JOYCE 2026秋冬新章 以故事穿出城市層次

踏入秋冬，衣着不再只是保暖或造型的選擇，更像是一種個人敘事。JOYCE 2026秋冬系列以「STORIES, WOVEN.」為題，將設計師的創作思維、工藝細節與情感記憶交織成一季衣櫥提案。從女裝到男裝，今季焦點不在誇張姿態，而是透過材質、剪裁與比例，讓每件單品都帶有可被閱讀的層次。

女裝：在柔軟與力量之間取平衡 今季女裝以觸感和線條作為主軸。設計師們沒有單純追求華麗效果，而是把掛毯式織法、手工細節、皮革光澤、麂皮刷毛質感，以及蠶繭形輪廓等元素放進日常可穿的造型之中。對本地讀者而言，這類設計最吸引之處，是既能配合城市生活節奏，又能在簡潔穿搭中保留個性。 Dries Van Noten：把古典藝術穿上身 由創意總監Julian Klausner帶領的Dries Van Noten，今季以學院風格、格紋、復古花卉及16世紀佛蘭德斯靜物畫為靈感，將古典意象轉化成具現代感的秋冬造型。

Phoebe Philo：以觸感重塑女性廓形 Phoebe Philo的Collection E延續冷靜精準的美學，以手工彩繪羊羔毛、包裹感剪裁及浴袍式大衣等單品，在柔軟質感與俐落結構之間取得平衡。 The Row：更修身的極簡語言 The Row今季延續極簡美學，以修身菸管褲、縮版夾克與透視層次，塑造更俐落精準的都市女性輪廓。

男裝：軍裝機能遇上城市剪裁 男裝系列以野戰夾克、方正M65外套、羊羔毛材質及立領設計為重點，將軍裝的實用性轉化為城市日常的穿搭語言。桶型褲取代過分鬆身的牛仔褲，令比例更乾淨；濃咖啡色、巧克力棕、胭脂紅與燕麥色等色調，則為秋冬造型加添溫度和成熟感。 Dries Van Noten男裝：以回憶拼出個人風格

Dries Van Noten男裝以「出發」故事為靈感，將大衣、針織衫與校服西裝等不同年代的衣物記憶重新拼合，塑造親切而具個性的秋冬造型。 Goti：暗黑手工珠寶添上造型細節

Goti首次於JOYCE獨家亮相，由托斯卡納設計師Riccardo Goti創立，以氧化純銀、黃銅及皮革打造暗黑前衛的手工珠寶，為男裝造型添上低調亮點。

Kawakey：柔和針織中的文化層次

Kawakey同樣於JOYCE獨家登場，由Key Chow與Jarno Leppänen創立，以中性針織結合亞洲設計傳統與北歐極簡風格，展現柔和實穿的文化層次。