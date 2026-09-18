中環美食 ｜全球最美餐廳之一！Akira Back全新十道菜廚師發辦 必食香港限定菜式/海鰻天婦羅釜飯

被評為全球最美餐廳之一、位於中環地標The Henderson內的Akira Back，自開業以來都是城中約會慶祝必訪的餐廳，不論是人氣或口碑都相當不俗。餐廳近日首次推出全新十道菜廚師發辦菜單，將傳統日本料理技藝、韓國文化風味與香港本土食材完美交融。今次菜單不但帶來全球獨家的香港限定創作，更選用二十年陳皮、頂級鹿兒島 A5 和牛及新鮮深海池魚王等矜貴食材入饌，下文即睇詳細介紹！

Akira Back推全新十道菜廚師發辦菜單 全新十道菜廚師發辦菜單每道菜式都賣相精緻，必試經典前菜「小食三重奏」，食客可先品嚐選用高級和牛搭配清甜豐水梨的韓式生牛肉，肉質細膩平衡；緊接是延續清新風味的迷你版田園薄餅，以及盛載於香脆海藻脆圈內、點綴了三文魚籽與澳州指橙的鮮甜帶子粒，瞬間喚醒味蕾。海鮮菜式亦有驚喜，深海池魚王佐以醃漬獅子唐辛子、柚子醋及昆布鹽，完美帶出魚肉本身的細膩鮮甜與豐腴油脂香。還有「慢煮龍蝦」，以攝氏 60 度焦化牛油低溫慢煮，完美鎖住鮮甜肉汁，佐以紫菜牛油汁及本地爽脆萵筍，味道濃郁卻不失清爽。

必試香港限定菜式 今次菜單包更含香港限定菜式，先試甘鯛立鱗燒，廚師精準掌控高溫熱油，將魚鱗炸至猶如爆谷般酥脆，切開後魚肉依然保持軟滑細嫩，配上子薑高湯泡沫及豌豆苗蓉，口感外脆內嫩，層次豐富滿足。另一道香港限定菜式是將主廚 Akira Back 的招牌烤鵪鶉重新演繹，將日本走地雞製成慕絲釀入法國鵪鶉，經煎炸再烤焗令外層金黃香脆，內裡幼滑細膩， 並驚喜加入本地二十年陳皮及法國蘋果白蘭地調味，果香與陳皮甘香交融，展現東西方食材結合的獨特魅力，風味餘韻悠長。

而記者私心最愛的是海鰻天婦羅釜飯，作為傳統日式料理中的「締め」最後一道主食，釜飯特別選用秋田米並以日式高湯烹煮，米粒吸滿高湯精華，散發溫潤鮮香。釜飯更會配上外層輕盈酥脆、肉質幼嫩的日本星鰻天婦羅，以及韓式小菜與自家製味噌湯，整體風味和諧完整，令人回味無窮。



Akira Back 全新十道菜晚市廚師發辦菜單

收費： 每位港幣 1,688 元（另設加一服務費）

地址：中環美利道 2 號 The Henderson Akira Back 餐廳 訂座連結