Laura Mercier 經典遮瑕盤升級！3色調配修飾暗瘡印、色斑

想遮蓋暗瘡印、色斑或膚色不均，最怕遮瑕厚重又顯紋。最近，Laura Mercier將經典Secret Camouflage遮瑕概念重新演繹，推出全新「專業零瑕持久遮瑕盤 」，一盒色盤備有3個可調配色調配合輕盈膏體，主打精準修飾瑕疵，同時保留自然膚質感。

3 色調配 應對不同瑕疵

Laura Mercier早年以雙色遮瑕膏Secret Camouflage建立口碑，重點並非以厚粉蓋過肌膚，而是透過接近原生膚色的色調，讓瑕疵自然融入底妝。今次新作延續這套「Camouflage」理念，將遮瑕、校色與調色集中於一盤，讓用家可因應不同位置及瑕疵深淺，即場調配最貼近自己膚色的遮瑕色。

遮瑕盤備有原膚色Neutral、暖淺色Warm及深冷色Cool三款色調。原膚色可作基礎遮瑕，暖淺色和深冷色則用作微調冷暖及深淺，避免遮瑕後出現過黃、過粉或色差問題。對於臉上不同部位的暗沉、印痕或膚色不均，用家可按需要混合調整，令妝效更自然貼服。