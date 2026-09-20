大快活首度聯乘日清潮池屋 兩大皇牌美食「阿活焗豬扒飯」及「阿活咖喱牛筋腩飯」變薯片（有片）

大快活近期搞作多多，繼推出全城 Gym 友大推的「食得夠 Gym 」系列後，再有新產品，首度聯乘日清湖池屋，將兩大皇牌美食「阿活焗豬扒飯」及「阿活咖喱牛筋腩飯」變為薯片！打破多年來港人對吃「焗豬」以及「阿活咖哩」的界限，阿活皇牌經典味道不單止在正餐品嘗得到，更可以作為零食解饞！

即日起全線大快活分店有售

「阿活焗豬扒飯」及「皇牌阿活咖喱」一直是大快活的人氣皇牌美食！前者選用意大利梨形番茄及多種蔬菜作為醬汁基底，配以啖啖肉厚切豬扒並加入香濃芝士焗製至金黃色，芝士香氣濃郁，豬扒外脆內嫩，醬汁酸甜開胃。這次別注版「阿活焗豬扒飯味薯片」可謂神還原番茄的酸甜滋味；至於「皇牌阿活咖喱」，其咖喱汁嚴選超過30種來自世界各地的香料，並以長達10小時的慢煮熬製，令咖喱的風味層次更豐富鮮明。別注版「阿活咖喱牛筋腩飯味薯片」，咖喱味香辛濃郁，每一片都充滿香料味，讓人愈食愈過癮，重口味愛好者必試！