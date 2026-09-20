香港老字號｜60載Amigo穿梭1967懷舊菜單 $21起時光倒流價復刻昔日名饌

創立於1967年、浪漫老字號法式餐廳Amigo，邁向60周年超過半世紀里程碑，特意推出期間限定「5道菜穿梭1967懷舊菜單」，以「甲子風華・味覺重逢」為主題，重溫1967年餐牌曾大受追捧、如今闊別多年的昔日經典菜式，復刻當年傳統手法。甚至重回開業之年時光倒流價格$21-$28追加法式前菜，讓舊雨新知體驗璀璨風華歲月的味覺軌跡。

Amigo雅谷餐廳由即日起至11月30日期間，逢星期一至星期四晚市時段，特推「5道菜穿梭1967懷舊菜單」，有齊前菜、湯、招牌雪葩、主菜和甜品，全部依照早年傳統手法演繹懷舊味道。前菜可選自家品牌魚子醬Amigo Caviar或70年代風大蝦咯嗲，編者推介他們的鱘龍魚子醬，飽滿泛光澤，以較少鹽分處理，保留魚子天然鹹鮮，帶有堅果韻味。湯品有Amigo招牌焗水魚濃湯或經典法式焗洋蔥湯，前者坊間比較少見，混合咖喱香料的魚湯很鮮甜，香料味柔和地提香。

重現 1967 年價格前菜

喝湯完畢，可以用回1967年餐牌的昔日價格 (每款$ 21至$ 28 )，追加自選1款當年大受歡迎闊別已久的entrée法式前菜。5款前名饌包括炸牛油雞卷 ($23)、芝士牛仔肉 ($25)、太子酥盒 ($21)、紙包魚柳 ($26)及法式炒帶子 ($28)，由陪伴Amigo多年的管理層精心挑選。

當中的紙包魚柳在密封狀態下燜熟，沒有流失魚肉水份，魚肉細滑多汁，並吸收了底層蔬菜的清甜與頂部香草、大蒜及半融化的法式奶油香味。太子酥盒是輕盈而充滿層次感的手工奶油香酥皮盒，內藏嫩滑細膩的海鮮珍味，工序繁複，坊間越來越少人做了。