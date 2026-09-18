家長選奶粉必讀｜奶粉檢測報告有咩用？重金屬如何檢測？

對不少父母而言，選BB配方奶粉從來不只是比較營養成分那麼簡單。除了關注營養成分，亦希望了解奶粉的安全資訊。當看到網上出現有關「鉛含量」、「重金屬檢測」等討論，不少家長都會擔心：如果BB誤服用鉛含量超標的奶粉，會有甚麼影響？產品安全又應該如何判斷？ Friso美素佳兒推出「安心報告查閱系統」，讓家長可透過奶粉批號查詢對應產品的第三方專業檢測報告。不過，看得懂報告內容，才能真正發揮安心報告的作用。以下便以Friso安心報告為例，拆解奶粉重金屬檢測流程、鉛含量結果及第三方報告的重點內容，幫助家長了解產品安全資訊。

閱讀報告前 先了解檢測的是甚麼產品 不少家長拿到檢測報告後，第一時間便想看檢測結果，但其實更重要的是先核對產品資料。檢測報告針對的是特定產品及特定批次樣品，而非整個品牌所有產品。一份完整的檢測報告，應清楚列明產品名稱、批次編號、罐號、生產日期、最佳食用日期及樣品數量等資料，方便家長確認報告是否與自己手上的產品相符。 奶粉鉛檢測如何進行？拆解常見鉛檢測流程 不少人以為奶粉檢測只是抽取少量樣本後直接放入儀器分析，但實際上需經過多個步驟。實驗室首先會將整罐奶粉混合均勻，確保樣本具代表性，再抽取指定份量樣本進行預溶解及前處理。在正式測量鉛含量前，樣本還需經過「Digestion（消解）」程序，轉化成適合分析的狀態，之後才會利用專業儀器測定鉛含量，並以mg/kg顯示結果。由此可見，一份奶粉檢測報告並非來自單次量度，而是按照既定程序完成分析。

報告上的 DIN EN 是甚麼？ 如果曾細閱奶粉檢測報告，相信不少家長都見過「DIN EN 13805:2014-12」或「DIN EN 15763:2010-04」等專業編號。 當中的DIN代表德國標準化機構，EN則代表歐洲標準。當檢測方法標示為DIN EN，即表示實驗室按照既定標準程序進行樣品處理及分析，而非自行決定測試方式。因此，報告列明相關DIN EN標準，有助家長了解檢測過程是否具備規範性及可追溯性，亦是評估報告可信度的重要參考。 為什麼會有兩組 DIN EN 編號？ 仔細閱讀報告時，家長可能會發現同時出現兩組DIN EN編號，原因是兩者負責不同的檢測程序。其中DIN EN 13805主要用於樣品前處理，即將奶粉樣本轉化成適合分析的液態狀態；而DIN EN 15763則用於測定鉛等微量元素含量。簡單來說，前者負責準備樣本，後者負責分析結果，兩個步驟配合才能完成整個奶粉檢測流程。

「 <0.01 mg/kg 」代表甚麼？ 大多數家長最關心的，往往是報告中的檢測結果。以鉛含量為例，結果有時會顯示「<0.01 mg/kg」，不少人看到後會以為產品含有0.01 mg/kg鉛，但其實並非如此。 當中的「<」代表低於該檢測方法的可量化水平，即實驗室儀器未能準確定量檢測到達該數值水平的含量，因此會以「<」顯示。換句話說，「<0.01 mg/kg」可理解為在該次檢測中，樣品未有檢出達到0.01 mg/kg或以上的鉛含量。閱讀報告時，除了留意數字本身，亦要注意前面的符號所代表的意思。

此外，香港食物法例及食安中心規定，嬰幼兒配方奶粉中的鉛含量上限為0.01 mg/kg，該檢測報告中的「<0.01 mg/kg」則代表未超標，符合食安規定。

如何判斷一份第三方檢測報告是否可信？ 除了檢測結果外，家長亦可以從報告中的資料判斷其是否具備參考價值。以Friso皇家美素佳兒「1W0927Z」批次的第三方檢測報告為例，報告清楚列明產品名稱、批次、罐號、生產日期及最佳食用日期等資料，讓家長核對產品資訊，並了解相關檢測結果所對應的樣品批次。 （一）、是否由具認證背景的第三方實驗室發出 可信的檢測報告一般會列明實驗室名稱、地址、聯絡資料及相關認證資訊。「1W0927Z」報告由第三方實驗室Mérieux NutriSciences Institut Kirchhoff Berlin GmbH發出，並列有相關認證資料，包括DAkkS德國認可機構標誌及認證編號，方便家長了解檢測機構背景。

（二）、是否清楚列明樣品及檢測資料 一份具參考價值的報告，應清楚標示產品名稱、批號、生產日期、最佳食用日期及分析日期等資料，讓家長核對報告是否與手上的產品相符。「1W0927Z」報告中亦清楚列明相關樣品資料及檢測批次。

（三）、是否列明標準檢測方法 家長亦可留意報告有否列出採用的檢測標準。「1W0927Z」報告列明樣品前處理採用 DIN EN 13805:2014-12，而鉛含量測定則採用 DIN EN 15763:2010-04，反映檢測過程按既定標準程序進行，而非以不明方法分析。 Friso 推出「安心報告查閱系統」 一輸入批號即可查閱檢測資料 隨著家長們愈來愈重視配方奶粉的安全及產品資訊透明度，Friso美素佳兒特別推出「安心報告查閱系統」（TrackEasy），讓家長可透過奶粉批號查詢對應產品的第三方專業檢測報告。家長只需輸入產品批號，便可查閱及下載安心報告，了解相關批次的產品資料、檢測項目、檢測方法及分析結果。當學懂閱讀報告中的批號、檢測方法及結果含義後，即使面對較專業的檢測數據，亦能更容易掌握相關產品資訊。

奶粉檢測報告常見問題 FAQ 美素佳兒檢測結果中的檢出和超出有什麼分別？ 「檢出」不等於「超出」，例如報告中顯示鉛含量檢出「<0.01 mg/kg」，即代表未檢測出樣品中有0.01 mg/kg或以上的鉛含量，符合香港食安標準。 嬰兒奶粉除咗鉛之外仲會檢測咩重金屬？ ​ 除鉛外，通常還會強制或常規檢測無機砷、鎘和汞等重金屬的含量。 點樣判斷嬰兒奶粉有冇重金屬或污染物風險？ ​ 一般而言，是否含有重金屬或污染物需綜合參考官方抽檢結果、權威第三方檢測報告，以及品牌的原料溯源管理和食品安全認證，單靠肉眼、氣味或沖調是難以察覺的。Friso美素佳兒推出「安心報告查閱系統」（TrackEasy），讓家長可透過奶粉批號查詢對應產品的第三方專業檢測報告，保證奶粉食品安全的透明度。