DFI 140周年日日狂賞 惠康、7-Eleven等6大品牌消費滿$30　有機會贏140萬yuu積分

DFI零售集團今年成立140周年，推出「DFI 140周年日日狂賞」活動，由9月18日上午8時至10月29日晚上11時59分，yuu會員於惠康、7-Eleven、萬寧、Market Place、IKEA或星巴克參與門店單次消費滿$30，即可經yuu應用程式參加抽獎，有機會贏取140萬yuu積分大獎，亦有購物禮券及精選產品獎賞。

消費$30即可抽獎 有機會贏140萬yuu積分

活動期間，yuu會員於6個參與品牌的指定門店單次消費滿$30或以上，即可透過yuu App參加抽獎。獎賞包括140萬yuu積分、購物禮券及精選產品等。

140萬yuu積分相當於可用於日常消費的積分獎賞，活動期間有機會將日常購物換成額外獎賞。

每日最多6次抽獎機會

活動提供每日抽獎機會，若同日於惠康、7-Eleven、萬寧、Market Place、IKEA及星巴克6個不同品牌門店各完成一次合資格消費，即最多可獲6次抽獎機會。

活動由9月18日至10月29日舉行，合共約6星期，符合資格的每次消費均可按活動規則獲得抽獎機會。