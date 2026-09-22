一件多穿才夠時尚！MAX&Co. 2026秋冬系列玩轉個性日常

踏入2026秋冬，MAX&Co. 今季不再只談潮流造型，而是回到穿衣最貼近日常的一面：如何在上班、約會、假日出行以至不同生活場景之間，穿出舒服、自然又有個性的自己。系列以「Keep it cool」為主軸，將時裝變成一種不費力的自我表達。

今季設計延續品牌擅長的Mix and Match精神，把俐落剪裁、輕鬆休閒單品與帶有機能感的細節放在同一個衣櫥之中。柔軟針織、外套、長褲與簡潔線條互相配搭，讓造型既可應付辦公室，也能自然過渡到下班後的生活節奏。這種「一件多穿」的設計語言，正好呼應日常需要。