秋天放狗要留神！見到「這種毛毛蟲」即帶狗狗離開

入秋後天氣轉涼，不少狗主都會趁早晚帶狗狗外出散步。不過，公園草叢、行人路旁的落葉堆看似平常，但草叢裡可能潛藏會令狗狗受傷的毛毛蟲。一旦狗狗踩中或用鼻尖接觸，細刺有機會刺入皮膚，引起疼痛、紅腫甚至搔癢。 日本獸醫師岡本里沙（岡本りさ）近日指出，茶毒蛾幼蟲（約25mm）及刺蛾幼蟲（約15~25mm）都需要留意。刺蛾幼蟲身上布滿細小毒刺，較常於夏季至秋季出沒。牠們經常停留在植物、草地或落葉附近，體型不大，如果沒有仔細觀察，狗狗很容易在探索時誤踩。

狗主留意要點 1: 突然抬腳不走 可能已被刺中 狗狗被刺中的常見位置包括腳底、腳趾之間及鼻口附近。若牠散步途中突然停下、抬起其中一隻腳、不願再前行，或因疼痛而發出叫聲，主人便要即時檢查。其後受傷位置或會出現腫脹、泛紅及痕癢，部分狗狗亦可能因不適而不斷舔咬患處。

狗主留意要點2: 避開落葉草叢 散步後檢查四肢

狗主留意要點 2: 避開落葉草叢 散步後檢查四肢 秋天帶狗狗散步時，最好避免讓牠鑽進厚厚的落葉堆、雜草叢或不熟悉的邊緣；如必須經過，主人可縮短牽繩，讓狗狗保持在視線範圍內。回家後亦應檢查腳掌、趾縫、腹部及鼻口周圍，若發現紅腫或狗狗異常舔咬，便要及早處理。

誤踩蟲蟲處理要點: 先黏走細刺 再用清水沖洗

誤踩蟲蟲處理要點 : 先黏走細刺 再用清水沖洗 如懷疑狗狗接觸到刺蛾幼蟲，主人可先用膠帶輕輕黏走皮膚表面的細刺，避免用手直接拔除，以免刺激患處或令細刺殘留。之後可用流動清水沖洗受影響部位，減低持續刺激。若狗狗仍然明顯疼痛、腫脹加劇、搔癢嚴重，或精神食慾受影響，應盡快帶牠到動物醫院檢查。 狗狗散步時喜歡嗅聞探索，本是牠們認識世界的方式；但在落葉增多的季節，飼主只要多留意腳下環境，便可大大減低意外風險。出門前選擇較整潔、光線充足的路線，散步時避開可疑草叢，回家後再簡單檢查身體，就能讓狗狗安心外出、平安回家。