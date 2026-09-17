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出版：2026-Sep-17 16:00
更新：2026-Sep-17 16:00

一田中秋食品節｜9大海味品牌福袋低至39折　月餅、和牛海鮮優惠一文睇（附優惠詳情表）

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Joe21121

一田中秋食品節｜9大海味品牌福袋低至39折　月餅、和牛海鮮優惠一文睇（附優惠詳情表）

中秋節將至，一田超市即日起至9月27日舉行「悅映中秋」中秋食品節，集合月餅、海味、肉類、海鮮及即食美食等應節食品。今次有9大海味品牌推出過百款福袋及禮盒，優惠低至39折，另有$99花膠筒、$39鮑魚換購，以及指定食品換購紅白酒等優惠，亦有貓山王榴槤、杜拜式開心果及布甸狗等特色月餅，即睇以下優惠詳情。


貓山王榴槤、杜拜開心果　特色月餅登場

除了傳統蓮蓉以外，一田今年引入多款新口味。「一個不榴黑刺貓山王榴槤冰皮月餅」以黑刺及貓山王兩種果肉做餡；「來發記貓山榴槤冰皮月餅禮盒」用百分百馬來西亞貓山王果肉入餡。

近期人氣高企的開心果系列亦有，包括「美心杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒」及「望月流心開心果月餅」。聯乘款有印上布甸狗造型的「望月流心奶黃月餅 Pompompurin特別版套裝」；「聖安娜比利時朱古力脆皮棒棒冰皮月餅」走雪條棒設計，外層朱古力包裹冰皮；「嘉頓黑芝麻及紅豆麻薯月餅」則加入拉絲麻糬口感。

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9大海味品牌　過百款福袋低至39折

南北行、阿一鮑魚、安記、官燕棧等9個品牌帶來過百款參茸海味及福袋禮盒，部分設多買多送。減至39折的「一田×官燕棧紅燒鮑魚福袋」包括兩款紅燒鮑魚、厚花菇、花膠燉西施骨及木瓜雪耳糖水；$300以內的「一田×安記鮑魚福袋」收齊溏心鮑魚、干貝鮑魚、燉烏雞湯、厚花菇及鴛鴦臘腸。散買有$99起的「一辦館花膠筒」及加熱即食的「天龍鮑汁1頭鮑魚」。

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團圓宴食材及即食菜式

肉類海鮮有「香港嘉美少爺雞」、「美國急凍野生黃金螺頭」、「日本宮崎向日葵A4和牛五花趾火鍋片（特撰／赤身）」及「魚類統營處本地急凍特級小金蠔」。不想落廚的話，「龍記有禮湯包系列」及一田獨家的「寶湖廚莊湯包」都是加熱即飲的燉湯；名廚黃亞保監修的「栢川廚房即食餸菜包系列」涵蓋梅菜扣肉、牛筋腩、炆豬手等，同樣翻熱即上。

甜品有一田優先發售、來自米芝蓮甜品店「暖心芝作」的黑芝麻流沙湯圓，以枇杷蜜代替白砂糖；另有台灣手工製的「八時冷凍芋圓薯圓」。鮮果禮盒就有日本水果禮盒、韓國姬香香印提子及台灣麻豆文旦等。


銀聯滿$450減7%　最高慳$100

於一田超市單一消費滿$150，可以$39換購「阿一鮑魚系列」，不限次數；買任何急凍海鮮或牛肉可低至$218換購紅酒或白酒。YATA GOLD會員購買海味、紅白氣酒、清酒及啤酒可賺5倍積分。即日至9月30日逢星期五至日，以銀聯手機Pay或二維碼單一消費滿$450即享7%立減，上限$100，優惠先到先得，額滿即止。


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