貓咪皮膚病常見7症狀｜拆解5個常見貓咪皮膚病　痕癢脫毛或是警號

貓咪皮膚病常見症狀

貓咪平日愛梳理毛髮，皮膚問題有時未必容易即時察覺。不過，皮膚是牠們抵禦外界刺激、病菌及寄生蟲的重要屏障，一旦出現感染、過敏或其他疾病影響，便可能引發不同程度的皮膚病。 皮膚病不只會令貓咪痕癢、脫毛或皮膚紅腫，嚴重時更可能影響精神、食慾及日常活動。主人如果可以及早留意異常徵兆，便可盡快帶貓咪求醫，減低病情惡化或傳染給其他動物的風險。以下整理5類常見貓咪皮膚病，讓主人及早識別問題。

貓咪皮膚病常見症狀

貓咪皮膚病常見症狀 貓咪皮膚病症狀1. 經常抓癢，或不停舔毛、梳理同一位置 貓咪皮膚病症狀2. 局部或大範圍脫毛 貓咪皮膚病症狀3. 皮膚發紅、腫脹或出現疹粒 貓咪皮膚病症狀4. 皮膚乾燥、脫皮，皮屑明顯增加 貓咪皮膚病症狀5. 患處結痂、滲液、潰瘍或有膿包 貓咪皮膚病症狀6. 耳朵痕癢、頻繁甩頭，或耳垢顏色變深並有異味 貓咪皮膚病症狀7. 精神變差、食慾下降，甚至變得不願親近人

5 類常見貓咪皮膚病 貓咪皮膚病成因繁多，常見原因包括過敏、黴菌或細菌感染、皮膚乾燥，以及耳道寄生蟲等。部分貓咪更可能同時受多於一種皮膚問題困擾，因此單靠肉眼判斷往往不足，應由獸醫檢查後再作治療。 常見貓咪皮膚病 1. 過敏性皮膚炎：痕癢反覆發作 貓咪可能因食物、環境致敏原、跳蚤叮咬或其他刺激物而出現過敏反應。過敏性皮膚炎最常見的表現是反覆抓癢、舔咬身體，部分貓咪會集中抓頭頸位置，也有貓咪會咬腳掌或尾巴根部。 如過敏情況持續，皮膚可能會紅腫、破損，甚至因過度舔毛而出現脫毛。主人除了要帶貓咪求醫，也應按獸醫建議觀察飲食、家居清潔用品、跳蚤預防及環境變化，協助找出可能的致敏來源。

常見貓咪皮膚病 2. 黴菌感染：貓癬具傳染性 貓癬是較常見的黴菌感染，幼貓、免疫力較弱或群居環境中的貓咪較容易受影響。患處常見圓形脫毛、皮膚乾燥、脫皮或結痂，位置多出現在頭部、耳朵及前肢附近。 由於貓癬可傳染給其他寵物，亦有機會影響人類，如果家中已有貓咪確診，應按獸醫指示接受治療，同時清潔環境、清洗寢具，並暫時避免與其他動物密切接觸。

常見貓咪皮膚病 3. 細菌感染：皮膚破損後更易惡化 當貓咪皮膚已有傷口、長期潮濕，或因過敏而反覆抓傷自己，細菌便較容易入侵。常見徵狀包括紅腫、丘疹、膿包、結痂及脫毛；情況嚴重時，可能發展成較深層的皮膚感染，令患處疼痛或潰爛。

常見貓咪皮膚病 4. 皮膚乾燥：不一定只是天氣問題 天氣乾燥、洗澡或清潔產品不合適，都可能令貓咪出現皮屑增加、皮膚繃緊或毛質變差。不過，若皮屑長期未改善，亦可能與營養、內分泌或其他健康問題有關，主人不宜只當作普通乾燥處理。

常見貓咪皮膚病5. 耳疥蟲

常見貓咪皮膚病 5. 耳疥蟲：耳垢變深並帶異味 耳疥蟲寄生於貓咪耳道內，常引起耳痕、發炎、異味及深色耳垢，貓咪亦可能頻繁搖頭或抓耳。由於耳疥蟲具傳染性，家中如有其他寵物亦可能受影響，主人發現徵狀應盡快帶貓咪求醫。 治療重點：先找出病因 貓咪皮膚病成因不同，處理方法亦有差異，主人不應只靠止痕或自行塗藥。若症狀持續、範圍擴大，或出現傷口、膿包、異味及精神食慾轉差，應盡快求診。獸醫會按情況清潔患處、修剪局部毛髮，並處方外用藥、口服藥或藥用洗劑。主人亦應按指示完成療程，並保持貓砂盆、寢具及活動範圍清潔，減低復發機會。