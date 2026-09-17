Snoopy X星巴克秋日聯乘　10款限定杯具、毛公仔、帆布袋 $68加購襟章套裝

星巴克聯乘Snoopy及Peanuts™好友迎接秋日，即日起推出限量「Peanuts™ + Starbucks®」聯乘系列。今次以經典萬聖節故事《It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown™》為靈感，適逢作品今年迎來60周年，系列一共10款杯具、毛公仔及周邊，香港指定分店及網上商店限量發售。購買任何聯乘系列單品，更可用港幣$68加購襟章套裝。

10款限定單品 Snoopy、Woodstock秋日造型登場

今次聯乘系列將Snoopy、Woodstock、Lucy及The Great Pumpkin等Peanuts™經典角色融入設計，推出多款杯具及周邊。

Snoopy™玻璃凍杯加入Woodstock吸管裝飾，Snoopy戴上南瓜色帽子，頸上圍着綠色圍巾，充滿秋日氣氛。Great Pumpkin™不鏽鋼凍杯就畫上Lucy與Snoopy一起享受咖啡時光的場景。

Great Pumpkin™不鏽鋼隨行杯用上《It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown™》故事元素，加入Snoopy及Woodstock插畫；Happy Dance不鏽鋼隨行杯就以跳舞造型的Snoopy及Woodstock吊飾作點綴。

Great Pumpkin陶瓷杯 杯內藏Snoopy圖案

Great Pumpkin™陶瓷咖啡杯以Peanuts好友聚會為主題，杯內還藏有Snoopy圖案；Great Pumpkin™凍杯就用上Snoopy、The Great Pumpkin及南瓜等秋日元素。