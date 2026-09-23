工裝不只耐穿 Carhartt WIP 2026秋冬系列把日常痕跡變成造型

工裝之所以耐看，往往不只在於厚實布料與實用剪裁，更在於衣物隨時間留下的痕跡。Carhartt WIP 2026 秋冬系列便以這種「生活感」作起點，透過一場由紫色油漆引發的視覺故事，將日常意外、時間流動與品牌一貫的工裝精神連繫起來。

倒敘美學下的秋冬故事 今季品牌視覺企劃由導演兼攝影師 Alex Acy 掌鏡，以倒敘方式由混亂結局回溯事件源頭。飛濺的油漆落在布料與傢具之上，像污漬，也像時間留下的痕跡，呼應工裝服飾會隨穿着與使用逐漸累積個性的特質。 而新系列的硬照拍攝手法同樣延續這份氛圍，以紫色餘韻串連酒紅、鮮綠及棕色等秋冬色調，令整體造型更有層次，把 Carhartt WIP 的工裝精神放進城市日常，令系列更具生活氣息。

ICONS 系列延續經典工裝基因 回到服飾本身，ICONS 系列仍是 Carhartt WIP 的核心之一。系列承襲美式工裝的實用基礎，保留品牌標誌性的輪廓與細節，包括 12oz 純棉 Dearborn Canvas、耐穿牛仔布、三針車縫、金屬鉚釘、壓刻鈕扣與拉鍊等配置。 今季配色繼續以 Hamilton Brown 與黑色作為基調，同時突顯工裝布料在洗水、磨損與着用後產生的自然變化。這類單品的吸引力在於易襯、耐穿，也能由日常通勤延伸至周末造型，實用度與風格感兼備。