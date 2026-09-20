名古屋亞運｜信和4大商場直播焦點賽事　奧海城8個2米高Q版港隊公仔登場

亞運將於9月19日在日本名古屋揭幕，信和集團旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場由9月19日至10月4日直播焦點賽事，設巨型高清電視讓大家睇直播及為港隊打氣。奧海城更於場內設置8個2米高Q版港隊運動員公仔，配合一系列應援活動；另外，信和集團旗下多個商場推出消費獎賞，S⁺ REWARDS會員消費滿$600可換價值$100現金券。
奧海城設8個2米高Q版港隊公仔
奧海城2期地下活動大堂由即日起至10月4日變身運動主題打氣站，設有8個由本地設計師Rainbow Hui設計的2米高Q版港隊運動員公仔，涵蓋劍擊、游泳、網球、乒乓球等項目，讓大家邊睇賽事邊打卡。
另外還有「齊撐港隊 集印全城」活動，可於商場禮賓處或參與商戶免費領取「齊撐打氣卡」，完成指定應援任務可獲印章及Q版運動員貼紙；完成任務後於參與商戶消費，更可獲「齊撐運動員」Q版港隊文件夾，全套9款。集齊指定數量印章亦可換領商場現金券。
4大商場直播亞運 巨型電視睇賽事
由9月19日至10月4日，奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場會以巨型高清電視直播亞運焦點賽事，當中奧海城設430吋巨型電視，其他商場都有高清大電視，現場提供打氣手幅等應援物資。
奧海城9月亦有多項體育及電競活動，包括賽馬會運動無界同樂日暨《並肩奪冠》公映會、凝動全城BB樂游游運動會，以及ROG 20週年慶。ROG活動會帶來《Street Fighter 6》、《League of Legends》及《Valorant》等遊戲體驗，還有電競比賽及互動任務。
消費滿$600 換價值$100現金券
「全城運動狂熱賞」由9月18日至10月4日舉行，S⁺ REWARDS會員於指定信和集團商場及商戶，以電子貨幣單一消費滿$600或以上，成功登記點數後即可換領一套價值$100現金券。
參與商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場、中港城、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場；指定消費類別包括「亞洲風味」、「中式佳餚」及「運動服裝及用品」。
活動概覽：
商場
活動及日期
內容
奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場
活動日期：9月19日至10月4日
4大商場與HOY TV合作，全程免費直播精彩賽事，商場並提供打氣手幅
奧海城
即日起至10月4日
現場特設運動主題佈置以及8個Q版運動員公仔予市民打卡，為出戰運動員打氣
奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場、中港城、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場
全城運動狂熱賞
9月18日起至10月4日
S+ REWARDS會員於指定「亞洲風味」、「中式佳餚」或「運動服裝及用品」商戶以電子貨幣單一消費滿HK$600或以上，即日於禮賓處成功登記點數後，換領一套價值HK$100現金券，包括
奧海城
即日起至10月4日
「齊撐港隊集印全城」
任務一：顧客於商場禮賓處或參與商戶免費領取「齊撐打氣卡」
任務二：顧客到參與商戶完成簡單應援任務 （向店員讚好奧海城指定「齊撐港隊運動員」社交媒體帖文及留言），即由店員協助送出「齊撐打氣卡」印章及Q版運動員貼紙
任務三：顧客完成以上步驟後，如果即時於參與商戶完成消費，店員即可協助送出「齊撐運動員」A5文件夾
任務四：顧客如果已於多間參與商戶獲得指定印章數量，更可於2期禮賓處兌換指定S現金券
*換領奬賞後的印章不可累積計算
奧海城
9月19日至20日
凝動全城BB樂游游運動會
奧海城
9 月23日至27日
電競ROG 20週年慶