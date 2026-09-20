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出版：2026-Sep-20 14:00
更新：2026-Sep-20 14:00

名古屋亞運｜信和4大商場直播焦點賽事　奧海城8個2米高Q版港隊公仔登場

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亞運會2026｜信和4大商場直播焦點賽事　奧海城8個2米高Q版港隊公仔登場

亞運將於9月19日在日本名古屋揭幕，信和集團旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場由9月19日至10月4日直播焦點賽事，設巨型高清電視讓大家睇直播及為港隊打氣。奧海城更於場內設置8個2米高Q版港隊運動員公仔，配合一系列應援活動；另外，信和集團旗下多個商場推出消費獎賞，S⁺ REWARDS會員消費滿$600可換價值$100現金券。

奧海城設8個2米高Q版港隊公仔

奧海城2期地下活動大堂由即日起至10月4日變身運動主題打氣站，設有8個由本地設計師Rainbow Hui設計的2米高Q版港隊運動員公仔，涵蓋劍擊、游泳、網球、乒乓球等項目，讓大家邊睇賽事邊打卡。

另外還有「齊撐港隊 集印全城」活動，可於商場禮賓處或參與商戶免費領取「齊撐打氣卡」，完成指定應援任務可獲印章及Q版運動員貼紙；完成任務後於參與商戶消費，更可獲「齊撐運動員」Q版港隊文件夾，全套9款。集齊指定數量印章亦可換領商場現金券。

4大商場直播亞運　巨型電視睇賽事

由9月19日至10月4日，奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場會以巨型高清電視直播亞運焦點賽事，當中奧海城設430吋巨型電視，其他商場都有高清大電視，現場提供打氣手幅等應援物資。

奧海城9月亦有多項體育及電競活動，包括賽馬會運動無界同樂日暨《並肩奪冠》公映會、凝動全城BB樂游游運動會，以及ROG 20週年慶。ROG活動會帶來《Street Fighter 6》、《League of Legends》及《Valorant》等遊戲體驗，還有電競比賽及互動任務。

商場將提供打氣手幅等應援物資，鼓勵市民齊齊為運動員加油打氣.jpg 由本地設計師 Rainbow Hui 設計8個2米高的 Q 版港隊運動員公仔.jpg 奧海城同時聯同場內商戶推出「齊撐港隊 集印全城」活動 到參與商戶完成簡單應援任務後即可獲得印章及Q版運動員貼 及消費換「齊撐運動員」Q版港隊文件夾 完成任務後即時於參與商戶消費，更可獲贈「齊撐運動員」Q版港隊文件夾 (全套共共9款)

消費滿$600　換價值$100現金券

「全城運動狂熱賞」由9月18日至10月4日舉行，S⁺ REWARDS會員於指定信和集團商場及商戶，以電子貨幣單一消費滿$600或以上，成功登記點數後即可換領一套價值$100現金券。

參與商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場、中港城、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場；指定消費類別包括「亞洲風味」、「中式佳餚」及「運動服裝及用品」。


活動概覽：

商場

活動及日期

內容

奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場

活動日期：9月19日至10月4日

4大商場與HOY TV合作，全程免費直播精彩賽事，商場並提供打氣手幅

奧海城

即日起至10月4日

現場特設運動主題佈置以及8個Q版運動員公仔予市民打卡，為出戰運動員打氣

奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場、中港城、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場、黃金海岸商場

全城運動狂熱賞


9月18日起至10月4日

S+ REWARDS會員於指定「亞洲風味」、「中式佳餚」或「運動服裝及用品」商戶以電子貨幣單一消費滿HK$600或以上，即日於禮賓處成功登記點數後，換領一套價值HK$100現金券，包括


  • HK$50 S現金券一張 (消費滿HK$200即可使用)

  • HK$50 實體優惠券一張(於參與商戶購買正價貨品每滿HK$500，可使用一張；滿 HK$1,000 可使用兩張，如此類推）

奧海城

即日起至10月4日

「齊撐港隊集印全城」

任務一：顧客於商場禮賓處或參與商戶免費領取「齊撐打氣卡」


任務二：顧客到參與商戶完成簡單應援任務 （向店員讚好奧海城指定「齊撐港隊運動員」社交媒體帖文及留言），即由店員協助送出「齊撐打氣卡」印章及Q版運動員貼紙


任務三：顧客完成以上步驟後，如果即時於參與商戶完成消費，店員即可協助送出「齊撐運動員」A5文件夾


任務四：顧客如果已於多間參與商戶獲得指定印章數量，更可於2期禮賓處兌換指定S現金券


印章數量

獎賞

5個

HK$50 S現金券（消費滿HK$300即可使用）

10個

HK$100 S現金券（消費滿HK$600即可使用）

*換領奬賞後的印章不可累積計算

奧海城

9月19日至20日

凝動全城BB樂游游運動會

奧海城

9 月23日至27日

電競ROG 20週年慶

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