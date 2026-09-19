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出版：2026-Sep-19 12:00
更新：2026-Sep-19 12:00

啟德三道寵寵秋日營 寵物樂園＋萌寵市集＋奇珍異獸展　消費滿$500換寵物禮物

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啟德三道寵寵秋日營 寵物樂園＋萌寵市集＋奇珍異獸展　消費滿$500換寵物禮物

啟德雙子匯2期三道由即日起至10月11日舉行「SNDO PAWSLIDAY｜寵寵秋日營」，地下中庭有期間限定寵物樂園，加入露營主題布置及毛孩障礙設施；1樓就有萌寵市集及奇珍異獸探索展，亦安排多場寵物工作坊、才藝大會及音樂活動。The Twins Rewards會員消費滿指定金額，更可換領寵物禮物及參加DIY活動。


G/F寵物樂園　毛孩玩障礙設施放電

三道G/F中庭由即日起至10月11日變身期間限定寵物樂園，以露營帳篷、植物及秋日裝飾布置，有巨爪裝置及多款障礙設施，寵主可以帶毛孩遊玩及打卡。

指定周末亦有不同主題活動。9月19日舉行「萌寵造型大賽」，毛孩可以穿上秋裝或中秋造型參加；9月20日就有萌寵造型工作坊，學習傘繩編織並製作名字吊牌。

9月26日有萌寵速畫工作坊，參加者可用油粉彩畫出愛寵肖像；9月27日則有「全『萌』造星才藝大會」，讓毛孩展示歌唱、特技等才藝。

踏入10月，10月1、3至4日及10至11日就有「動物學家」體驗課，參加者可認識兩棲類及爬蟲類動物，了解牠們的生活習性及生態，部分環節更可近距離接觸及體驗餵食。

工作坊名額需以The Twins Rewards積分換領，會員亦可按活動安排報名參加。

*「萌寵造型大賽」及「全『萌』造星才藝大會」報名連結

三道 G F 中庭期間限定寵物樂園特設多款專為毛孩而設的體能放電與障礙跑設施 2 三道 G F 中庭期間限定寵物樂園特設多款專為毛孩而設的體能放電與障礙跑設施 1 三道 G F 中庭期間限定寵物樂園設有精緻戶外露營帳篷 2 三道 G F 中庭期間限定寵物樂園設有精緻戶外露營帳篷 1 三道 G F 中庭期間限定寵物樂園的中央主舞台設有巨爪裝置

1/F萌寵市集　20個寵物品牌登場

另外，1/F就會於9月19至20日及26至27日舉行「Pets Fun Market萌寵市集」，集合約20個本地寵物品牌，售賣寵物糧食及鮮食、服飾、護理用品、玩具及手作等。

10月1至4日及10至11日就會換上「Exotic Animal Discovery Zone奇珍異獸探索展」，展出墨西哥刺尾鬣蜥、豹紋變色龍及白化王錦蛇等兩棲及爬蟲類動物，現場亦有導賞介紹動物習性、棲息地及保育知識。

此外，6/F Shop 622-623於9月19至20日就有貓咪領養日。

13/F空中花園　人寵音樂聚＋中秋巨月打卡

而13/F Sky Koen II將於9月27日下午4時至6時舉行人寵午後音樂聚，由Stardust Diary帶來busking表演；10月4日下午3時至4時就有樂樂國樂團演出中樂，寵主可與毛孩一同欣賞。

中秋期間，Sky Koen II都會有巨型發光月亮及月兔裝置，開放至10月19日，各位寵主可帶毛孩一齊打卡留念。

三道 G F 中庭於指定週末會舉辦多場主題活動與工作坊，包括可近距離認識兩棲類及爬蟲類動物的「動物學家」體驗課 三道 13 F 空中花園 Sky Koen II 中秋巨月打卡熱點（夜） Without Model 三道 13 F 空中花園 Sky Koen II 中秋巨月打卡熱點（夜）

會員消費滿$500　3款寵物禮物任選

The Twins Rewards會員於雙子匯1期及2期，包括崇光啟德店，單一消費滿淨值$500，即可獲電子換領券一張，於指定參與寵物商戶換領以下其中一款禮物：

・ANGIOLATO狗狗雪糕
・JcoNAT原生除菌液30ml
・3 meow果凍色彈弓自娛貓玩具

電子換領券換領期為9月19日至10月11日，時間為上午11時至晚上9時，於三道1/F禮賓部換領，數量有限，換完即止。

另外，會員於9月19至20日、26至27日及10月1至4日、10至11日登記領取「萌寵通行證」，可享指定寵物商戶優惠，並可免費參加「DIY愛寵專屬名帶」，親手製作寵物名帶，名額500個，先到先得。

消費滿$200　免費換人寵小食

9月27日及10月4日，於雙子匯1期及2期單一消費滿淨值$200，即可於13/F空中花園II免費換領裕吉堂蘋果糖及OUBEBE椰子三文魚乾肉甜甜圈一份。換領時間為下午2時至6時。

此外，The Twins Rewards會員由9月12日至26日登記後，可於三道1/F禮賓部免費換領The Twins金秋燈籠一個；10月1日至7日於雙子匯消費，更可享2倍會員積分。

The Twins Rewards 會員單一消費滿淨值 HK$500，即可換領指定寵物禮品換領券一張 ，可選禮品包括：ANGIOLATO 狗狗雪糕、JcoNAT 原生除菌液 (30 ml)或3 meow 果凍色彈弓自娛貓玩具 登記成為The Twins Rewards 會員即可獲得萌寵通行證，於萌寵物市集及指定商戶享有獨家優惠，會員更可免費參與位於 1 F 的「DIY 愛寵專屬名帶 」

「SNDO PAWSLIDAY | 寵寵秋日營」– 活動詳情概覽

地點

活動名稱

日期

時間

活動亮點





G/F

寵物樂園

2026年9月11日至10月11日

10am - 10pm

以精緻戶外露營帳篷、植物與秋日元素搭建佈置，特設多款專為毛孩而設的體能放電與障礙跑設施。

萌寵造型大賽

2026年9月19日

3pm - 5pm

毛孩們穿上應節秋裝或萌爆中秋造型登上伸展台，選出最矚目的「毛特兒」。

萌寵造型工作坊

2026年9月20日

2:30pm - 5pm

專業導師現場教授傘繩編織技巧，寵主更可親手為毛孩製作專屬的名字吊牌紀念品。

萌寵速畫工作坊

2026年9月26日

2:30pm - 5pm

導師指導寵主使用油粉彩，親手繪畫愛寵的專屬肖像畫。（每日限額20個）

全「萌」造星才藝大會

2026年9月27日

3pm - 5pm

召集全港身懷絕技的毛孩，爭奪萌寵界明星寶座！

「動物學家」體驗課

2026年10月1、3-4、10-11日

1:30pm - 4:45pm

專為對珍奇動物充滿好奇的探索者打造，參加者能深入了解多元生態，解開奇珍異獸的奧秘！

 

1/F

萌寵市集

2026年9月19-20、26-27日

12pm - 8pm

嚴選 20 個本地寵物品牌攤位，產品涵蓋優質寵物糧食鮮食、精品服飾、護理用品及手作設計。

奇珍異獸探索展

2026年10月1-4、10-11日

展出多款溫馴安全的兩棲及爬蟲類動物。現場特設專業導賞，分享動物生活習性等知識及領養與照顧觀念。

6/F
Shop 622-623

貓咪領養日

2026年9月19-20日

1pm-  6pm

由Three Little Meow及抱抱屋聯手舉行的貓咪領養日，為一眾待領養的可愛貓咪尋找溫暖的家。

13/F

人寵午後音樂聚

2026年9月27日

4pm - 6pm

Stardust Diary 樂隊呈獻 busking 表演。

2026年10月4日

3pm - 4pm

樂樂國樂團將提供中樂表演。

空中花園 Sky Koen II 中秋裝飾

2026年9月2日至10月19日

10am - 10pm

特設巨型月亮與月兔賞月打卡裝置，供一眾寵主與毛孩盡情拍照留念。

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