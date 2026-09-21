無印良品秋冬服飾新品登場 消費$300享DIY工作坊/卡套換領/$30優惠券(有片)

無印良品2026秋冬服飾展示會即日起至10月4日於無印良品德福廣場店舉行，現場以秋色落葉、壁爐及雪地等場景佈置，率先展示新一季服飾。活動期間MUJI app會員於店內消費滿$300，更可按指定日期參加布藝改造掛飾工作坊、換領聚酯卡套，或獲$30官方網店電子優惠券。
秋季輕盈層次 冬季主打保暖
無印今季秋季服飾由輕薄、透氣的材質入手，木棉及棉質單品配合寬鬆剪裁，方便大家按天氣變化作層次配搭。系列亦加入東方文化元素，以自然材質配合簡約線條，延續無印良品一貫的簡約風格。
踏入冬季，服飾選擇轉向保暖及輕量設計，包括羊毛、抓毛絨、搖粒絨、羽絨及夾棉等系列。其中羊毛、羽絨及夾棉服飾預計於9月下旬推出，易回收抓毛絨預計9月中旬發售，搖粒絨則預計10月上旬推出。當中搖粒絨採用100%回收塑料瓶製成，易回收抓毛絨則以單一聚酯纖維製作，方便拆解回收。除了服飾，今季亦有便服鞋、保暖帽及袋款，以不同色調及款式配搭秋冬造型。
德福廣場限定布藝工作坊
展示會期間，德福廣場店逢指定週末舉行「布藝改造掛飾工作坊」，利用未被使用的剪裁布料製作個人掛飾。
9月19至20日、9月26至27日及10月3至4日下午1時至晚上7時，MUJI app會員於德福廣場店單次消費淨值滿$300，即可憑即日正本單據參加工作坊一次。名額有限，額滿即止。
消費$300換聚酯卡套
9月21至25日及9月28日至10月2日期間，MUJI app會員於德福廣場店單次消費淨值滿$300，即可獲贈聚酯卡套一個。每張當日有效發票最多換領3個，禮品每日數量有限，送完即止。
再送$30官方網店電子優惠券
9月19日至10月4日期間，MUJI app會員於德福廣場店消費淨值滿$300，即可獲無印良品香港官方網上商店HK$30電子優惠券一張，每個優惠碼限用一次。
優惠券有效至10月11日晚上11時59分，於官方網店單次消費滿$300即可使用。使用前須登記網店帳戶並完成MUJI app ID綁定，結帳時輸入指定優惠碼即可扣減$30；電子優惠券每日數量有限，送完即止。