香港老字號｜60載Amigo穿梭1967懷舊菜單 $21起時光倒流價復刻昔日名饌

創立於1967年、浪漫老字號法式餐廳Amigo，邁向60周年超過半世紀里程碑，特意推出期間限定「5道菜穿梭1967懷舊菜單」，以「甲子風華・味覺重逢」為主題，重溫1967年餐牌曾大受追捧、如今闊別多年的昔日經典菜式，復刻當年傳統手法。甚至重回開業之年時光倒流價格$21-$28追加法式前菜，讓舊雨新知體驗璀璨風華歲月的味覺軌跡。
前菜自家品牌鱘龍魚子醬
Amigo雅谷餐廳由即日起至11月30日期間，逢星期一至星期四晚市時段，特推「5道菜穿梭1967懷舊菜單」，有齊前菜、湯、招牌雪葩、主菜和甜品，全部依照早年傳統手法演繹懷舊味道。前菜可選自家品牌魚子醬Amigo Caviar或70年代風大蝦咯嗲，編者推介他們的鱘龍魚子醬，飽滿泛光澤，以較少鹽分處理，保留魚子天然鹹鮮，帶有堅果韻味。湯品有Amigo招牌焗水魚濃湯或經典法式焗洋蔥湯，前者坊間比較少見，混合咖喱香料的魚湯很鮮甜，香料味柔和地提香。
重現1967年價格前菜
喝湯完畢，可以用回1967年餐牌的昔日價格 (每款$ 21至$ 28 )，追加自選1款當年大受歡迎闊別已久的entrée法式前菜。5款前名饌包括炸牛油雞卷 ($23)、芝士牛仔肉 ($25)、太子酥盒 ($21)、紙包魚柳 ($26)及法式炒帶子 ($28)，由陪伴Amigo多年的管理層精心挑選。
當中的紙包魚柳在密封狀態下燜熟，沒有流失魚肉水份，魚肉細滑多汁，並吸收了底層蔬菜的清甜與頂部香草、大蒜及半融化的法式奶油香味。太子酥盒是輕盈而充滿層次感的手工奶油香酥皮盒，內藏嫩滑細膩的海鮮珍味，工序繁複，坊間越來越少人做了。
重溫經典主菜蒙地卡羅牛柳
吃畢前菜，隨即帶來西柚雪葩清新味蕾，之後奉上1967年餐牌的招牌主菜，5 款分別有果香結合肉汁的香橙燴鴨、盡顯經典法式華麗氣派的的蒙地卡羅牛柳、香氣四溢的串燒羊肉、風味濃郁的南亞香味大蝦，以及Amigo熟客大愛的雅谷特色龍蝦，讓食客重溫早年的經典風味。甜品就有2款選擇：焦糖薄脆、蛋香幼滑的脆糖燉蛋，或甜美清新的雪糕蜜桃。
浪漫儀式感
能夠有機會體驗跨越半世紀的美食之旅，實在難得。加上餐廳滿載珍藏油畫及古董擺設，晚市又會貼心送贈熨上客人英文名字的記事簿、為女客人贈送紅玫瑰花、現場更有樂隊為客人點唱歌曲、演奏小提琴及大提琴，氣氛極致浪漫。幾位穿燕尾服和白手套的老臣子經理及部長效力Amigo 4、50年之久，服務非常細心專業。配合餐桌上的無煙蠟燭、著名Christofle銀器餐具，充滿fine dining的儀式感，慶生、拍拖結婚周年紀念一定會留下窩心難忘的感動回憶。
《5道菜穿梭1967懷舊菜單》
供應期：即日起至 2026年11月30日逢星期一至四晚市時段6pm-11pm
價錢: 每位$980 (另收加一服務費)
備註：必須提前預訂並表明此套餐
AMIGO 雅谷餐廳
地址: 跑馬地黃泥涌道 79 號 A
電話: 2577 2202 / 2577 8993
Whatsapp: 9705 3272