中秋節2026｜澳門中秋節好去處 上葡京免費入場睇「光藝相承」花燈藝術展

澳娛綜合與澳門美術協會第五度合作，由即日起至11月15日帶來以「光藝相承」為主題的花燈藝術展。今次展覽邀請了4位本地藝術家，將傳統工藝巧妙融入當代美學，大家入場後可穿梭於唯美光影之間，打卡兼探索澳門深厚的文化底蘊，中秋假期打算去澳門的話絕對不能錯過！

必睇四組藝術花燈

今年展區共有4組結合剪紙、布染、景泰藍與古樂元素的巨型花燈裝置。《弈駿》由藝術家薛家傑打造，以國際象棋中的「騎士」為靈感，利落的幾何線條配合精緻的鏤空工藝，在光影投射下極具立體感與視覺張力。藝術家安志穎的作品《錦卷》揉合布染圖騰與絢麗印花，巧妙定格了布匹迎風飄揚的輕盈瞬間，猶如一幅流動的畫卷。另外《同月》外型則充滿異國風情，由擁有多元文化背景的藝術家 Felipe Wong，大膽將中國傳統景泰藍工藝與熱情的哥斯達黎加節慶花車圖騰結合，碰撞出鮮豔奪目的色彩，傳遞同一個月亮下的團圓喜悅。最後藝術家梁倩婷的作品《蓮境》充滿科技互動感，優雅的蓮花裝置內藏智能感應器，隨着古樂音韻變幻出動態光影，為傳統意象賦予靈動的現代風采。



澳娛綜合呈獻「光藝相承」花燈藝術展