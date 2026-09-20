名古屋亞運｜信和4大商場直播焦點賽事　奧海城8個2米高Q版港隊公仔登場

亞運將於9月19日在日本名古屋揭幕，信和集團旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場由9月19日至10月4日直播焦點賽事，設巨型高清電視讓大家睇直播及為港隊打氣。奧海城更於場內設置8個2米高Q版港隊運動員公仔，配合一系列應援活動；另外，信和集團旗下多個商場推出消費獎賞，S⁺ REWARDS會員消費滿$600可換價值$100現金券。

另外還有「齊撐港隊 集印全城」活動，可於商場禮賓處或參與商戶免費領取「齊撐打氣卡」，完成指定應援任務可獲印章及Q版運動員貼紙；完成任務後於參與商戶消費，更可獲「齊撐運動員」Q版港隊文件夾，全套9款。集齊指定數量印章亦可換領商場現金券。

奧海城2期地下活動大堂由即日起至10月4日變身運動主題打氣站，設有8個由本地設計師Rainbow Hui設計的2米高Q版港隊運動員公仔，涵蓋劍擊、游泳、網球、乒乓球等項目，讓大家邊睇賽事邊打卡。

4大商場直播亞運 巨型電視睇賽事

由9月19日至10月4日，奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場會以巨型高清電視直播亞運焦點賽事，當中奧海城設430吋巨型電視，其他商場都有高清大電視，現場提供打氣手幅等應援物資。

奧海城9月亦有多項體育及電競活動，包括賽馬會運動無界同樂日暨《並肩奪冠》公映會、凝動全城BB樂游游運動會，以及ROG 20週年慶。ROG活動會帶來《Street Fighter 6》、《League of Legends》及《Valorant》等遊戲體驗，還有電競比賽及互動任務。