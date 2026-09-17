親子好去處｜ 免費玩水上運動+手作！ 機構推心寧成長祭 一日限定任玩4大主題區

周末想帶小朋友出外玩樂？賽馬會逆風同行體育計劃推出「賽馬會逆風同行體育計劃啟動禮暨心寧成長祭」。活動特別為6歲至24歲的兒童及青少年打造4大主題區，參加者可免費體驗多項水上運動、工作坊、攤位遊戲及打卡區，在遊戲玩樂當中認識自己和提升抗逆力。活動費用全免，不妨帶齊一家大細到場參與。

免費玩直立板水球/情緒調香！ 活動將於10月3日（星期六）在灣仔北「水上運動及康樂主題區」舉行，並分為4大主題區，包括「心寧鬆Zone」，於「逆風試煉場」、「心寧創藝場」、「同行遊歷場」及「心寧漫遊場」。參加者可體驗多項水上及陸上運動，涵蓋動物流、霹靂舞、花式跳繩、龍舟體驗、巨型直立板障礙挑戰、SUP Polo直立板水球及親子獨木舟等，探索自己的潛能。手作工作坊向來是表達情緒的方法之一。玩家可以親手製作情緒調香、小巴牌、手作霓虹燈牌及沙畫香薰蠟燭，將難以言喻的說話，以另一途徑抒發內心感受。

調配專屬情緒特飲 活動同步設有多個攤位遊戲及集印活動，玩家集齊指定數量的印章，即可換領禮物及扭蛋。場內設有豐富打卡區，以電話或相機記錄與家人朋友的相處時光。離開前，別忘記調配一杯專屬的「心『晴』特飲 EMO Drink」。訪客完成指定任務並集齊印章後，即可獲得「情緒特飲卡」，在不同果汁中選擇代表自己情緒的味道，再由專人調配成「心『晴』特飲 EMO Drink」。

賽馬會逆風同行體育計劃啟動禮暨心寧成長祭 日期： 2026年10月3日（星期六） 陸上嘉年華： 10:00am – 6:00pm 水上活動體驗： 9:00am – 6:00pm 地點： 灣仔北鴻興道「水上運動及康樂主題區」 對象： 6至24歲兒童及青少年、親子家庭 費用全免