香港故宮珍品輪換登場 國家一級文物《昭君出塞圖》 郎世寧名駒「籋雲駛」限時展至12月

金秋時節，正是品味歷史與藝術的最佳時刻。香港故宮文化博物館宣布，9月正式迎來故宮博物院珍品的新一輪輪換，於展廳內隆重推出兩大專題展覽，包括《天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品》，以及《香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒》。多件難得一見的宮廷藝術瑰寶將限時展出至12月，館方誠邀公眾及藝術愛好者把握機會，近距離凝視這些跨越數百年的歷史展品。

王昭君遠嫁邊疆

在聚焦「馬」畫專題的第四展廳，「天馬凌雲」展覽由即日起正式邁入第三期，共有逾20件全新珍品耀眼亮相。當中最受矚目的焦點，莫過於明代「吳門四家」之一仇英(約1494至1552年)的國家一級文物──選自《人物故事圖》的《昭君出塞圖》。畫家以極其細膩的工筆與色彩，傳神地勾勒王昭君遠嫁邊地的艱辛與悲涼。畫中送親隊伍神情惆悵不捨，與前方引路的匈奴單于形成強烈對比；而黃沙古道上負重前行的馬匹，低頭默默忍受風霜，彷彿也成了這段歷史悲歌的沉默見證者，令人動容。