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出版：2026-Sep-22 14:00
更新：2026-Sep-22 14:00

香港仔中秋火龍盛會600人陣容 首邀國家級英歌舞/滾軸舞龍隊伍表演(附免費領限量明信片攻略)

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香港仔中秋火龍盛會600人陣容 首邀國家級英歌舞/滾軸舞龍隊伍表演(附免費領限量明信片攻略)

中秋人月兩團圓，南區年度最矚目文化盛事即將在本周登場。由香港南區各界聯會主辦的《香港仔中秋火龍盛會》，宣布將於中秋正日晚上8時在香港仔廣場隆重揭幕。今年規模堪稱歷年之最，完美結合國家級非物質文化遺產與本土民俗傳承，為市民帶來一場賀中秋、迎國慶的街頭大型巡遊狂歡。

45米傳統火龍聯乘現代滾軸舞龍


本年度盛會的參演人數再創新高，多達13支隊伍、近600位表演者將親臨香港仔街頭。重頭戲除了舞動長達45米的經典傳統插香火龍，將在火光中翻騰祈福外，現場更集結炫目的夜光龍、發光龍、花式龍及迷你龍燈籠方陣演出。為打破傳統框架，大會更破天荒引入極具創意的「滾軸舞龍」，由年輕人踏著滾軸溜冰鞋舞動巨龍，展現傳統與現代碰撞的城市特色。此外，現場亦有浪漫的《嫦娥翩舞、玉兔嬉月》中國舞及海南民族舞表演，將節日氣氛拉滿。

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國家級非遺「深圳英歌隊」首度來港


震撼演出不止於此，今年大會特別請來國家級非遺「深圳潮搏英歌隊」首度來港助陣，隊員們將畫上標誌性臉譜、手持英歌槌，帶來氣勢磅礡、剛勁有力的靈魂舞步，展現中華多元文化的共融魅力。

限量8款明信片免費領

為了讓節日氣氛得以延續，大會今年特別精心設計8款限定版活動紀念明信片。市民只需追蹤官方專頁即可登記免費領取，將香港仔火龍巡遊的震撼畫面寄給遠方親友，或寫下邀約，相約明年中秋於香港仔再聚。

《香港仔中秋火龍盛會》詳情：

日期：925(星期五，中秋正日)

時間：晚上 8 時正開始

地點：香港仔廣場及周邊街道(大型街頭巡遊)

門票：免費入場觀賞

查詢：香港仔中秋火龍盛會

香港仔中秋火龍盛會

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