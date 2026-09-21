Rihanna推全新FENTY BEAUTY粉底 50種色號打造柔霧貼服底妝

由Rihanna主理的FENTY BEAUTY，一直以照顧不同膚色與底色需要見稱。品牌最近推出全新Pro Filt’r Fluid Flex Natural Matte Longwear濾鏡大師柔動無痕粉底液，延續包容多元膚色的理念。

全新產品並非單純更新包裝或色號，而是以多年用家意見為研發基礎。Rihanna將原有粉底色調重新審視，由底色比例到中性色選擇均作出調整，並於不同地區及光線環境下測試，希望令更多膚色可以找到貼近自己的Fenty色號。

柔動貼服 持妝控油

全新系列備有50款色調，重點加入更多中性底色，提升配色彈性。對於香港用家來說，日常底妝最怕色號偏灰、偏黃或上面後氧化變暗；今次系列強調真色持妝及更易配對，正好回應亞洲膚色在挑選粉底時常見的需要。 新品採用Fluid Flex Foundation Technology，概念是讓粉底隨面部表情自然延展。就算是長時間外出，粉底都可減少卡紋、積線及厚粉感，令妝面維持順滑貼服。其自然霧感效果較傳統啞緻粉底柔和，保留肌膚質感之餘，也能提供中度、可疊加的遮瑕度。香港天氣潮濕悶熱，粉底能否抵禦汗水、濕氣及口罩或衣物蹭色，往往是消費者最關心的重點；這款粉底主打長效持妝，並具防水、防汗、防轉移特性，配方加入楊桃萃取精華，有助全日控油抑光。

配合專用掃具提升貼服度 為了令粉底更均勻地融入肌膚，FENTY BEAUTY同步推出藝能全開坡面粉底刷165。刷具採用濃密波浪形刷毛及柔弧匙形設計，方便貼合面部輪廓，控制取粉量之餘，也有助減少產品浪費。日常使用時，可先以少量粉底由面中央向外推開，再視乎需要於局部位置疊加，塑造自然而不厚重的妝效。