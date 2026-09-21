中秋節2026｜澳門中秋節好去處 上葡京免費入場睇「光藝相承」花燈藝術展

澳娛綜合與澳門美術協會第五度合作，由即日起至11月15日帶來以「光藝相承」為主題的花燈藝術展。今次展覽邀請了4位本地藝術家，將傳統工藝巧妙融入當代美學，大家入場後可穿梭於唯美光影之間，打卡兼探索澳門深厚的文化底蘊，中秋假期打算去澳門的話絕對不能錯過！
必睇四組藝術花燈
今年展區共有4組結合剪紙、布染、景泰藍與古樂元素的巨型花燈裝置。《弈駿》由藝術家薛家傑打造，以國際象棋中的「騎士」為靈感，利落的幾何線條配合精緻的鏤空工藝，在光影投射下極具立體感與視覺張力。藝術家安志穎的作品《錦卷》揉合布染圖騰與絢麗印花，巧妙定格了布匹迎風飄揚的輕盈瞬間，猶如一幅流動的畫卷。另外《同月》外型則充滿異國風情，由擁有多元文化背景的藝術家 Felipe Wong，大膽將中國傳統景泰藍工藝與熱情的哥斯達黎加節慶花車圖騰結合，碰撞出鮮豔奪目的色彩，傳遞同一個月亮下的團圓喜悅。最後藝術家梁倩婷的作品《蓮境》充滿科技互動感，優雅的蓮花裝置內藏智能感應器，隨着古樂音韻變幻出動態光影，為傳統意象賦予靈動的現代風采。
澳娛綜合呈獻「光藝相承」花燈藝術展
展期：即日起至 11 月 15 日
地點：澳門上葡京綜合度假村綠茵勝境花園、東門大堂及一樓購物中心
費用：免費入場
免費入場！上葡京藝術文化展館
如果對澳門文化歷史有興趣，除了看花燈，更可安排行程參觀「上葡京藝術文化展館」這個高質展館！館內首個大型展覽《葡京：澳門故事》將帶領觀眾踏上一段逾500年的時光之旅，以截然不同的新鮮視角，細味這座小城中西交匯的獨特魅力。入場必睇震撼視覺的180度環幕影院，宏大的影像將澳門自明清以來的歷史軌跡生動重現。另外展覽更巧妙結合了精緻的實景模型與虛擬影像，逼真還原八個澳門地標，觀察更能夠與不同年代的澳門人隔空交流，細聽澳門故事。
《葡京：澳門故事》展覽詳情
地點： 上葡京藝術文化展館（上葡京二樓商舖 213）
開放時間： 上午 11 時至晚上 7 時（最後入場時間為下午 6 時）
十月美食預告！澳娛環球辣味狂歡節
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