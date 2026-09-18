G-SHOCK × GRS限量聯乘九龍衝擊 買錶送日本字體大師親筆加持限定Tee

當日本級強悍機能手錶，遇上香港本土極致街頭設計美學，一場視覺與文化的「九龍衝擊」正式引爆。手錶品牌CASIO G-SHOCK宣布，將與香港人氣街頭品牌 GrowthRing & Supply(GRS)合作，推出重磅聯乘企劃「九龍衝擊」，雙方以極具代表性的漢字美學，融合G-SHOCK堅韌的抗衝擊基因，向九龍不屈的街頭創意能量致敬。

大師解構繁體漢字 DW-5600 再進化



本次聯乘對CASIO收藏家而言意義非凡，企劃以G-SHOCK元祖錶款、傳奇方型手錶DW-5600RL-1為藍本，更特別請來日本字體設計大師「美山有」親自操刀，將充滿香港情懷的繁體漢字「九龍衝擊」重新解構，巧妙地烙印在錶帶上，完美詮釋打破常規的破界精神。