金鐘麥當勞化身G-DRAGON限定主題店 兩大街頭塗鴉牆/入手珍藏小卡

香港麥當勞與 G-DRAGON聯手打造跨界限定企劃。除了能品嚐一系列限定韓式美食外，金鐘海富中心麥當勞由即日起更已化身為期間限定主題店，加上位於中環及觀塘的巨型街頭塗鴉牆，將韓流魅力延伸至全港每個角落。粉絲們不僅可以集齊限量珍藏卡，更能盡情朝聖打卡，親身感受其獨特魅力。

GD造型小卡9.21開搶 最令粉絲期待的亮點之一，絕對是三款限量「限定珍藏卡」。小卡上印有 G-DRAGON 型格造型，盡展其獨特的個人魅力。要獲得這款珍藏小卡的方法非常簡單，只需由 9月21日上午11時起，透過麥當勞 App 選購指定「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽四道菜套餐」優惠，即可隨機獲贈一款。由於三款珍藏卡數量有限，送完即止，想集齊全套的粉絲就要把握機會入手。

金鐘海富店變身主題店 22米弧形打卡巨幕 除了限量小卡，香港麥當勞更特別打造了三大粉絲朝聖熱點。當中金鐘海富中心分店即日起化身期間限定主題店，店內佈滿多個主題打卡位。粉絲一到達入口，即可與印有 G-DRAGON 肖像的主題裝飾合照；踏入餐廳正門後，兩側均設有 G-DRAGON 個人品牌 PEACEMINUSONE 標誌性的「小雛菊」圖案，並配搭麥當勞標誌及印有「MCD」字樣的紅色心形裝飾。餐廳內部同樣換上全新裝飾，最矚目的莫過於還原韓國麥當勞宣傳素材的主題裝置，以小雛菊、草地及長椅營造出悠閒氛圍。餐廳後方亦展示了大型主題貼紙裝飾，店內更特設限定聯乘潮物展示櫃及打卡自拍鏡，長達22米的弧形互動 LED 螢幕更會播放全新主題短片，帶來沉浸式的視覺體驗。

街頭塗鴉牆登陸中環觀塘 韓流氛圍更同步蔓延至街頭，「麥當勞塗鴉牆」已分別於中環歌賦街及觀塘海濱活動空間登場。塗鴉牆同樣融合了小雛菊、麥當勞標誌及紅色心形圖案等元素，以充滿潮流感的街頭藝術風格演繹特色，成為市區最新的韓流打卡熱點。粉絲朝聖之餘，亦可把握機會品嚐全新「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」及「韓辣牛油麥樂雞醬」等限定美食。至於大家密切關注的 PEACEMINUSONE 限定聯乘潮物換購詳情，官方將於稍後時間正式公佈，粉絲們記得緊貼香港麥當勞官方平台的最新消息。

街頭塗鴉牆登陸中環觀塘