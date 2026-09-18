熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Sep-18 16:00
更新：2026-Sep-18 16:00

親子好去處｜迪士尼Disney Halloween Time登場 必看全新「米奇與好友萬聖奇遇」表演（有片）

分享：
Joe12

小心惡人出沒！即日起，迪士尼「Disney Halloween Time」回歸，多位迪士尼惡人傾巢而出，為訪客打造難忘萬聖盛會。今年樂園除了推出全新音樂慶典「米奇與好友萬聖奇遇」，多個經典活動亦同步歸來，包括巡遊「惡人反轉大街派對」及歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，與粉絲投入一場「窮兇極惡」的派對。即日起至12月30日，三人或以上一同申請「奇妙處處通」會籍，即可享8折優惠。每位會員更可額外獲贈迪士尼尊享卡，享受超過20項獨家禮遇。

立即購票：KlookKKdayTrip.com

必看全新「米奇與好友萬聖奇遇」

今年派對加入不少新焦點，讓人沉浸於歡樂氣氛當中。全新音樂慶典「米奇與好友萬聖奇遇」絕對是一大焦點。在嶄新音樂原創歌曲《Halloween is Here》下，多位迪士尼角色將會展開一場在魔法南瓜田的歷險，米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、CookieAnn和LinaBell，以及身穿全新服飾的小熊維尼、跳跳虎與咿唷將會現身台上，帶領觀眾編織一段融合音樂、舞蹈與友誼的回憶。

與此同時，精心打扮的小粉絲更有機會獲邀參與萬聖節服裝小巡遊，收集萬聖節糖果及記錄特別時刻。

20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 29 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 27 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 25 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 23 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 22 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 18 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 38 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 41 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 39

大街派對以更盛大陣容歸來

多項經典活動同步回歸，「惡人反轉大街派對」以更盛大陣營重返。以黑魔后為核心的11位惡人，包括凱帝斯、虎克船長、史密先生、紅心皇后、邪惡皇后、灰姑娘後母杜明尼夫人與她兩位女兒安蒂及狄茜、賈方、加斯頓和Oogie Boogie，將會再次踏足美國小鎮大街，更將版圖擴張至奇妙夢想城堡前。觀眾不妨擺出最霸氣的惡人姿勢，即有機會加入惡人行列，一起大唱惡人主題曲《Party Like A Villain》和全新原創歌曲《The Uninvited》，齊齊「作惡」。

歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」限時歸來，邀請觀眾在多場歌舞中，感受海女巫烏蘇拉、巫師霍博士、黑魔后、嘉芙夫人及加斯頓的魅力。

20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 153 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 157 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 155 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 159 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 161 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 164 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 165 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 170 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 136 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 133

正邪角色同步亮相 人氣垃圾桶小推以新造型現身

萬聖節派對怎少得了一眾惡人。多位迪士尼正邪角色將會隨時現身樂園不同地方，除了有時尚女魔頭庫伊拉等惡人，黑魔后與愛洛公主、加斯頓與貝兒、賈方與茉莉公主，以及灰姑娘後母杜明尼夫人與她兩位女兒安蒂及狄茜等，帶給粉絲驚喜。極受歡迎的垃圾桶小推亦有披上白布參與這次聚會，向粉絲送上「垃圾大禮」和自拍合照，大玩Trick-or-Trash。

20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 05 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 46

迪士尼角色換新造型亮相

另外，多位迪士尼角色同步換上新裝，與粉絲見面互動。萬聖節迪士尼朋友畫班見面會中，粉絲可先親手繪畫萬聖節造型的米奇、米妮、布魯托或高飛，完成後即可與畫中的迪士尼朋友見面；Duffy與好友遊玩屋和夢想花園內，Duffy與好友和米奇與好友已節日造型現身。傳統活動「『萬』遊 Trick-or-Treat」同步回歸，不妨入手全新米奇南瓜頭造型糖果袋，向明日世界、幻想世界、反斗奇兵大本營及迷離莊園的趣玩站演藝人員，發起討糖挑戰，將萬聖節糖果帶回家。

20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 98 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 179 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 184 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 12

多款主題美食紀念品登場 獨家萬聖彩蛋樂回歸

樂園推出一系列節日主題紀念品和美食。阿Jack怪誕大餐重返河景餐廳，食客可親手調製迎賓飲品「莎莉甜心魔法特飲」及品嘗多款以怪誕城新「瘋」味為靈感的美食。雪糕迷必試以黑魔后招牌黑色長角為創作靈感的巨峰提子味軟雪糕。紀念品方面，香港迪士尼獨家推出的迪士尼搗蛋嘩娃再次回歸。粉絲可於夢想花園參與迪士尼萬聖彩蛋樂，不妨試試手氣能否抽中心水嘩娃！

20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 121 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 124
20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 94 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 93 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 92 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 91 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 90 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 89 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 88 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 87 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 85 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 86 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 96 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 97 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 95 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 62 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 63 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 64 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 61 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 118 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 120 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 119 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 77 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 80 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 76 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 78 20260917lawkh 迪士尼萬聖節活動 79

即日起至 12 月 30 日，三人或以上一同申請「奇妙處處通」會籍即可享 8 折優惠；每位會員更可額外免費獲贈迪士尼尊享卡。成為「奇妙處處通」會員可盡享超過 20 項會員獨家禮遇，包括全年無限暢玩、限定活動及尊屬優惠。有意加入「奇妙處處通」會員的賓客可把握年票限時優惠，入園兩次即可回本！此外， 「奇妙處處通」會員更可於萬聖節期間尊享「好友同行」優惠，以 6 折購買樂園標準門票。

ADVERTISEMENT

【👇送恆香餅家張智霖演唱會伴手禮👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務