GLAMPALM聯乘ZO&FRIENDS系列開售 限定造型夾附送實用周邊

專業美髮造型工具品牌GLAMPALM今次帶來首次角色IP聯乘，與ZO&FRIENDS合作推出「GLAMPALM｜ZO&FRIENDS特別版系列」。ZO&FRIENDS的世界觀由多位角色組成，包括總是以慢動作散發治癒感的雲朵貓ZOA、可愛又熱心的雛菊A&NE，以及由ZOA雲朵腳印誕生的彩色水滴AKI與ZAKI。這些角色今次化身造型工具上的設計細節，令產品不只實用，也更具收藏與送禮吸引力。

兩款造型夾切合日常與外遊需要 今次聯乘系列以兩款品牌人氣造型工具為核心，包括GP201T專業造型夾及GP105 Switch隨行造型夾。兩款產品均支援100至240V國際電壓，無論在家使用或外遊時放入行李隨身攜帶。 購買聯乘系列可獲隨產品而設的ZO&FRIENDS限定周邊。GP201T專業造型夾配備便攜收納包、矽膠防滑隔熱墊及矽膠收納束帶；GP105 Switch隨行造型夾則配有萬用收納包、隔熱矽膠套及矽膠收納束帶。周邊採用角色主題設計，既可配合造型工具使用，也能增加整套產品的完整感。