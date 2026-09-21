7-Eleven原創IP小黑貓 「十八Bro」萌爆登場！即搶6款發聲公仔盲盒/環保袋/貼紙 4款黑芝麻限定美食同步推出（有片）

7-Eleven原創IP小黑貓 「十八Bro」萌爆登場！即搶6款發聲公仔盲盒/環保袋/貼紙 4款黑芝麻限定美食同步推出

近日掀起全城熱話的神秘小黑貓終於揭開真面目！7-Eleven原創IP人氣新寵「十八Bro」正式化身實體精品與聯乘美食，由9月23日起全面登陸全港7仔分店。這隻擁有標誌性八字眉與慵懶厭世臉的小黑貓，將一口氣化身成發聲公仔盲盒、輕便TOTE BAG 、大頭毛毛咕𠱸、 Chill解壓公仔及刺繡貼紙，款款都造型可愛，另外更首度聯乘7-SELECT與7CAFÉ推出多款期間限定的香濃黑芝麻甜品及特飲，下文即睇介紹！

7-Eleven原創IP小黑貓「十八Bro」 早前在社交平台上頻頻出沒、喜歡在便利店內搗蛋的神秘黑貓，終於被7-Eleven團隊正式「收編」！這隻名為「十八Bro」的小黑貓，披著一身柔軟烏黑的毛髮，頭頂戴著象徵7-Eleven經典配色的紅綠雙色小帽子。只要輕輕掀開帽子，便會發現隱藏的獨特十字花紋，配搭臉上兩道極具喜感的粗粗八字眉，遠看猶如中文數字「十八」因而得名。除了極具辨識度的外型，「十八Bro」的個性更是充滿反差萌。牠天生長著一副冷酷慵懶的厭世臉，平日總是沉默寡言，但一旦遇上無法理解的事物，毛茸茸的尾巴就會不自覺捲成問號形狀。這隻黑貓非常為食，經常偷偷將最愛的7-SELECT美食藏在帽子裡獨享，貪吃又愛偷懶的淘氣模樣，成功俘虜了大批貓奴的心。

「十八Bro」必搶潮物率先睇！ 7-Eleven獨家推出一系列「十八Bro」周邊潮物。當中最矚目的，絕對是首度登場的發聲公仔盲盒（$99/件）。全套共設有6款造型，生動還原了這隻貪吃黑貓的日常生活畫面：穿上整齊制服化身店員、頭戴飯糰造型頭套、津津有味地吃著撈麵、調皮地躲進微波爐，還有鑽進牠最愛的紙箱裡放空。每款毛絨掛飾的質感軟綿綿，輕輕一拍，公仔便會發出獨特又可愛的「Meow」叫聲，治癒感滿分。掛在背包或手袋上，就能隨時隨地帶著這位態度十足的黑貓出門。

除了盲盒，同步推出的還有質感舒適的大頭毛毛抱枕（$128/件）、適合上班族捏壓的Chill解壓公仔（$78/件）、6款輕便實用的帆布袋（$99/件）及精緻刺繡貼紙（$38/件），將「十八Bro」的淘氣表情完美融入生活細節！

4款黑芝麻限定美食同步推出 作為一隻不折不扣的「吃貨」，「十八Bro」首次與7-Eleven旗下兩大品牌7-SELECT及7CAFÉ聯手，打造出4款期間限定的黑芝麻系列美食與飲品。包裝設計更特別注入了黑貓日常覓食的貪吃模樣，食之前記得打卡！甜品控首選必試「7-SELECT黑芝麻冬甩」（$13/件），外層覆蓋著濃郁的黑芝麻粉，咬下去是煙韌彈牙的豐富口感，芝麻香氣在口中層層綻放；而「7-SELECT黑芝麻麻糬曲奇」（$13/件）則以外層香脆鬆軟的曲奇，包裹著軟糯的麻糬內餡，帶來酥脆與煙韌交織的三重驚喜。