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出版：2026-Sep-18 09:00
更新：2026-Sep-18 09:00

著數優惠｜惠康9月19日「團圓大折日」即睇掃貨攻略！全場88折 信用卡簽賬滿額即減$40

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著數優惠｜惠康9月19日「團圓大折日」即睇掃貨攻略！全場88折 信用卡簽賬滿額即減$40

著數優惠｜惠康9月19日「團圓大折日」即睇掃貨攻略！全場88折 信用卡簽賬滿額即減$40

中秋佳節將至，惠康超級市場特別推出只限一天的「團圓大『折』日」，於9月19日全線門市買滿HK$168，即可享全場88折優惠！必搶原隻特大虎蝦(8 隻裝)折實$33.5 盒、買月餅鮑魚折後再送$30票尾現金券、紅白餐酒買 6 支再享額外 85 折等優惠。另外由即日起至10月4日期間，於惠康門市使用指定 Visa 信用卡單一簽賬淨值滿 HK$500，即減 HK$40 即時折扣；每周名額有限，先到先得，今個中秋前夕一於去惠康掃貨！

9月19日限定超值優惠推介

新紀元卵日本白 啡蛋 10隻裝 MEADOWS 原隻特大虎蝦300克 8 隻裝 紐西蘭巨型艾菲蘋果 香港美心流心奶黃月餅 8個裝 香港美心流心奶黃月餅 8個裝 買2盒美心 恆香 榮華月餅禮盒+$19.9換1隻 Sho Chan 燦子保溫杯 阿一八寶袋

即睇9月19日至24日門市限定著數優惠

除了9月19日單日快閃折扣，惠康在9月19日至24日期間更推出一連六天的門市著數優惠，同樣非常吸引，當中包括：

1.買 1 罐安記紅燒溏心鮑魚 6 頭 425 克，送總值$44 贈品。
總值$44 贈品包括： 

• 1 袋出前一丁麻油麵 5x91 克(日本版及北海道小麥粉除外) (價值$22) 

• 1 盒家樂牌鷹粟粉 227 克 (價值$8) 

• 1 罐 天龍牌五香肉丁 142 克 (價值$14) 


2.買 1 袋李錦記舊裝蠔油優惠裝，送總值$43 贈品。 買蠔油產品滿$75 即享 9 折
總值$43 贈品包括：  

•1 盒家樂牌純鮮清雞湯 250 毫升(價值$4) 

•1 包壽桃牌上海麵 340 克 (價值$7.5) 

•1 袋營多傳統印尼撈麵 5x 85 克 (透明袋除外) (價值$17) 

•1 支李錦記瑞士汁 410 毫升(價值$15) 


3.買桂格穀物早餐產品(桂格奶粉/曲奇除外)滿 $43，送總值$34 贈品。

總值$34 贈品包括：  

•1 包金象牌頂上苿莉香米 1 公斤 (價值$25) 

•1 包桂格即食/快熟燕麥片 200 克 (價值$9) 

買1袋李錦記舊裝蠔油優惠裝，送總值$43贈品。 買蠔油產品滿$75 即享9折 買1罐安記紅燒溏心鮑魚6頭 425克，送總值$44贈品。 買桂格穀物早餐產品(桂格奶粉 曲奇除外)滿 $43，送總值$34贈品。

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