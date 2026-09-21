壽司郎「九州祭」第二彈登場 $12起性價比極高！必食櫻島熔岩烤鰹魚＋$12親鳥海苔包

壽司郎期間限定「九州祭」第二彈

九州向來以豐富的海產與濃郁的地方料理見稱，這次壽司郎的「九州祭」第二彈巧妙地將當地的鮮味精髓濃縮於多款限定單品之中。追求極致鮮味的食客，首選必定是「鹽漬池魚」（港幣$12）。這款壽司採用了嚴格的「One Frozen」單次冷凍技術，漁獲捕撈後在最生鮮的狀態下瞬間急凍。經過精準的鹽漬處理，魚肉的天然甘甜被徹底激發，肉質彈牙細緻，每一口都能品嚐到產地的純粹鮮味。

另外「熔岩烤鰹魚半敲燒」（港幣$12）同樣必試，品牌嚴選來自鹿兒島枕崎港的「一本釣」鰹魚，並破格採用天然櫻島火山熔岩高溫直烤。遠紅外線熱力將魚肉外層烤至微焦香脆，內裡則完美保留刺身的柔軟嫩滑。濃郁的魚脂香氣在口腔中層層遞進，層次感極為豐富。喜歡惹味小食的話，強烈推薦充滿炭火焦香的「碳烤親鳥海苔包配柚子胡椒」（港幣$12）。這款單品特別選用飼養期較長的「親鳥」雞腿肉與雞胸肉，肉質格外緊實且充滿嚼勁。經炭火慢烤並淋上香濃雞油後，配以青柚子皮、唐辛子與鹽調製而成的柚子胡椒，清新微辛的風味瞬間平衡了油脂。若再配上一杯冰涼啤酒，彷彿瞬間置身於熱鬧的九州居酒屋。此外，由博多名店加持的「明太子魷魚軍艦」（港幣$12），以及洋溢夏日祭典氣氛的「炸章魚燒配明太子及沙律醬」（港幣$22），同樣是豐富這趟味蕾之旅的絕佳配搭！



香港壽司郎期間限定「九州祭」第二彈

推出日期： 2026年9月22日起（期間限定，售完即止）