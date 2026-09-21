香港故宮珍品輪換登場 國家一級文物《昭君出塞圖》 郎世寧名駒「籋雲駛」限時展至12月

金秋時節，正是品味歷史與藝術的最佳時刻。香港故宮文化博物館宣布，9月正式迎來故宮博物院珍品的新一輪輪換，於展廳內隆重推出兩大專題展覽，包括《天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品》，以及《香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒》。多件難得一見的宮廷藝術瑰寶將限時展出至12月，館方誠邀公眾及藝術愛好者把握機會，近距離凝視這些跨越數百年的歷史展品。
王昭君遠嫁邊疆
在聚焦「馬」畫專題的第四展廳，「天馬凌雲」展覽由即日起正式邁入第三期，共有逾20件全新珍品耀眼亮相。當中最受矚目的焦點，莫過於明代「吳門四家」之一仇英(約1494至1552年)的國家一級文物──選自《人物故事圖》的《昭君出塞圖》。畫家以極其細膩的工筆與色彩，傳神地勾勒王昭君遠嫁邊地的艱辛與悲涼。畫中送親隊伍神情惆悵不捨，與前方引路的匈奴單于形成強烈對比；而黃沙古道上負重前行的馬匹，低頭默默忍受風霜，彷彿也成了這段歷史悲歌的沉默見證者，令人動容。
乾隆秋獵被入畫
除了歷史故事，展覽更生動描繪了宮廷對「射鹿」題材的想像與現場感。由意大利傳教士郎世寧(1688至1766年)與中國宮廷畫家合繪的《弘曆擊鹿圖》，乾隆帝單膝跪地、神情專注地架起火槍；而他身後的秋林深處，靜立著一匹紅白相間的棗騮花馬，正默默觀察著一切。經專家深入考證與細節比對，這匹駿馬正是郎世寧「前十駿圖」中的名駒「籋雲駛」，為畫面增添了真實的歷史厚度。
另一幅乾隆射鹿作品《威弧獲鹿圖》則更具戲劇張力。畫中妃子正貼心地為皇帝遞上羽箭，動作充滿動態與現場感。歷史學家推測，這位盛裝妃子的形象可能與回部和卓氏、即民間傳說中的「容妃(香妃)」極為相近，為陽剛的狩獵場景注入了一抹溫柔的人性溫度。同場展出的還有國家一級文物馮寧的《平定苗疆戰圖》(十六選二)、査士標的《溪山牧放圖》，以及張澤(張大千仲兄)的《松陰駿馬圖》，以潔白駿馬映襯高潔品格，美不勝收。
「天馬凌雲」由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦，公益慈善研究院獨家捐助，第三期展期由即日起至12月14日。
紫禁城收藏的世界珍品
與此同時，位於展廳1的「紫禁城看世界」展覽也於9月9日起輪換多件以「動物」為題材的珍稀展品，同樣僅限時展出3個月。重點展品包括融合歐洲光影透視技法與中國水墨意境的《梧桐雙兔圖》、延伸《鳥譜》知識圖鑒精神的「雌洋雞」冊頁，以及展現古代宮廷豐富想像力的「獨角獸」冊頁。展出的作品無一不凸顯出紫禁城作為中外文化對話舞台的獨特魅力。
為鼓勵市民與家人朋友結伴同行，館方更特別推出限時優惠與專屬會籍禮遇。讀者不妨提早規劃行程，親臨西九文化區，細細品味每一幅作品背後蘊含的歷史風雲與文化交融。
購票及查詢：香港故宮文物博物館