熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Sep-19 14:00
更新：2026-Sep-19 14:00

全港最大規模意式雪糕市集「Ciao! Gelato Fest」回歸 匯聚20品牌/逾30款會場限定口味

分享：
Joe20

雪糕迷注意！全港最大規模的意式雪糕市集「Ciao! Gelato Fest 2026」將於10月1日起回歸中環PMQ。今次活動共有20個本地及來自意大利和葡萄牙的品牌參與，帶來超過30款會場限定首發口味。活動同時推出「六球迷你GELATO套票」，只需$188，即可嘆6款迷你份量的GELATO，盡享甜蜜滋味！

一年一度 ‧ 全港最大規模Gelato Festival 「Ciao! Gelato Fest 2026」香港首個意式雪糕市集載譽回歸PMQ

全港最大規模的意式雪糕市集「Ciao! Gelato Fest 2026」登陸中環PMQ。

匯聚20個本地及國際品牌

市集雲集多個品牌，分別來自香港、澳門、葡萄牙及意大利，讓甜品迷一站式品嘗多國的意式雪糕。當中不少大熱品牌是首次參加，包括發售由本地科研團隊研發真正零卡路里Gelato Pops產品的Okalo Limited、為五星級酒店及米芝蓮星級餐廳供應雪糕的I Scream Gelato 、師承世界Gelato大賽亞軍得主的Edenly Gelato、以糖水主題突破中西美味限制的Ganto Gelato。

30+會場限定首發口味

超過30款會場限定首發口味則以不同地方的美食為創作靈感，包括中式糖水甜品、中西茶品、芥末青豆、鵝肝白蘭地、雪米糍、沖繩九州鮮果、日本清酒、環球朱古力、黑松露、魚子醬、菠蘿包脆皮焦糖燉蛋、大蒜爆炸糖等，顛覆各位對GELATO的想像。

而近期大熱品牌Kai’s Gourmet繼續以意大利菜式為靈感，帶來「馬斯卡彭芝士意式雪糕配特級初榨橄欖油及火腿」 （Mascarpone Cheese Gelato with extra virgin olive oil & ham）；在社交網站話題度極高的AtFoodFactory推出「玫瑰無花果 x 炸麻糬」，港式小食與甜品mix & match，讓人十分期待。

Yonna Yonna Gelato (1) Kai.s gourmet (2) Kai.s gourmet (1) Bear Fruit 麻糬研究所 (1) Dino Gelato 甜多小小 (5) DIGREEN (2) 甜多小小 (2) 甜多小小 (1) The Nutter Company (1) Angiolato RedFleshApplePieGelato square The Frozen Club x 均香餅家 楊枝甘露

$188試6款迷你GELATO！

自問有選擇困難症的話，不妨選購市集特別推出的「六球迷你GELATO套票」。套票只需$188，即可品嘗6重迷你份量的GELATO，最適合與朋友分享！

「Ciao! Gelato Fest 2026」詳情

日期：

2026年10月1至4日（星期四至日）及

2026年10月9至11日（星期五至日）

時間：

中午12時至晚上9時

地點：

PMQ元創方地下廣場與中庭（中環鴨巴甸街35號）

費用：

免費入場

ADVERTISEMENT

【👇送恆香餅家張智霖演唱會伴手禮👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務