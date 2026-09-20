Levi’s × ROSÉ推出The Original Girl聯乘系列 10.1銅鑼灣限定店獨家開搶(獨家奉送襟章福利)

美國百年牛服品牌Levi’s宣布，將與BLACKPINK的ROSÉ(朴彩英)推出萬眾矚目Levi’s x ROSÉ「The Original Girl」聯乘別注系列。此系列將ROSÉ私服的慵懶高級感，與Levi’s崇尚自我表達的精神完美融合。香港區已於即日起率先啟動早鳥預購服務，並將在10月1日國慶黃金檔期，正式登陸銅鑼灣禮頓中心全新的期間限定店，作全港獨家發售。

ROSÉ最愛微喇叭褲款 親筆手繪皮牌

「我希望這個系列充滿個人特色，就像從我自己的衣櫥裡拿出來的衣服一樣。」ROSÉ 興奮地分享道。本次聯乘主打兩款經典洗水剪裁，包括修身拉鏈牛仔褸($1,199)，正面採用雙向拉鏈配全銀色金屬配件。至於Loose Boot寬鬆微喇叭牛仔褲($1,099)，正是ROSÉ在超級碗(SuperBowl)廣告亮相後便私下愛不釋手的褲款，剪裁特別顯示腿長。今次聯乘單品每件均縫上印有ROSÉ親筆手繪「Levi Strauss with Rosé」字樣的專屬皮牌，細節處融入代表她生日的數字「11」，極具收藏價值。