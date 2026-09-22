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出版：2026-Sep-22 12:00
更新：2026-Sep-22 12:00

貓咪皮膚病常見7症狀｜拆解5個常見貓咪皮膚病　痕癢脫毛或是警號

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貓咪皮膚病常見症狀

貓咪皮膚病常見症狀

貓咪平日愛梳理毛髮，皮膚問題有時未必容易即時察覺。不過，皮膚是牠們抵禦外界刺激、病菌及寄生蟲的重要屏障，一旦出現感染、過敏或其他疾病影響，便可能引發不同程度的皮膚病。

皮膚病不只會令貓咪痕癢、脫毛或皮膚紅腫，嚴重時更可能影響精神、食慾及日常活動。主人如果可以及早留意異常徵兆，便可盡快帶貓咪求醫，減低病情惡化或傳染給其他動物的風險。以下整理5類常見貓咪皮膚病，讓主人及早識別問題。

貓咪皮膚病常見症狀 常見貓咪皮膚病1. 過敏性皮膚炎：痕癢反覆發作 常見貓咪皮膚病2. 黴菌感染：貓癬具傳染性 常見貓咪皮膚病3. 細菌感染：皮膚破損後更易惡化 常見貓咪皮膚病4. 皮膚乾燥：不一定只是天氣問題 常見貓咪皮膚病5. 耳疥蟲：耳垢變深並帶異味
貓咪皮膚病常見症狀

貓咪皮膚病常見症狀

貓咪皮膚病常見症狀

貓咪皮膚病症狀1. 經常抓癢，或不停舔毛、梳理同一位置

貓咪皮膚病症狀2. 局部或大範圍脫毛

貓咪皮膚病症狀3. 皮膚發紅、腫脹或出現疹粒

貓咪皮膚病症狀4. 皮膚乾燥、脫皮，皮屑明顯增加

貓咪皮膚病症狀5. 患處結痂、滲液、潰瘍或有膿包

貓咪皮膚病症狀6. 耳朵痕癢、頻繁甩頭，或耳垢顏色變深並有異味

貓咪皮膚病症狀7. 精神變差、食慾下降，甚至變得不願親近人

常見貓咪皮膚病1. 過敏性皮膚炎

常見貓咪皮膚病1. 過敏性皮膚炎：痕癢反覆發作

5類常見貓咪皮膚病

貓咪皮膚病成因繁多，常見原因包括過敏、黴菌或細菌感染、皮膚乾燥，以及耳道寄生蟲等。部分貓咪更可能同時受多於一種皮膚問題困擾，因此單靠肉眼判斷往往不足，應由獸醫檢查後再作治療。

常見貓咪皮膚病1. 過敏性皮膚炎：痕癢反覆發作

貓咪可能因食物、環境致敏原、跳蚤叮咬或其他刺激物而出現過敏反應。過敏性皮膚炎最常見的表現是反覆抓癢、舔咬身體，部分貓咪會集中抓頭頸位置，也有貓咪會咬腳掌或尾巴根部。

如過敏情況持續，皮膚可能會紅腫、破損，甚至因過度舔毛而出現脫毛。主人除了要帶貓咪求醫，也應按獸醫建議觀察飲食、家居清潔用品、跳蚤預防及環境變化，協助找出可能的致敏來源。

常見貓咪皮膚病2. 黴菌感染：貓癬具傳染性

常見貓咪皮膚病2. 黴菌感染：貓癬具傳染性

常見貓咪皮膚病2. 黴菌感染：貓癬具傳染性

貓癬是較常見的黴菌感染，幼貓、免疫力較弱或群居環境中的貓咪較容易受影響。患處常見圓形脫毛、皮膚乾燥、脫皮或結痂，位置多出現在頭部、耳朵及前肢附近。

由於貓癬可傳染給其他寵物，亦有機會影響人類，如果家中已有貓咪確診，應按獸醫指示接受治療，同時清潔環境、清洗寢具，並暫時避免與其他動物密切接觸。

常見貓咪皮膚病3. 細菌感染

常見貓咪皮膚病3. 細菌感染：皮膚破損後更易惡化

常見貓咪皮膚病3. 細菌感染：皮膚破損後更易惡化

當貓咪皮膚已有傷口、長期潮濕，或因過敏而反覆抓傷自己，細菌便較容易入侵。常見徵狀包括紅腫、丘疹、膿包、結痂及脫毛；情況嚴重時，可能發展成較深層的皮膚感染，令患處疼痛或潰爛。

常見貓咪皮膚病4. 皮膚乾燥

常見貓咪皮膚病4. 皮膚乾燥：不一定只是天氣問題

常見貓咪皮膚病4. 皮膚乾燥：不一定只是天氣問題

天氣乾燥、洗澡或清潔產品不合適，都可能令貓咪出現皮屑增加、皮膚繃緊或毛質變差。不過，若皮屑長期未改善，亦可能與營養、內分泌或其他健康問題有關，主人不宜只當作普通乾燥處理。

常見貓咪皮膚病5. 耳疥蟲

常見貓咪皮膚病5. 耳疥蟲

常見貓咪皮膚病5. 耳疥蟲：耳垢變深並帶異味

耳疥蟲寄生於貓咪耳道內，常引起耳痕、發炎、異味及深色耳垢，貓咪亦可能頻繁搖頭或抓耳。由於耳疥蟲具傳染性，家中如有其他寵物亦可能受影響，主人發現徵狀應盡快帶貓咪求醫。

治療重點：先找出病因

貓咪皮膚病成因不同，處理方法亦有差異，主人不應只靠止痕或自行塗藥。若症狀持續、範圍擴大，或出現傷口、膿包、異味及精神食慾轉差，應盡快求診。獸醫會按情況清潔患處、修剪局部毛髮，並處方外用藥、口服藥或藥用洗劑。主人亦應按指示完成療程，並保持貓砂盆、寢具及活動範圍清潔，減低復發機會。

貼士：及早求醫

貓咪皮膚病看似只是抓癢或掉毛，但背後可能涉及過敏、感染或寄生蟲問題。若家中貓咪持續抓癢、皮膚紅腫、有異味或出現不尋常脫毛，主人應盡快安排獸醫檢查，避免延誤治療。

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