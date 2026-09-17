搶先睇！三星米芝蓮意菜名店8 1/2 Otto e Mezzo Bombana翻新重開(有片)

三星米芝蓮殿堂級意大利餐廳8 1/2 Otto e Mezzo Bombana，經過兩個月重新裝修，終於以新面目登場。昨晚舉行VIP雞尾酒派對，大老闆林建岳博士也有出席，城中名人熟客熱烈捧場。《am730》飲食組直擊派對盛況，跟名廚Umberto Bombana走入廚房參觀。

餐廳新裝後，穿過酒吧進入主廳，杏色主調梳化椅子加上柔和燈光，跟以前一樣擁有空間感。Chef Bombana透露，兩間VIP房間可打通，更親自搜羅意大利藝術畫作及全新hand made餐具襯托美食，增添藝術氛圍。全新酒窖藏酒量多達10000瓶。廚房也添置新爐具。

新菜式慢煮牛舌南瓜意大利飯

派對上一眾嘉賓除了品嘗派對限定美食甜點之外，更率先試食新菜式，包括Cavatelli,Shellfish Ragout, Sea Urchin (小貝殼粉配貝類及海膽)、Pumpkin Risotto,Beff Tongue Ragout(南瓜意大利飯配牛舌燉肉)。前者滿載海洋氣息，貝類鮮甜，海膽入口即溶。後者南瓜味非常鮮甜，意大利飯入透味；牛舌慢煮三小時，肉質軟腍。

看看餐牌，新菜式還有Baked Eggplant,Tomato,Taggiasca Olive, Basil(焗茄子伴番茄、尼斯小橄欖及羅勒)、Warm Veal,Warm Mushroom, Mushroom Cream(小牛肉配時令菇菌)。其他主菜款式沒變，唯一改變了配菜，比以前多了蔬菜，迎合客人追求健康的心態。