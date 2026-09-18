G-SHOCK × GRS限量聯乘九龍衝擊 買錶送日本字體大師親筆加持限定Tee

當日本級強悍機能手錶，遇上香港本土極致街頭設計美學，一場視覺與文化的「九龍衝擊」正式引爆。手錶品牌CASIO G-SHOCK宣布，將與香港人氣街頭品牌 GrowthRing & Supply(GRS)合作，推出重磅聯乘企劃「九龍衝擊」，雙方以極具代表性的漢字美學，融合G-SHOCK堅韌的抗衝擊基因，向九龍不屈的街頭創意能量致敬。
大師解構繁體漢字DW-5600再進化
本次聯乘對CASIO收藏家而言意義非凡，企劃以G-SHOCK元祖錶款、傳奇方型手錶DW-5600RL-1為藍本，更特別請來日本字體設計大師「美山有」親自操刀，將充滿香港情懷的繁體漢字「九龍衝擊」重新解構，巧妙地烙印在錶帶上，完美詮釋打破常規的破界精神。
這款結合機能性與街頭美學的限量錶款，即日起在銅鑼灣Dragon Club Paterson獨家限量開售。最令人興奮是，凡現場入手此聯乘型號，即可免費獲贈限定黑色聯名Tee一件，名額有限，勢必引發收藏熱潮。
Pop-Up空間招牌紙箱裝置塑造街頭感
為了讓潮流粉絲身歷其境，即日起至9月27日，銅鑼灣Dragon Club Paterson 門市將化身為「九龍衝擊」沉浸式Pop-Up空間。店面櫥窗飾以巨大「九龍衝擊」漢字與經典錶面做裝潢，右側利用GRS標誌性工業風紙箱，堆疊出極具九龍油尖旺街頭感的倉庫裝置，營造出強烈的視覺衝擊，藉此突出這枚限量聯乘手錶。
此外，即日起至10月31日，凡於G-SHOCK專門店或CASIO授權線上旗艦店購買任何G-SHOCK手錶，亦有機會獲得限定聯乘禮遇。
銷售點：Dragon Club Paterson by GRS
地址：香港銅鑼灣百德新街53號地下B
查詢：CASIO