無印良品秋冬服飾新品登場 消費$300享DIY工作坊/卡套換領/$30優惠券(有片)

無印良品2026秋冬服飾展示會即日起至10月4日於無印良品德福廣場店舉行，現場以秋色落葉、壁爐及雪地等場景佈置，率先展示新一季服飾。活動期間MUJI app會員於店內消費滿$300，更可按指定日期參加布藝改造掛飾工作坊、換領聚酯卡套，或獲$30官方網店電子優惠券。

秋季輕盈層次 冬季主打保暖

無印今季秋季服飾由輕薄、透氣的材質入手，木棉及棉質單品配合寬鬆剪裁，方便大家按天氣變化作層次配搭。系列亦加入東方文化元素，以自然材質配合簡約線條，延續無印良品一貫的簡約風格。

踏入冬季，服飾選擇轉向保暖及輕量設計，包括羊毛、抓毛絨、搖粒絨、羽絨及夾棉等系列。其中羊毛、羽絨及夾棉服飾預計於9月下旬推出，易回收抓毛絨預計9月中旬發售，搖粒絨則預計10月上旬推出。當中搖粒絨採用100%回收塑料瓶製成，易回收抓毛絨則以單一聚酯纖維製作，方便拆解回收。除了服飾，今季亦有便服鞋、保暖帽及袋款，以不同色調及款式配搭秋冬造型。