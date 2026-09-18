著數優惠｜惠康9月19日「團圓大折日」即睇掃貨攻略！全場88折 信用卡簽賬滿額即減$40

中秋佳節將至，惠康超級市場特別推出只限一天的「團圓大『折』日」，於9月19日全線門市買滿HK$168，即可享全場88折優惠！必搶原隻特大虎蝦(8 隻裝)折實$33.5 盒、買月餅鮑魚折後再送$30票尾現金券、紅白餐酒買 6 支再享額外 85 折等優惠。另外由即日起至10月4日期間，於惠康門市使用指定 Visa 信用卡單一簽賬淨值滿 HK$500，即減 HK$40 即時折扣；每周名額有限，先到先得，今個中秋前夕一於去惠康掃貨！