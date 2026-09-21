RIMOWA iPhone 18 Pro鋁鎂合金手機殼 經典溝槽設計墨水藍新色登場

1898年創立的RIMOWA，自1937年首度從飛機製造的過程中汲取靈感，推出首款鋁鎂合金行李箱後，其經典垂直溝槽設計，便成為全球品味出行的代名詞。如今品牌把這份工藝美學，再度延伸至智慧型手機。

奢華行李箱品牌RIMOWA宣布，特別為全新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max推出專屬保護殼。這次新品採用品牌經典的「溝槽式」鋁鎂合金設計，更同步推出極具質感的全新「墨水藍」配色，讓手機化身掌之上微型精品。

金屬色高貴 墨水藍內斂

全新RIMOWA iPhone 18系列手機殼，採用輕巧纖薄鋁鎂合金，並巧妙結合防震 TPU 材質。上手觸感既有金屬的冰冷高貴，又兼顧極佳的防滑握感，能全方位防禦日常出行時的刮痕與意外磨損。色系方面，除了經典銀色與長青的黑色外，品牌還推出科技感十足的鈦金屬色，本次最大亮點莫過於沉穩內斂的墨水藍色，在不同光線映照下，折射出奢華深邃的色澤，極具辨識度。

RIMOWA iPhone 18 Pro與Pro Max手機殼即日起於全球專門店及官網發售，定價為港幣$1,600(澳門幣$ 1,650)。若想為新機尋找頂級防護，又想追求極致個人風格，可於銅鑼灣利園RIMOWA旗艦店體驗這款「可以握在手心的行李箱」，是不容錯過的單品。