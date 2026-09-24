Crocs 9月三大秋冬聯乘登場　動畫、動漫、羊毛圖騰各有賣點

天氣轉涼，鞋履不只講求舒適，也成為日常造型的亮點。Crocs 今個9月以聯乘為主軸，一口氣帶來 Disney Pixar《反斗車王》20 周年鞋款、《遊戲王》系列及 Pendleton 羊毛工藝設計，從童年回憶、動漫元素到戶外質感，為秋冬穿搭加入更多新配搭。

Pendleton 羊毛圖騰添上戶外質感

想把 Crocs 穿得更有秋冬質感，Pendleton x Crocs 限量系列會是一個不錯的選擇。今次的聯乘鞋款是利用 Pendleton 的美式羊毛圖騰與 Crocs 的舒適鞋床結合，風格比一般膠鞋更有層次。

Pendleton 以羊毛織品及圖騰設計出名，品牌自 19 世紀起在美國西部發展紡織工藝。鮮明色彩與幾何圖案向來是其標誌，而今次加入 Crocs 鞋款後，令休閒鞋履多了一份戶外與手工感，也更貼近近年流行的 gorpcore 及復古戶外風格。

重點鞋款 Pendleton Crafted Clog 以 100% 真羊毛覆蓋鞋面，採用 Tucson 圖案，靈感來自美國西南部的日照沙漠景致；深藍色調則為 Crocs 聯乘系列限定。鞋款同時配備耐穿緩震鞋床，把保暖質感、圖案細節與輕便舒適結合，無論周末外出、短途旅行或日常造型，都能成為秋冬穿搭的亮眼配件。