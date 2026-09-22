香港仔中秋火龍盛會600人陣容 首邀國家級英歌舞/滾軸舞龍隊伍表演(附免費領限量明信片攻略)

中秋人月兩團圓，南區年度最矚目文化盛事即將在本周登場。由香港南區各界聯會主辦的《香港仔中秋火龍盛會》，宣布將於中秋正日晚上8時在香港仔廣場隆重揭幕。今年規模堪稱歷年之最，完美結合國家級非物質文化遺產與本土民俗傳承，為市民帶來一場賀中秋、迎國慶的街頭大型巡遊狂歡。

45 米傳統火龍聯乘現代滾軸舞龍



本年度盛會的參演人數再創新高，多達13支隊伍、近600位表演者將親臨香港仔街頭。重頭戲除了舞動長達45米的經典傳統插香火龍，將在火光中翻騰祈福外，現場更集結炫目的夜光龍、發光龍、花式龍及迷你龍燈籠方陣演出。為打破傳統框架，大會更破天荒引入極具創意的「滾軸舞龍」，由年輕人踏著滾軸溜冰鞋舞動巨龍，展現傳統與現代碰撞的城市特色。此外，現場亦有浪漫的《嫦娥翩舞、玉兔嬉月》中國舞及海南民族舞表演，將節日氣氛拉滿。