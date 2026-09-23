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出版：2026-Sep-23 10:00
更新：2026-Sep-23 10:00

工裝不只耐穿　Carhartt WIP 2026秋冬系列把日常痕跡變成造型

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工裝不只耐穿　Carhartt WIP 2026秋冬系列把日常痕跡變成造型

工裝不只耐穿　Carhartt WIP 2026秋冬系列把日常痕跡變成造型

工裝之所以耐看，往往不只在於厚實布料與實用剪裁，更在於衣物隨時間留下的痕跡。Carhartt WIP 2026 秋冬系列便以這種「生活感」作起點，透過一場由紫色油漆引發的視覺故事，將日常意外、時間流動與品牌一貫的工裝精神連繫起來。

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倒敘美學下的秋冬故事

今季品牌視覺企劃由導演兼攝影師 Alex Acy 掌鏡，以倒敘方式由混亂結局回溯事件源頭。飛濺的油漆落在布料與傢具之上，像污漬，也像時間留下的痕跡，呼應工裝服飾會隨穿着與使用逐漸累積個性的特質。

而新系列的硬照拍攝手法同樣延續這份氛圍，以紫色餘韻串連酒紅、鮮綠及棕色等秋冬色調，令整體造型更有層次，把 Carhartt WIP 的工裝精神放進城市日常，令系列更具生活氣息。

ICONS 系列延續經典工裝基因 ICONS 系列延續經典工裝基因 ICONS 系列延續經典工裝基因 ICONS 系列延續經典工裝基因

ICONS 系列延續經典工裝基因

回到服飾本身，ICONS 系列仍是 Carhartt WIP 的核心之一。系列承襲美式工裝的實用基礎，保留品牌標誌性的輪廓與細節，包括 12oz 純棉 Dearborn Canvas、耐穿牛仔布、三針車縫、金屬鉚釘、壓刻鈕扣與拉鍊等配置。

今季配色繼續以 Hamilton Brown 與黑色作為基調，同時突顯工裝布料在洗水、磨損與着用後產生的自然變化。這類單品的吸引力在於易襯、耐穿，也能由日常通勤延伸至周末造型，實用度與風格感兼備。

WIPTOPIA II 注入玩味想像 WIPTOPIA II 注入玩味想像 WIPTOPIA II 注入玩味想像 WIPTOPIA II 注入玩味想像 WIPTOPIA II 注入玩味想像 WIPTOPIA II 注入玩味想像 WIPTOPIA II 注入玩味想像 WIPTOPIA II 注入玩味想像

WIPTOPIA II 注入玩味想像

相對於 ICONS 的硬朗基調，WIPTOPIA II 系列則為秋冬衣櫥加入更輕鬆的一面。系列以未來烏托邦、怪獸與機械人圖案為靈感，將帶有超現實感的圖像放進男女裝 T 恤、衛衣及配件之中，為經典工裝造型增添趣味，也讓整體穿搭更具年輕氣息。

Carhartt WIP 2026 秋冬主線、ICONS 經典工裝系列及 WIPTOPIA II 系列已於銅鑼灣白沙道專門店上架。

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