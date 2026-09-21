新店關注組｜實試全港首間古羅馬薄餅Pinza吧RAF by Roucou 席前刨芝士聯乘新景園咖喱小廚

入選米芝蓮指南、全球首家芝士Omakase餐廳Roucou團隊，在灣仔星街打造本地首間Pinza（古羅馬薄餅）酒吧RAF by Roucou，提供席前刨芝士體驗，滿足芝士控。新開業更聯乘同區人氣新景園咖喱小廚，推出港式咖喱Pinza，迅即成為灣仔注目新食店。編者日前趁正式開幕當日實試，親身體驗一下同平時食開的pizza有甚麼不同！ 文：Vera Gee

72 小時發酵麵糰 店名RAF 來自法文Râpe à fromage（意指刨芝士），呼應姊妹店Roucou的芝士主題。場內採型格街頭風酒吧的輕鬆模式，設有開放式廚房吧位，客人可近距離觀摩廚師即場焗製Pinza過程。Pinza的歷史源自古羅馬時代橢圓形扁身麵包，混合了小麥粉、米粉及大豆粉，加入天然酵母揉成麵糰，須花上48至72小時發酵，再手工搓壓焗製而成。

外脆內有空氣感 港人店主Vison Wong透露幾年前在意大利羅馬第一次食Pinza，才知道Pinza是Pizza的祖先。「我當時覺得好神奇，點解外邊咁脆，入面就好airy(有空氣感)。同朋友一邊食一邊傾偈，食足1個鐘餅底都仲係脆，唔會塌下來影響食相。於是花了兩年時間鑽研配方，但係真係好難搞，每樣材料時間每個細節都要控制得準確，餅底不宜太厚或太薄，又要避免太脆少了空氣感，太有空氣感卻又似麵包。」長時間發酵能分解澱粉，人體更易消化。餅底低麩質、低熱量、低負擔，比較健康。

20 萬購入專利技術意大利烤爐 他們在本地工場自家製作Pinza餅底，做起就運到舖頭放上不同配料焗製。他們也自稱是全港第一間餐廳採用身價20萬的意大利Moretti Forni烤爐，品牌擁有專利「層爐熱風組合技術」，將傳統石板層爐的頂底火烘焙效果，結合爐內自然產生的受控熱風循環，能均勻傳熱分佈在整個石板表面，因為火力穩定，烤焗出來的Pinza塊塊品質一致。「視乎不同配料，最快3分鐘至5分鐘以下就焗起一塊Pinza。」我試完覺得餅底介乎薄與厚之間，外邊鬆脆，內層較有輕盈感，麵糰香味天然。

現刨芝士專屬體驗 店內的Pinza暫時有6款恆常口味，包括經典Margherita(番茄、水牛芝士、羅勒)、柚子雞肉牛油果、雙倍辣肉腸蜂蜜、Umami Bleu(藍芝士、水牛芝士、番茄、鯷魚)、開心果薄切意式肉腸(配絲綢芝士Stracciatella)、松露菇菌(配松露忌廉、水牛芝士及香草)。每款均用上Roucou的強項芝士，各自嘗出優質而有別的芝士風味：水牛芝士帶柔和奶香；藍芝士配鯷魚口味濃香；雞肉配牛油果加上柚子的清香，平衡解膩。我最喜歡Margherita，芝士配番茄鮮甜微酸最開胃。 店內特設「RAF Moment」在Pinza上現刨芝士的專屬體驗，客人只需另加$20，就可從每月輪流提供兩款精選芝士中揀選一款，更添上香濃芝士味道。即刨芝士如雪花般，感覺輕盈不厚膩，滿足一眾芝士控！

NBA 球星 Stephen Curry 波本威士忌 為慶祝新店開幕，RAF 跟灣仔區內老店「新景園咖喱小廚」聯乘合作推出限定咖喱Pinza，將新景園人氣港式咖喱混入忌廉，鋪上炸雞、紫洋蔥、蒜香油及炸蒜片，上桌前再刨上芝士。入口咖喱香料味幽香，調校份量剛好不霸道。同時又聯乘NBA球星Stephen Curry的波本威士忌品牌Gentleman’s Cut，以波本威士忌加入鮮柑橘汁和氣泡水調製雞尾酒，最後再加入檸檬皮，果香清爽，專為配咖喱Pinza而設。活動期間，店內更展覽Stephen Curry的親筆簽名球衣。

$98 起 Pinza 套餐連薯條餐飲 除了Pinza，亦提供輕怡沙律、炸薯條、炸雞塊以及炸牛油果枝豆，全部炸物炸得酥脆乾爽，其中炸牛油果泥枝豆球美味可口，毫無草青味，嘗到牛油果醬的香滑。炸物可自選配柚子芥末蛋黃醬、松露乳酪醬或是拉差辣椒忌廉芝士醬。意式gelato也是自家製，他們一向有供雪糕貨給高級酒店，這裡就可以食到開心果、柚子椰子、海鹽黑朱古力、檸檬佛手柑意式雪糕。 午餐時段Pinza套餐附上炸薯條或沙律以及餐飲，由$98起，以灣仔區來說都算得上高性價比。

「我對食物出品有要求！我們會繼續改良Pinza，因為仲未搵到食完有種好感動令人回味無窮的芝士。未來日子會跟本地不同品牌、其他老店聯乘合作，推出其他期間限定口味Pinza。」

RAF by Roucou 地址：灣仔星街8號地下（入口永豐街） 營業時間：星期一至六11:00-22:00，星期日12:00 - 22:00 Instagram：@rafpinzahk