Crocs 9月三大秋冬聯乘登場　動畫、動漫、羊毛圖騰各有賣點

天氣轉涼，鞋履不只講求舒適，也成為日常造型的亮點。Crocs 今個9月以聯乘為主軸，一口氣帶來 Disney Pixar《反斗車王》20 周年鞋款、《遊戲王》系列及 Pendleton 羊毛工藝設計，從童年回憶、動漫元素到戶外質感，為秋冬穿搭加入更多新配搭。
Pendleton 羊毛圖騰添上戶外質感
想把 Crocs 穿得更有秋冬質感，Pendleton x Crocs 限量系列會是一個不錯的選擇。今次的聯乘鞋款是利用 Pendleton 的美式羊毛圖騰與 Crocs 的舒適鞋床結合，風格比一般膠鞋更有層次。
Pendleton 以羊毛織品及圖騰設計出名，品牌自 19 世紀起在美國西部發展紡織工藝。鮮明色彩與幾何圖案向來是其標誌，而今次加入 Crocs 鞋款後，令休閒鞋履多了一份戶外與手工感，也更貼近近年流行的 gorpcore 及復古戶外風格。
重點鞋款 Pendleton Crafted Clog 以 100% 真羊毛覆蓋鞋面，採用 Tucson 圖案，靈感來自美國西南部的日照沙漠景致；深藍色調則為 Crocs 聯乘系列限定。鞋款同時配備耐穿緩震鞋床，把保暖質感、圖案細節與輕便舒適結合，無論周末外出、短途旅行或日常造型，都能成為秋冬穿搭的亮眼配件。
閃電王麥坤換上 Dinoco 藍色戰衣
為慶祝 Disney Pixar《反斗車王》面世 20 周年，Crocs 重新演繹人氣角色閃電王麥坤，推出 Lightning McQueen Dinoco Crocband™ Clog。今次鞋款不再沿用經典紅色，而是以電影中 Dinoco 車隊的藍色作主調。
鞋面加入恐龍標誌、95 號賽車編號、車胎及擋風玻璃等細節，後跟帶更以立體 PVC 尾翼加強賽車感。對喜歡《反斗車王》的大家來說，這雙鞋既有收藏意味，也保留 Crocs 一貫輕便緩震的穿著感，適合假日出街或為簡約造型加入一點玩味。
《遊戲王》登場：把決鬥元素穿上腳
另外，Crocs 首度與日本經典漫畫及卡牌作品《遊戲王》合作，把闇遊戲、黑魔導、千年積木及古埃及風格圖案融入鞋款設計中。Yami Yugi Classic Clog 以金色千年積木、象形文字及 4 款專屬 Jibbitz™ 鞋飾突出角色特色；Dark Magician Echo Clog 則以深色調和立體層次呈現黑魔導造型，並配上主題鞋飾。系列另設多款《遊戲王》Jibbitz™，粉絲可按個人喜好打造低調或搶眼的決鬥風造型。