仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園開放日 熊貓導遊帶路玩 60 年代復古老香港 試穿復古服飾/嘗懷舊小食

想帶孩子體驗一場復古派對嗎，屯門的仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園宣布，將於10月3日(星期六)舉辦校園開放日。今年校方創意十足，推出《熊貓「童」萌玩轉老香港》主題活動，邀請軟萌大熊貓化身導遊，帶領1至6歲幼兒及家長穿梭時空，重溫香港的流金歲月。為了給大小朋友帶來最具沉浸感文化體驗，校園當日將搖身一變，精心布置成充滿情懷的「懷舊老香港」街景。

開放日特別增設六十年代服飾試穿打卡區。小朋友可以換上復古童裝，在精心還原的懷舊場景前拍下珍貴全家福。此外，現場還設有傳統手工藝玩意工作坊，以及讓老饕欲罷不能的懷舊小食品嘗區，透過視覺、手感與味蕾，讓本土文化在幼兒心中萌芽。