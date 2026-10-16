CMHK 5G plan | CMHK多元化5G服務計劃 網絡穩定 x CP值極高

在數位化生活普及的今天，不論是上班族通勤時觀看串流影片、商務人士進行跨國視訊會議，還是市民假日北上消費，高質素的流動網絡已成為日常生活不可或缺的基建。選擇一個網絡穩定、網絡可靠且網速快的電訊服務，能大幅提升生活與工作效率。中國移動香港（CMHK）推出的CMHK5G服務計劃，憑藉全港領先的基站規模及優質客戶服務，提供多元化、穩定高質及高CP值的通訊體驗，滿足不同客群需要。 CMHK 5G服務計劃 四大核心優勢一覽 CMHK 5G服務計劃憑藉高覆蓋率、跨境便利性、彈性數據組合及便利的線上申辦體驗，成為不少用戶的熱門首選。 1. 網絡穩定且覆蓋廣闊：擁有業界領先的基站規模，5G網絡多區覆蓋率高達99% ，持續優化繁忙地鐵隧道及大型商場室內訊號，實現全港無死角連接。 2. 中港數據共用零漫遊：一咭兩地服務計劃實現兩地數據共享，過關自動切換網絡，無須換卡或額外支付漫遊費用。 3. 服務多元涵蓋廣泛客群：提供極具彈性的流動通訊方案，涵蓋 4G 至 5.5G 網絡服務；無論是低至高用量需求、打工仔、年青人、長者、企業客戶以至高端客群，均能找到最貼合個人需要的專屬計劃。 4. 網絡可靠極致網速：採用多載波聚合技術與5G獨立組網（SA），提供極速下載與低延遲體驗；榮膺Ookla® Speedtest®七項網絡國際權威獎項及認證，包括「最佳流動網絡」（Best Mobile Network）、「最快流動網絡」（Fastest Mobile Network）、「最快5G網絡」（Fastest 5G Network）、「最佳流動視頻體驗」（Best Mobile Video Experience）四項大獎，以及「最廣5G覆蓋」（Widest 5G Coverage）、「最佳流動時延（全技術）」（Best Mobile Latency-All Tech）、「最佳5G時延」（Best 5G Latency）三項認證。

本地5G服務網絡穩定覆蓋全港 多元計劃帶來高CP值體驗 對於廣大用戶而言，日常通勤與室內使用最重視訊號接收的強度與穩定度。CMHK 持續優化全港各區網絡，確保用戶在不同場景下均能獲得流暢的連線體驗︰ 1. 業界領先基站規模，室內與地鐵無死角︰CMHK擁有全港業界領先的5G基站規模，5G網絡覆蓋率高達99%，並針對繁忙的地鐵隧道、商場地庫及人流密集的商業區進行持續的網絡工程優化。無論是在上下班高峰期的港鐵車廂內，還是在大型購物中心，以至新發展社區，都能確保網絡穩定且網速快，告別訊號死角與載入延遲的煩惱。 2. 多元化數據用量選擇︰為照顧不同用量需求的市民，CMHK提供極具彈性的5G服務計劃組合。除了適合輕度及一般用戶的30GB基本用量外，亦設有50GB、100GB以至300GB等大容量5G本地數據，全面滿足經常觀看4K高畫質影片、玩大型網絡遊戲、或作流動熱點的重度數據使用者。 3. 靈活貼心組合，展現極高CP值：除了多元數據用量外，計劃更融入多項貼心功能。部分指定方案更涵蓋中國內地及澳門漫遊數據，實現「一Plan包辦三地數據」，方便隨時跨域出行；同時支援基本數據用盡後無限限速數據繼續連線，確保網絡不中斷。配合極具競爭力的月費價格與豐富配套，為用戶帶來兼具品質與高CP值的不二之選。

商旅與港人北上中港數據共享 過關無縫連接無限制 隨著大灣區生活圈的形成，越來越多香港市民頻繁往返內地工作、旅遊及消費。作為全中國及香港領先電訊供應商，CMHK的5G一咭兩地服務計劃專為跨境需求設計，提供極具優勢的通訊方案︰ 1. 「0漫遊」收費 中港兩地共享數據︰傳統跨境漫遊每日收費約$14 - $48（或按量收費）。CMHK 的 5G一咭兩地服務計劃 實現真正「0漫遊」概念，一個月費計劃已包含中港共用數據配額（由 50GB 起）。若以月費按日折算，平均每日成本遠低於傳統漫遊每日收費，有效大幅節省跨境通訊成本，再無須擔心衍生意料之外的額外漫遊費用。 2. 一咭多號功能 北上生活無限制︰計劃支援「一咭多號」服務，可於一張 SIM卡上同時綁定香港及中國內地流動電話號碼。無論是在內地使用「滴滴出行」叫車、使用「美團」叫外賣、開立銀行戶口還是接收各類應用程式的簡訊驗證碼，過程均暢通無阻。 3. 免VPN直連社交平台 溝通分享不間斷︰使用CMHK跨境漫遊數據時，用戶在中國內地無須另外連接VPN，即可直接且安全地使用香港及國際常用的社交媒體平台與通訊軟體（如 WhatsApp、Instagram、Facebook 及 Google 等），隨時隨地與親友保持聯繫、分享生活點滴。 4. 無須換卡自動切換 全國5G廣覆蓋︰CMHK在內地的5G網絡覆蓋遍佈全國超過330個城市及地區，並建有超過230萬個5G基站。無論是一線城市、地鐵高鐵還是偏遠地區，訊號皆表現為網絡可靠。過關時系統會自動切換至最佳網絡，無須手動設定或頻繁更換SIM卡，實現真正的無縫連接。

全方位多元服務計劃 精準滿足不同客群需求 除了標準的本地及跨境數據組合外，CMHK亦深諳不同用戶群體的特殊通訊需求，針對性推出多款專屬5G服務計劃，讓每一位用戶都能找到最貼合生活的通訊方案︰ 1. 年輕人與學生族群：s/ash專為18至29歲年輕世代及學生設計，於極高性價比服務計劃基礎上，同時提供專屬權益，如不定期送出電影專場、音樂演出、文化藝術等熱門活動門票，兼顧日常學習、社群娛樂與流行生活娛樂體驗。 2. 長者專屬優惠：貼心考慮長者日常聯繫與健康管理需求，提供月費更親民、手續更簡便、從21Mps基本服務至5G一咭兩地專屬方案，讓長者輕鬆享受智慧生活。 3. 上班族與企業客戶：專為職場人士打造，只需於辦理指定服務計劃時出示員工證、公司名片或糧單，即可獲額外月費優惠，助力日常高效通勤與遠端辦公。 4. 高端商務與環球商旅：全新旗艦級方案，憑藉5.5G極速網絡與極廣的全球漫遊覆蓋，配合專屬高端權益與禮遇，滿足對網絡品質與跨國通訊有極致要求的商務精英與環球商旅人士。

CMHK官方網店專屬上台優勢 全天候自助辦理與多重保障 經由中國移動香港官方網店申辦服務計劃，除了能省去親臨門市排隊的時間，更能獨家享有網店專屬多重優惠與保障︰ 1. 7x24全天候運作 最快3分鐘完成︰CMHK網店提供全數位化的自助服務，不受營業時間限制，市民隨時隨地皆可透過手機或電腦進行線上申請，最快只需 3 分鐘即可輕鬆完成下單，過程省時高效。 2. 方案透明一覽無遺︰CMHK網店清晰展示所有5G服務計劃的詳細內容、條款與月費結構，用戶可根據個人實際需求安心比較與選擇。 3. 獨家豁免行政費與限時折扣︰經由CMHK網店成功辦理服務計劃，可享網店專屬優惠，包括獲得豁免合約期內每月$18的行政費、享受限時活動迎新優惠等，長期累積能為用戶節省更多開支。 4. 實體SIM卡免運費送遞或即時eSIM啟用︰選擇實體SIM卡的用戶，可享免費派送服務，SIM卡將會直接安全送達指定住宅地址、公司或門市。此外，CMHK網店亦全面支援最新eSIM辦理與轉台服務，成功申請後即可經由線上即時啟用，實現足不出戶即可完成上台。 體驗網店 門市資訊