、自信的女性魅力為主軸。近年運動服早已走出健身房，成為日常造型的一部分。NikeSKIMS 的登場，正好回應香港女性對實用、舒適及外觀的多重需求。

系列當中包括服裝、鞋履及配飾，設計可自由配搭，品牌指可組合出多種造型。對於需要由健身室轉到日常行程的都市女性來說，這種一衣多穿的概念尤其實用：早上可作運動裝備，之後加上外套或配飾，便能自然融入街頭及休閒穿搭。

今次 Fall '26 Edit 01 系列由香港首位五度出戰奧運的游泳代表、Nike 運動員歐鎧淳參與全球企劃演繹。

尺碼與布料照顧不同身形

NikeSKIMS 提供由 XXS 至 4X 的尺碼選擇，強調為不同身形提供貼合與承托。布料方面亦按運動需要劃分：Performance Cotton Blend 採用柔軟 Dri-FIT 物料，適合日常穿着；Studio Stretch 觸感輕盈順滑，帶來貼近肌膚的舒適感；Matte 系列則以具雕塑感的設計配合中度支撐，適合需要穩定度的訓練。

此外，Stretch Knit、Airy、Weightless 及 Ribbed Seamless 等布料選項主打透氣、快乾與輕盈感，可配合瑜伽、力量訓練、跑步以至低強度活動。整個系列的重點不只是「貼身」，而是透過剪裁、彈性與承托，讓穿着者在活動時保持自在。