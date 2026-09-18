添好運銅鑼灣新店開幕　全球首個點心研創室 必試3款獨家限定點心

添好運進駐銅鑼灣利園二期開設新店，並首設全球首個「國際點心研創室（Global Dim Sum Innovation Lab）」。餐廳以玻璃窗分隔研創空間，讓大家在用餐時可以看到廚藝團隊研發及製作點心的過程。新店開幕期間更推出3款獨家點心及飲品，包括避風塘蟹肉燒賣、烤茶無花果砵仔糕及冰蘋果荔枝六安茶。

添好運銅鑼灣新店首設的「國際點心研創室」主要用作品牌的新品研發及廚師培訓，團隊會在這裡測試新口味、調整現有配方，以及研發季節限定及聯乘點心。研創室加入透視式玻璃窗，大家在店内用餐的同時，可以看到師傅製作及測試點心。資深點心師傅也會在這裡指導新晉廚師，讓點心製作工藝得以傳承。

「主廚三品燒賣」一籠集合3款口味

為配合新店開幕，添好運為銅鑼灣店新設計了限定「主廚三品燒賣」($48)一籠集合3款燒賣，包括經典的鮮蝦燒賣皇、XO醬鵪鶉蛋燒賣，以及避風塘蟹肉燒賣。鮮蝦燒賣皇以豬肉及蝦仁作餡，頂部加入枸杞；XO醬鵪鶉蛋燒賣加入九層塔，頂部放上鵪鶉蛋及自家製XO醬；而避風塘蟹肉燒賣就將鮮甜蟹肉及豬肉餡加入蒜香、乾辣椒及葱花，帶出避風塘炒蟹的味道。

砵仔糕加入焙茶及無花果 配冰蘋果荔枝六安茶

除了燒賣，銅鑼灣店限定的還有「烤茶無花果砵仔糕」($36)及「冰蘋果荔枝六安茶」($32)。砵仔糕以傳統港式小食為基礎，加入焙茶粉及無花果，入口帶茶香及果甜；飲品就用米蘭香六安作茶底，加入蘋果及荔枝，散發淡淡奶香。