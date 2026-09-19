清酒界香檳 山梨「七賢」EXPRESSION 破格之作！ 45年三代珍藏古酒釀出頂級氣泡Sake

在傳統清酒的框架以外，氣泡清酒（Sparkling Sake）正默默掀起一場關於時間與感官的革命。源自日本山梨縣的銘柄「七賢」，近年憑藉旗下的EXPRESSION 系列打破常規。這個由社長北原對馬主導的企劃，將每一款作品視為「釀酒師的表述」，破格地以跨世代的熟成大吟釀古酒作為部分釀造用酒，結合瓶內二次發酵技術，讓歲月的深邃與細緻的氣泡碰撞，甚至跨界與世界級藝術家對話，將釀酒工藝提煉成一種當代創作。
EXPRESSION 2006：白州風土與米勒的土地凝視
走進《EXPRESSION 2006》的世界，瓶身印有法國寫實主義大師米勒（Jean-François Millet）的名作《播種者》。畫中農夫在土地上奮力撒種的生命力，恰好呼應了七賢以白州名水孕育清酒、順應自然的釀酒精神。在著名藝術總監葛西薰的操刀下，包裝完美融合了古典藝術的力量。
這款氣泡清酒注入了2006年釀造的大吟釀古酒，並運用兩種酵母釀造。入口率先迎來西柚、白桃與熟蜜瓜的馥郁果香，隨後浮現輕柔的烘烤穀物氣息。細緻的氣泡化解了熟成古酒的厚重感，整體結構既帶有大地般的力量，卻不失純淨優雅的收結。
EXPRESSION 2020：極致的古酒交響與 Keith Haring 的叛逆線條
若《2006》是對土地的致敬，《EXPRESSION 2020》則是對常規的叛逆。山梨縣北杜市坐擁全球唯一的中村 Keith Haring 美術館，這讓七賢與這位傳奇波普藝術大師結下不解之緣。酒瓶捨棄了傳統酒標，改將 Haring 標誌性的黑色線條融入整體設計，化身為一件當代藝術收藏品。
這款作品堪稱系列之巔，它大膽採用了七賢歷經三代、熟成達45年的大吟釀古酒，重新上演傳統「以酒釀酒」的奢華工藝，並加入少見的日本櫻木桶熟成。酒體如絲絨般細膩，黑朱古力與生薑的成熟香氣層層遞進，尾韻竟帶有如忌廉梳打般圓潤綿密的甜美。古酒的風骨與活潑的氣泡交織，呈現出極具張力的層次感。
氣泡清酒不再只是香檳的替代品。七賢透過這個系列向世界證明，當時間、工藝與藝術在瓶中交匯，清酒也能展現出獨一無二的頂級奢華維度。
七賢
捷成酒業
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