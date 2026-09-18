親子好去處｜迪士尼Disney Halloween Time登場 必看全新「米奇與好友萬聖奇遇」表演（有片）

必看全新「米奇與好友萬聖奇遇」 今年派對加入不少新焦點，讓人沉浸於歡樂氣氛當中。全新音樂慶典「米奇與好友萬聖奇遇」絕對是一大焦點。在嶄新音樂原創歌曲《Halloween is Here》下，多位迪士尼角色將會展開一場在魔法南瓜田的歷險，米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、CookieAnn和LinaBell，以及身穿全新服飾的小熊維尼、跳跳虎與咿唷將會現身台上，帶領觀眾編織一段融合音樂、舞蹈與友誼的回憶。 與此同時，精心打扮的小粉絲更有機會獲邀參與萬聖節服裝小巡遊，收集萬聖節糖果及記錄特別時刻。

大街派對以更盛大陣容歸來 多項經典活動同步回歸，「惡人反轉大街派對」以更盛大陣營重返。以黑魔后為核心的11位惡人，包括凱帝斯、虎克船長、史密先生、紅心皇后、邪惡皇后、灰姑娘後母杜明尼夫人與她兩位女兒安蒂及狄茜、賈方、加斯頓和Oogie Boogie，將會再次踏足美國小鎮大街，更將版圖擴張至奇妙夢想城堡前。觀眾不妨擺出最霸氣的惡人姿勢，即有機會加入惡人行列，一起大唱惡人主題曲《Party Like A Villain》和全新原創歌曲《The Uninvited》，齊齊「作惡」。

歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」限時歸來，邀請觀眾在多場歌舞中，感受海女巫烏蘇拉、巫師霍博士、黑魔后、嘉芙夫人及加斯頓的魅力。

正邪角色同步亮相 人氣垃圾桶小推以新造型現身 萬聖節派對怎少得了一眾惡人。多位迪士尼正邪角色將會隨時現身樂園不同地方，除了有時尚女魔頭庫伊拉等惡人，黑魔后與愛洛公主、加斯頓與貝兒、賈方與茉莉公主，以及灰姑娘後母杜明尼夫人與她兩位女兒安蒂及狄茜等，帶給粉絲驚喜。極受歡迎的垃圾桶小推亦有披上白布參與這次聚會，向粉絲送上「垃圾大禮」和自拍合照，大玩Trick-or-Trash。

迪士尼角色換新造型亮相 另外，多位迪士尼角色同步換上新裝，與粉絲見面互動。萬聖節迪士尼朋友畫班見面會中，粉絲可先親手繪畫萬聖節造型的米奇、米妮、布魯托或高飛，完成後即可與畫中的迪士尼朋友見面；Duffy與好友遊玩屋和夢想花園內，Duffy與好友和米奇與好友已節日造型現身。傳統活動「『萬』遊 Trick-or-Treat」同步回歸，不妨入手全新米奇南瓜頭造型糖果袋，向明日世界、幻想世界、反斗奇兵大本營及迷離莊園的趣玩站演藝人員，發起討糖挑戰，將萬聖節糖果帶回家。

多款主題美食紀念品登場 獨家萬聖彩蛋樂回歸 樂園推出一系列節日主題紀念品和美食。阿Jack怪誕大餐重返河景餐廳，食客可親手調製迎賓飲品「莎莉甜心魔法特飲」及品嘗多款以怪誕城新「瘋」味為靈感的美食。雪糕迷必試以黑魔后招牌黑色長角為創作靈感的巨峰提子味軟雪糕。紀念品方面，香港迪士尼獨家推出的迪士尼搗蛋嘩娃再次回歸。粉絲可於夢想花園參與迪士尼萬聖彩蛋樂，不妨試試手氣能否抽中心水嘩娃！

即日起至 12 月 30 日，三人或以上一同申請「奇妙處處通」會籍即可享 8 折優惠；每位會員更可額外免費獲贈迪士尼尊享卡。成為「奇妙處處通」會員可盡享超過 20 項會員獨家禮遇，包括全年無限暢玩、限定活動及尊屬優惠。有意加入「奇妙處處通」會員的賓客可把握年票限時優惠，入園兩次即可回本！此外， 「奇妙處處通」會員更可於萬聖節期間尊享「好友同行」優惠，以 6 折購買樂園標準門票。