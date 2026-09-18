韓國藥妝店隱藏版必買清單！ Dear Skin Air Embo 衛生巾獲優秀評級

每當赴韓旅遊，不少人都會抽時間到當地藥妝店掃貨，除了彩妝與護膚品外，原來女性私密護理用品亦是近年極受歡迎的選購重點。當中一款深受韓國女性追捧、甚至吸引大量港人專程代購或親身攜帶回港的衛生巾品牌——Dear Skin，竟然已登陸香港！Dear Skin設計與物料適合香港潮濕悶熱天氣，往後無須再千里迢迢到韓國囤貨，在香港就能隨時買到這款貼心之作。

告別化學吸水物料(SAP) DEAR SKIN給私密肌最貼身呵護 Dear Skin能在韓國大熱並風靡香港，核心優勢在於其獨特的「NO SAP（無化學吸水物料）」。市面上絕大多數衛生巾為了追求極致吸水量，普遍加入俗稱「高分子吸水樹脂」的化學吸水物料（SAP）。這類化學物料雖然吸水量大，但在吸收經血後容易膨脹成凝膠狀，不但令衛生巾變得厚重難透氣，更可能因化學成分刺激肌膚，增加肌膚不適的機會。 Dear Skin堅持回歸天然，採用100% NO SAP設計，摒棄傳統化學吸水物料，改以天然植物纖維層作為主要吸收層，大幅減少私密處肌膚接觸化學物料的機會，有助降低因摩擦或悶熱帶來的不適感。

打破吸水差迷思 極速瞬吸 乾爽無負擔 對於NO SAP設計，不少人或會疑惑：「無化學吸水物料，吸水速度和容量一定比較差？」Dear Skin打破了這項傳統觀念，經嚴格產品吸收速度測試證明，Dear Skin在不使用SAP化學吸水物料的前提下，測試結果顯示最快可於5秒內完成吸收。 當經血接觸表面瞬間，植物纖維吸水層便能迅速將液體拉入底層並均勻分散，防止液體倒流或積聚於表面，即使在流量較高的日子，私密處也能保持通爽透氣。對於香港潮濕的氣候而言，這種清爽不黏膩的體驗，絕對是一項貼心設計。

獨特AIR EMBO空氣泡棉墊設計及三重防漏鎖邊 打造透氣舒適與安全防護體驗 Dear Skin在產品的結構細節上也別具匠心，特別研發出獨特的「AIR EMBO」空氣壓紋技術，有效減少衛生巾表層與私密肌膚的接觸面積，降低摩擦帶來的痕癢風險，同時大幅提升透氣度。搭配產品的透氣面層、柔軟鎖邊設計及三重防漏結構，無論日常上班還是夜裏翻側，均能帶來透氣舒適與安全防護體驗。

韓國製造 通過Dermatest*皮膚安全測試 貼心呵護私密健康 韓國製造的Dear Skin產品更在歐洲皮膚科學研究機構（Dermatest）的皮膚安全性測試中獲「優秀」評級，證實產品在根據國際指導方針進行的測試中未引起任何毒性刺激*，敏感肌膚人士亦可安心選用。 每個月總有幾天特別難捱，選擇更安全、更透氣、更舒適的私密產品，對自己好一點！Dear Skin設計與物料適合香港潮濕悶熱天氣，往後無須再千里迢迢到韓國囤貨，在香港就能隨時買到這款貼身產品。 *Voss, W., Schlippe, G., Dermatest GmbH, & KleanNara Co.,Ltd. (2021). Certificate for the Cosmetic product Dermatest.