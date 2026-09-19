希慎限定體驗館登場！Charlotte Tilbury新蜜粉胭脂打造無瑕妝感 (有片)

想令底妝看起來更貼服細緻，又不想妝感太厚重，柔焦系底妝產品是不少人的日常選擇。Charlotte Tilbury人氣Airbrush Flawless磨皮底妝系列近日再添新成員，帶來輕盈磨皮透肌蜜粉及輕盈磨皮霧感胭脂，主打控油、柔焦及自然霧感妝效，配合全新雙頭化妝掃，讓定妝、胭脂及修容步驟更簡單，輕鬆打造乾淨透亮的日常妝容。

蜜粉：柔焦控油不厚重 全新Airbrush Flawless Blur Loose Powder輕盈磨皮透肌蜜粉，是品牌Airbrush系列首款定妝碎粉。產品延續王牌磨皮金餅的柔焦概念，加入控油柔焦微球，幫助吸走多餘油光，同時維持底妝水潤感，減少乾紋、摺痕及浮粉情況。 蜜粉備有5款為亞洲膚色而設的色調，當中包括提亮色，可用於修飾淚溝、法令紋等暗沉位置。包裝內附心型短絨粉撲，配合按壓式密封設計，方便精準取粉，亦減少飛粉，適合日常快速補妝。

胭脂：自然好氣色 Airbrush Flawless Blush Blur輕盈磨皮霧感胭脂則把磨皮概念延伸至頰彩。細緻粉質能貼合肌膚，營造柔霧感妝效，即使疊加使用亦不易顯厚粉，乾性及油性肌膚均可配合使用。系列共有11款色調，大家可以按膚色及妝感選擇。

雙頭掃提升上妝效率 同場推出的Airbrush Flawless Easy Soft Blur Bronzer + Blusher Brush輕盈柔焦修容胭脂掃，採用雙頭設計，可用於修容、胭脂及局部定妝。刷毛柔軟並具抓粉力，配合蜜粉或胭脂使用，有助令妝感更均勻貼服。 期間限定體驗館 Charlotte Tilbury隱形磨皮底妝體驗館現已於希慎廣場舉行，大家可於網上登記，

>> 按此登記<< 免費參觀體驗館，亦可預約90分鐘神顏比例分析及1對1隱形磨皮化妝服務 (預約費可全數兌換產品)，學習由護膚至底妝的完整妝容技巧。 日期：即日起至10月4日

地點：希慎廣場1樓中庭