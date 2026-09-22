一件多穿才夠時尚！MAX&Co. 2026秋冬系列玩轉個性日常

踏入2026秋冬，MAX&Co. 今季不再只談潮流造型，而是回到穿衣最貼近日常的一面：如何在上班、約會、假日出行以至不同生活場景之間，穿出舒服、自然又有個性的自己。系列以「Keep it cool」為主軸，將時裝變成一種不費力的自我表達。
今季設計延續品牌擅長的Mix and Match精神，把俐落剪裁、輕鬆休閒單品與帶有機能感的細節放在同一個衣櫥之中。柔軟針織、外套、長褲與簡潔線條互相配搭，讓造型既可應付辦公室，也能自然過渡到下班後的生活節奏。這種「一件多穿」的設計語言，正好呼應日常需要。
只有屬於自己的風格
MAX&Co. 這次強調的並非單一標準，而是讓每位女性都能按自己的性格、身形與生活節奏去選擇。品牌提供的是靈活的基礎單品與容易駕馭的造型方向，真正的重點則留給穿着者親自完成。喜歡低調的人，可以用簡約剪裁建立乾淨輪廓；偏愛玩味的人，也可透過層次、顏色和比例加入個人態度。
紅方塊成為新一季精神符號
系列中的「紅方塊」標誌，為這份包容而開放的品牌態度提供了更具辨識度的視覺語言。它不只是圖案裝飾，更像是一個象徵歸屬感的當代符號，凝聚了品牌對熱情、專注、平衡與力量的理解。
在簡約輪廓與鮮明色彩之間，紅方塊把品牌理念濃縮成一個容易記住的標記。它提醒人們，時尚不必複雜，也不需要被規則限制；只要能配合生活、表達個性，就是最貼身的風格答案。