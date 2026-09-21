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出版：2026-Sep-21 17:30
更新：2026-Sep-21 17:30

無印良品秋冬服飾新品登場 消費$300享DIY工作坊/卡套換領/$30優惠券(有片)

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Joe391212

無印良品秋冬服飾新品登場 消費$300享DIY工作坊/卡套換領/$30優惠券(有片)

無印良品2026秋冬服飾展示會即日起至10月4日於無印良品德福廣場店舉行，現場以秋色落葉、壁爐及雪地等場景佈置，率先展示新一季服飾。活動期間MUJI app會員於店內消費滿$300，更可按指定日期參加布藝改造掛飾工作坊、換領聚酯卡套，或獲$30官方網店電子優惠券。


秋季輕盈層次　冬季主打保暖

無印今季秋季服飾由輕薄、透氣的材質入手，木棉及棉質單品配合寬鬆剪裁，方便大家按天氣變化作層次配搭。系列亦加入東方文化元素，以自然材質配合簡約線條，延續無印良品一貫的簡約風格。

踏入冬季，服飾選擇轉向保暖及輕量設計，包括羊毛、抓毛絨、搖粒絨、羽絨及夾棉等系列。其中羊毛、羽絨及夾棉服飾預計於9月下旬推出，易回收抓毛絨預計9月中旬發售，搖粒絨則預計10月上旬推出。當中搖粒絨採用100%回收塑料瓶製成，易回收抓毛絨則以單一聚酯纖維製作，方便拆解回收。除了服飾，今季亦有便服鞋、保暖帽及袋款，以不同色調及款式配搭秋冬造型。

自然氣息公園：秋葉主題 自然氣息公園：壁爐主題 (2) 自然氣息公園：雪景主題 MujiAW26 B2 0917 B2R2 MujiAW26 B1 1437 B1R2 MujiAW26 B1 1053 B1R2 MujiAW26 B2 1538 B2R2 MujiAW26 B1 0472 B1R2 MujiAW26 B2 1979 B2R2 MujiAW26 B1 1000 B1R2

德福廣場限定布藝工作坊

展示會期間，德福廣場店逢指定週末舉行「布藝改造掛飾工作坊」，利用未被使用的剪裁布料製作個人掛飾。

9月19至20日、9月26至27日及10月3至4日下午1時至晚上7時，MUJI app會員於德福廣場店單次消費淨值滿$300，即可憑即日正本單據參加工作坊一次。名額有限，額滿即止。

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消費$300換聚酯卡套

9月21至25日及9月28日至10月2日期間，MUJI app會員於德福廣場店單次消費淨值滿$300，即可獲贈聚酯卡套一個。每張當日有效發票最多換領3個，禮品每日數量有限，送完即止。

再送$30官方網店電子優惠券

9月19日至10月4日期間，MUJI app會員於德福廣場店消費淨值滿$300，即可獲無印良品香港官方網上商店HK$30電子優惠券一張，每個優惠碼限用一次。

優惠券有效至10月11日晚上11時59分，於官方網店單次消費滿$300即可使用。使用前須登記網店帳戶並完成MUJI app ID綁定，結帳時輸入指定優惠碼即可扣減$30；電子優惠券每日數量有限，送完即止。

聚酯卡套 Muji Coupon

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