周末好去處｜西九一連四周末推西九野餐節 逾20餐飲品牌登場/$40起租野餐用品（有片）

秋意逐濃，是野餐的好機會。西九文化區推出全新「西九野餐節」，攜手20個餐飲及零售品牌推出多款野餐主題套餐，以及野餐用品租借服務。訪客只需$40起，即可租借各種野餐用品，包括摺疊野餐椅、兒童摺疊野餐椅、摺疊野餐桌與野餐墊等，不妨把握機會與家人朋友享受悠閒周末時光。

$40起租野餐椅/野餐墊

不想大包小包，帶著各種野餐用品到處走？西九推出全新野餐用品租借服務，只需$40起，訪客可在海濱東草坪旁的資訊訪客站租借各種野餐用品，包括摺疊野餐椅、兒童摺疊野餐椅、摺疊野餐桌與野餐墊、戶外電風扇與野餐燈等，讓人輕鬆享受「空手而來」的無憂野餐樂趣。西九同時聯同生活單車品牌tokyobike hk 推出期間限定「Bike & Picnic Pass 單車野餐套票」。套票只需$348，即可租借單車及野餐用品、換領中秋燈籠和工作坊等。