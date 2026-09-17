Shake Shack聯乘荃灣老字號民豐粉麵行！必試軟糯開心果麻糬奶昔＋全新法式香草系列 送限量法式陶瓷碟

人氣漢堡品牌 Shake Shack 首度聯乘自1955年扎根荃灣的老字號「民豐粉麵行」，重磅推出升級版「開心果手工麻糬奶昔」，將本地傳統的軟糯麻糬與美式經典完美融合，層次超豐富！同場更加映帶來法國小酒館風情的全新「法式香草系列」漢堡與小食，惠顧指定二人套餐更可免費獲贈限量版精美法式陶瓷碟，大家一於把握機會去品嚐限定美食滋味！

限定聯乘六十年荃灣老字號 民豐粉麵行 說到近年備受追捧的街坊排隊美食，「民豐粉麵行」絕對榜上有名。「民豐粉麵行」創立於1955年 ，憑藉每日新鮮手工製作、極具嚼勁的開心果麻糬，成功俘虜無數市民與旅客的味蕾。今次 Shake Shack 秉承支持本地社區的品牌理念，特意邀請這間六十年老店攜手合作。透過結合美式餐飲的創意巧思與本地匠人多年來堅持的手工技藝，完美展現充滿人情味的傳統飲食文化，為食客呈獻獨一無二的地道滋味。

必試軟糯開心果麻糬奶昔 「開心果手工麻糬奶昔」以Shake Shack自家製雲呢拿雪糕作基底，加入香濃意大利開心果醬，以及每日新鮮製作的軟糯鮮奶麻糬。奶昔頂層鋪上鮮忌廉，再撒上民豐粉麵行特製自家烘烤開心果碎，入口先是幼滑濃厚的開心果香，隨後帶出麻糬煙韌彈牙的口感，層次相當豐富，開心果粉絲一定要試！



開心果手工麻糬奶昔將於即日起至11月30日期間，於香港及澳門全線 Shake Shack 分店限時供應。

全新法式香草系列 除了開心果手工麻糬奶昔，Shake Shack亦推出全新法式香草系列，從法國經典小酒館汲取靈感，並以美式漢堡及小食重新演繹法式暖心風味。「法式香草系列」整個系列的靈魂在於口感細滑、草本香氣馥郁的法式伯納西醬（Béarnaise Sauce），重點必食的「法式香草牛肉堡」更選用全天然安格斯牛肉，搭配融化的瑞士芝士、酸甜解膩的醃紅洋蔥及清脆菊苣，肉汁與獨特香草氣息完美平衡；而「法式香草雞肉堡」則以金黃酥脆的炸雞扒配搭醇厚醬汁，外脆內嫩。另外更可加配撒滿巴馬臣芝士的「法式香草風味薯條」或香脆可口的「法式香草風味雞粒」。顧客凡選購法式香草二人堡盒，即可以獲贈限量版 Shake Shack 法式陶瓷碟一隻（建議零售價港幣 $68）。法式香草二人堡盒包括兩個法式香草雞肉堡、一份招牌波浪薯條及兩杯標準裝汽水，一次過食盡多款Shake Shack新品。



全新法式香草系列將於即日起至11月9日期間登陸香港及澳門 Shake Shack 分店 。