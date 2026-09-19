全港最大規模意式雪糕市集「Ciao! Gelato Fest」回歸 匯聚20品牌/逾30款會場限定口味

雪糕迷注意！全港最大規模的意式雪糕市集「Ciao! Gelato Fest 2026」將於10月1日起回歸中環PMQ。今次活動共有20個本地及來自意大利和葡萄牙的品牌參與，帶來超過30款會場限定首發口味。活動同時推出「六球迷你GELATO套票」，只需$188，即可嘆6款迷你份量的GELATO，盡享甜蜜滋味！

匯聚20個本地及國際品牌

市集雲集多個品牌，分別來自香港、澳門、葡萄牙及意大利，讓甜品迷一站式品嘗多國的意式雪糕。當中不少大熱品牌是首次參加，包括發售由本地科研團隊研發真正零卡路里Gelato Pops產品的Okalo Limited、為五星級酒店及米芝蓮星級餐廳供應雪糕的I Scream Gelato 、師承世界Gelato大賽亞軍得主的Edenly Gelato、以糖水主題突破中西美味限制的Ganto Gelato。

30+會場限定首發口味

超過30款會場限定首發口味則以不同地方的美食為創作靈感，包括中式糖水甜品、中西茶品、芥末青豆、鵝肝白蘭地、雪米糍、沖繩九州鮮果、日本清酒、環球朱古力、黑松露、魚子醬、菠蘿包脆皮焦糖燉蛋、大蒜爆炸糖等，顛覆各位對GELATO的想像。