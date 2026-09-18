著數優惠｜城景國際Amazing變身親切西日cafe 9、10月指定日子外賣咖啡買一送一

城景國際大堂泰菜餐廳Amazing，剛剛9月大變身，改頭換面成小清新風格西日cafe，主打輕食、洋風料理、手作咖啡及創意甜品。小編日前實試，發覺價錢親民，甚至比坊間cafe消費更實惠。即睇內文三大開張優惠！

全新面貌的cafe運用簡約純白美學，配合天花透明玻璃窗的自然採光與溫暖木系元素，打造出輕鬆無拘束的休閒空間。早上八時開始提供早餐，如日式溏心蛋沙律吐司、三重芝士火腿酸種麵包三文治、野菌溫泉蛋班尼迪配牛角包、全日早餐。

午市套餐超過十款選擇，日式黑毛豬腩卷配季節蔬菜、慢煮八爪魚伴香橙茴香沙律、紅菜頭蟹肉意大利燉飯等，另特設一款素食。午餐連湯，免費奉送即磨咖啡，每日供應，由$88起。升級手作咖啡如牛奶、泡沫、髒髒咖啡只不過另加$15；再加$25更可升級精選甜品。

我當日試食了明太子野菌魷魚卷卷粉（午市套餐$108），魷魚嫩滑，卷卷粉微彈牙頗有咬口感，每條掛滿明太子醬汁，味道不辛口。西京燒三文魚配清酒魚子忌廉汁（套餐$148），三文魚份量比較大件，熟度剛好，伴以爆汁三文魚子、鮮甜多汁的車厘茄和甘爽的甘筍，蔬菜作了個平衡。味噌蘑菇燴羊肩配薯蓉，以日式味噌代替傳統紅酒慢火燉煮，添上深邃發酵豆香風味，羊肩微羶容易接受，伴上帶甜燉雜菜、爽脆炸珍珠葉及厚身菇菌，增強菜式的層次感。

甜品款式也有新意，「清涼南國風茶碗蒸」是傳統日式茶碗蒸的甜品版，用牛奶、香草豆莢及新鮮蛋白慢蒸而成，再加入鳳梨果肉。「夏橘玉羹」是日式錦玉羹（寒天加入碟豆花），配上新鮮橘子、日本香印提子及日式雪糕（當日奉上焙茶雪糕），配搭清新，並以忌廉芝士慕絲製成仰臥造型的可愛小貓咪，很有小確幸的療癒感。

下午茶竟有西班牙蛋餅、明太子蝦多士、照燒黑毛豬五花腩厚法式多士、日式天婦羅粟米餅伴番茄莎莎及水波蛋，頗有西日式創意。

甜品廚師告訴我，他親自去附近油麻地果欄選購新鮮生果去做甜品，難怪水果那麼鮮甜又多汁。甜品控的我也吃了雲朵班戟，用新鮮雞蛋即製，蛋香味不算濃重，柔軟有空氣感，可自選椰香芒果、黑芝麻豆花、焦糖燉蛋及朱古力開心果其中一款口味。開心果醬用日本產的，堅果味不太甜，忌廉打得輕盈不厚膩；朱古力醬增添可可風味。

一連串開幕優惠

9月逢星期三早上8時至10時購買任何外賣手作咖啡，可享買一送一優惠，款式可選美式黑咖啡、牛奶咖啡或濃縮咖啡湯力。（買一送一優惠兩杯咖啡款式必須相同。）10月份(12pm- 2pm除外)外賣指定款式咖啡，逢星期三及星期六享買一送一優惠。

生日客人於9月至10月晚市時段（17:00–20:00）惠顧，即可獲贈精選生日甜品一份。（只適用於生日當天或生日前後3天內惠顧，須於最少入座前2天預訂。）

由即日起至9月30日期間，凡堂食顧客於社交媒體分享用餐照片並標籤#LifeTastesAmazing，即可獲贈Amazing限量版掛耳咖啡一份。數量有限，送完即止。