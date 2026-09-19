啟德三道寵寵秋日營 寵物樂園＋萌寵市集＋奇珍異獸展 消費滿$500換寵物禮物

啟德雙子匯2期三道由即日起至10月11日舉行「SNDO PAWSLIDAY｜寵寵秋日營」，地下中庭有期間限定寵物樂園，加入露營主題布置及毛孩障礙設施；1樓就有萌寵市集及奇珍異獸探索展，亦安排多場寵物工作坊、才藝大會及音樂活動。The Twins Rewards會員消費滿指定金額，更可換領寵物禮物及參加DIY活動。



G/F寵物樂園 毛孩玩障礙設施放電 三道G/F中庭由即日起至10月11日變身期間限定寵物樂園，以露營帳篷、植物及秋日裝飾布置，有巨爪裝置及多款障礙設施，寵主可以帶毛孩遊玩及打卡。 指定周末亦有不同主題活動。9月19日舉行「萌寵造型大賽」，毛孩可以穿上秋裝或中秋造型參加；9月20日就有萌寵造型工作坊，學習傘繩編織並製作名字吊牌。 9月26日有萌寵速畫工作坊，參加者可用油粉彩畫出愛寵肖像；9月27日則有「全『萌』造星才藝大會」，讓毛孩展示歌唱、特技等才藝。

踏入10月，10月1、3至4日及10至11日就有「動物學家」體驗課，參加者可認識兩棲類及爬蟲類動物，了解牠們的生活習性及生態，部分環節更可近距離接觸及體驗餵食。 工作坊名額需以The Twins Rewards積分換領，會員亦可按活動安排報名參加。 *「萌寵造型大賽」及「全『萌』造星才藝大會」報名連結



1/F萌寵市集 20個寵物品牌登場 另外，1/F就會於9月19至20日及26至27日舉行「Pets Fun Market萌寵市集」，集合約20個本地寵物品牌，售賣寵物糧食及鮮食、服飾、護理用品、玩具及手作等。 10月1至4日及10至11日就會換上「Exotic Animal Discovery Zone奇珍異獸探索展」，展出墨西哥刺尾鬣蜥、豹紋變色龍及白化王錦蛇等兩棲及爬蟲類動物，現場亦有導賞介紹動物習性、棲息地及保育知識。 此外，6/F Shop 622-623於9月19至20日就有貓咪領養日。 13/F空中花園 人寵音樂聚＋中秋巨月打卡

而13/F Sky Koen II將於9月27日下午4時至6時舉行人寵午後音樂聚，由Stardust Diary帶來busking表演；10月4日下午3時至4時就有樂樂國樂團演出中樂，寵主可與毛孩一同欣賞。 中秋期間，Sky Koen II都會有巨型發光月亮及月兔裝置，開放至10月19日，各位寵主可帶毛孩一齊打卡留念。



會員消費滿$500 3款寵物禮物任選 The Twins Rewards會員於雙子匯1期及2期，包括崇光啟德店，單一消費滿淨值$500，即可獲電子換領券一張，於指定參與寵物商戶換領以下其中一款禮物： ・ANGIOLATO狗狗雪糕

・JcoNAT原生除菌液30ml

・3 meow果凍色彈弓自娛貓玩具 電子換領券換領期為9月19日至10月11日，時間為上午11時至晚上9時，於三道1/F禮賓部換領，數量有限，換完即止。 另外，會員於9月19至20日、26至27日及10月1至4日、10至11日登記領取「萌寵通行證」，可享指定寵物商戶優惠，並可免費參加「DIY愛寵專屬名帶」，親手製作寵物名帶，名額500個，先到先得。

消費滿$200 免費換人寵小食 9月27日及10月4日，於雙子匯1期及2期單一消費滿淨值$200，即可於13/F空中花園II免費換領裕吉堂蘋果糖及OUBEBE椰子三文魚乾肉甜甜圈一份。換領時間為下午2時至6時。 此外，The Twins Rewards會員由9月12日至26日登記後，可於三道1/F禮賓部免費換領The Twins金秋燈籠一個；10月1日至7日於雙子匯消費，更可享2倍會員積分。

「SNDO PAWSLIDAY | 寵寵秋日營」– 活動詳情概覽 地點 活動名稱 日期 時間 活動亮點







G/F 寵物樂園 2026年9月11日至10月11日 10am - 10pm 以精緻戶外露營帳篷、植物與秋日元素搭建佈置，特設多款專為毛孩而設的體能放電與障礙跑設施。 萌寵造型大賽 2026年9月19日 3pm - 5pm 毛孩們穿上應節秋裝或萌爆中秋造型登上伸展台，選出最矚目的「毛特兒」。 萌寵造型工作坊 2026年9月20日 2:30pm - 5pm 專業導師現場教授傘繩編織技巧，寵主更可親手為毛孩製作專屬的名字吊牌紀念品。 萌寵速畫工作坊 2026年9月26日 2:30pm - 5pm 導師指導寵主使用油粉彩，親手繪畫愛寵的專屬肖像畫。（每日限額20個） 全「萌」造星才藝大會 2026年9月27日 3pm - 5pm 召集全港身懷絕技的毛孩，爭奪萌寵界明星寶座！ 「動物學家」體驗課 2026年10月1、3-4、10-11日 1:30pm - 4:45pm 專為對珍奇動物充滿好奇的探索者打造，參加者能深入了解多元生態，解開奇珍異獸的奧秘！ 1/F 萌寵市集 2026年9月19-20、26-27日 12pm - 8pm 嚴選 20 個本地寵物品牌攤位，產品涵蓋優質寵物糧食鮮食、精品服飾、護理用品及手作設計。 奇珍異獸探索展 2026年10月1-4、10-11日 展出多款溫馴安全的兩棲及爬蟲類動物。現場特設專業導賞，分享動物生活習性等知識及領養與照顧觀念。 6/F

Shop 622-623 貓咪領養日 2026年9月19-20日 1pm- 6pm 由Three Little Meow及抱抱屋聯手舉行的貓咪領養日，為一眾待領養的可愛貓咪尋找溫暖的家。 13/F 人寵午後音樂聚 2026年9月27日 4pm - 6pm Stardust Diary 樂隊呈獻 busking 表演。 2026年10月4日 3pm - 4pm 樂樂國樂團將提供中樂表演。 空中花園 Sky Koen II 中秋裝飾 2026年9月2日至10月19日 10am - 10pm 特設巨型月亮與月兔賞月打卡裝置，供一眾寵主與毛孩盡情拍照留念。