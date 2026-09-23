Laura Mercier 經典遮瑕盤升級！3色調配修飾暗瘡印、色斑

想遮蓋暗瘡印、色斑或膚色不均，最怕遮瑕厚重又顯紋。最近，Laura Mercier將經典Secret Camouflage遮瑕概念重新演繹，推出全新「專業零瑕持久遮瑕盤 」，一盒色盤備有3個可調配色調配合輕盈膏體，主打精準修飾瑕疵，同時保留自然膚質感。
3色調配 應對不同瑕疵
Laura Mercier早年以雙色遮瑕膏Secret Camouflage建立口碑，重點並非以厚粉蓋過肌膚，而是透過接近原生膚色的色調，讓瑕疵自然融入底妝。今次新作延續這套「Camouflage」理念，將遮瑕、校色與調色集中於一盤，讓用家可因應不同位置及瑕疵深淺，即場調配最貼近自己膚色的遮瑕色。
遮瑕盤備有原膚色Neutral、暖淺色Warm及深冷色Cool三款色調。原膚色可作基礎遮瑕，暖淺色和深冷色則用作微調冷暖及深淺，避免遮瑕後出現過黃、過粉或色差問題。對於臉上不同部位的暗沉、印痕或膚色不均，用家可按需要混合調整，令妝效更自然貼服。
輕薄遮瑕 長效貼服
輕薄但有遮蓋力，亦適合香港日常長時間帶妝。配方加入高飽和遮瑕因子Color-True Pigments，主打少量使用已可提升遮蓋力，適合局部點塗於暗瘡印、色斑或泛紅位置。膏體質感偏柔滑奶油狀，推開時不易結塊，亦有助貼近肌膚紋理，減少厚粉感；加上標榜16小時持久妝效，並具抗汗、防水及抗轉移特點，足以應付香港潮濕悶熱天氣，適合需要長時間要化妝上班的用家。
護膚感調色遮瑕
新品加入微晶蠟、抗氧化因子、維他命C及E和洋甘菊精萃，修飾瑕疵之餘有助維持妝色穩定，減低暗沉氧化感。使用時可先以Neutral原膚色點塗瑕疵，再按需要加入Cool調深或Warm提亮，調出更貼近膚色的遮瑕效果。
全新專業零瑕持久遮瑕盤已於各大門市發售