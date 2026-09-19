清酒界香檳 山梨「七賢」EXPRESSION 破格之作！ 45年三代珍藏古酒釀出頂級氣泡Sake

在傳統清酒的框架以外，氣泡清酒（Sparkling Sake）正默默掀起一場關於時間與感官的革命。源自日本山梨縣的銘柄「七賢」，近年憑藉旗下的 EXPRESSION 系列 打破常規。這個由社長北原對馬主導的企劃，將每一款作品視為「釀酒師的表述」，破格地以跨世代的 熟成大吟釀古酒 作為部分釀造用酒，結合瓶內二次發酵技術，讓歲月的深邃與細緻的氣泡碰撞，甚至跨界與世界級藝術家對話，將釀酒工藝提煉成一種當代創作。

EXPRESSION 2006 ：白州風土與米勒的土地凝視

走進《EXPRESSION 2006》的世界，瓶身印有法國寫實主義大師米勒（Jean-François Millet）的名作《播種者》。畫中農夫在土地上奮力撒種的生命力，恰好呼應了七賢以白州名水孕育清酒、順應自然的釀酒精神。在著名藝術總監葛西薰的操刀下，包裝完美融合了古典藝術的力量。

這款氣泡清酒注入了2006年釀造的大吟釀古酒，並運用兩種酵母釀造。入口率先迎來西柚、白桃與熟蜜瓜的馥郁果香，隨後浮現輕柔的烘烤穀物氣息。細緻的氣泡化解了熟成古酒的厚重感，整體結構既帶有大地般的力量，卻不失純淨優雅的收結。