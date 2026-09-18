海上假期｜皇家加勒比海洋光譜號 全新2晚快閃海上音樂微醺假期 星期五晚啟航！DJ Soda坐鎮＋廣東Disco

皇家加勒比遊輪旗下的「海洋光譜號」將於2026年11月重返香港啟德郵輪碼頭，特別推出全新2晚快閃「Turn Up the Weekend」海上派對體驗，讓各位打工仔星期五收工後就可以直接上船狂歡，毋須請假即可展開一場集頂級音樂、環球美食、動感玩樂於一身的周末快閃之旅！

皇家加勒比推全新 2 晚快閃「海上音樂微醺假期」 「海洋光譜號」將於 2026 年 11 月 20 日、12 月 11 日及 12 月 18 日，由啟德郵輪碼頭出發，展開三場為期 2 晚的「Turn Up the Weekend」主題航次。 航次特別安排於星期五晚上 8 點啟航，讓大家下班後即可直奔派對現場，無需額外請假或調整工作日程，而「海洋光譜號」將於星期日早上返抵香港，讓大家趕及周一上班，非常貼心！

亞洲電音女神 DJ Soda限定三場航次＋船上廣東 Disco 多次獲評為「DjaneTop亞洲第一女DJ」的亞洲電音女神DJ Soda將全力坐鎮今次「Turn Up the Weekend」海上派對全數三場航次 ，DJ Soda 以糅合電子音樂與嘻哈風格見稱，相信到時現場氣氛一定相當好！為展現豐富多元的音樂風格與本地派對文化，同航次更特別邀得三組熱門 DJ 單位輪流登場，當中包括主打前衛電音製作與重節奏改編的人氣組合 BEAT FRIDAY、專攻廣東歌曲派對的 CANTOMANIA，以及新生代潮流代表 DEANZ。而見證香港 Disco 黃金年代的「廣東Disco教父」DJ El Toro 更將強勢登場，他將以深厚的音樂造詣，把經典廣東歌與現代潮流電音節拍完美融合，喜歡派對狂歡的話絕對不能錯過！

三場主題航次演出陣容一覽 2026 年 11 月 20 日（星期五）－DJ Soda、CANTOMANIA 2026 年 12 月 11 日（星期五）－DJ Soda、BEAT FRIDAY、DJ El Toro 2026 年 12 月 18 日（星期五）－DJ Soda、DEANZ

即睇船上設施＋餐飲活動 身為專為亞洲旅客而設的超量子系列遊輪，「海洋光譜號」的配套絕對能滿足大家。日間時分，不妨挑戰刺激滿分的「RipCord by iFLY」甲板跳傘及「FlowRider」甲板衝浪，感受腎上腺素飆升的快感；或登上「北極星」觀景艙，於高空俯瞰遼闊無際的湛藍海景。喜歡熱鬧的朋友，則可於「SeaPlex」海上多功能運動館暢玩各項互動設施。入夜後，除了投入 DJ 派對，更可安坐劇院欣賞《魅舞今昔》、《絲綢之路》及《光譜奇俠》等百老匯級原創節目，享受極致的視聽盛宴。想放慢節奏，亦可到「悅音廳」細聽現場音樂，或在卡拉 OK 包廂盡情歡唱。

美食方面同樣陣容鼎盛，船上匯聚超過 33 種餐飲體驗。由全天候供應的「帆船自助餐廳」、營業至凌晨的免費現烤「索倫托披薩店」，到主打視覺衝擊的「仙境坊創意餐廳」，以及由名廚主理的 Jamie’s Italian 意式佳餚與「鐵板燒」，應有盡有。狂歡派對當然少不了美酒，旅客可選購酒水套餐，在池畔酒吧及各具風格的酒廊無限暢飲特色雞尾酒及精選酒品，讓微醺氣氛由日到夜不間斷！



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