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出版：2026-Sep-19 16:00
更新：2026-Sep-19 16:00

仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園開放日 熊貓導遊帶路玩 60 年代復古老香港 試穿復古服飾/嘗懷舊小食

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Nose 45

仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園開放日 熊貓導遊帶路玩 60 年代復古老香港 試穿復古服飾/嘗懷舊小食

想帶孩子體驗一場復古派對嗎，屯門的仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園宣布，將於103(星期六)舉辦校園開放日。今年校方創意十足，推出《熊貓「童」萌玩轉老香港》主題活動，邀請軟萌大熊貓化身導遊，帶領16歲幼兒及家長穿梭時空，重溫香港的流金歲月。為了給大小朋友帶來最具沉浸感文化體驗，校園當日將搖身一變，精心布置成充滿情懷的「懷舊老香港」街景。

開放日特別增設六十年代服飾試穿打卡區。小朋友可以換上復古童裝，在精心還原的懷舊場景前拍下珍貴全家福。此外，現場還設有傳統手工藝玩意工作坊，以及讓老饕欲罷不能的懷舊小食品嘗區，透過視覺、手感與味蕾，讓本土文化在幼兒心中萌芽。

熊貓「童」萌 玩轉老香港 2 熊貓「童」萌 玩轉老香港 3 熊貓「童」萌 玩轉老香港 4

名額有限即日開放網上預約


仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園一直致力於提供啟發性的多元教育環境。家長除了能帶孩子盡情玩樂，亦可藉此機會親身參觀和田邨的全新現代化校舍，了解學校的辦學理念與課程特色。活動現已全面開放網上登記，名額有限，先到先得，趁假日不妨帶上相機，與孩子一起共度溫馨的懷舊時光。

仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園《熊貓「童」萌玩轉老香港》開放日詳情：

日期：103(上午11時至下午3)

地點：新界屯門和田邨和麗樓地下(校園現場)

對象：16歲幼兒及其家長

費用：全免

報名方式：熊貓「童」萌玩轉老香港

網址：仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園 

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《熊貓「童」萌 玩轉老香港》宣傳海報。

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